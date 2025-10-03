IELTS Icoach chia sẻ bí quyết giúp học viên chinh phục IELTS điểm cao

Bí quyết giúp trung tâm tạo ra bước tiến vượt bậc cho học viên

Theo thống kê từ British Council và IDP, mỗi năm có hàng chục nghìn thí sinh Việt Nam tham dự kỳ thi IELTS. Điểm số cao không chỉ mở ra cơ hội du học, làm việc tại các tập đoàn quốc tế mà còn trở thành yêu cầu tuyển dụng ở nhiều doanh nghiệp trong nước.

Học viên làm thủ tục tại trung tâm IELTS Icoach (Ảnh: IELTS Icoach).

Tuy nhiên, việc đạt điểm 7.5-8.0 vẫn là thách thức lớn. Thời gian học kéo dài, phương pháp truyền thống nặng lý thuyết và thiếu kèm cặp cá nhân hóa khiến nhiều người nản lòng.

Từ khi thành lập, IELTS Icoach chọn hướng đi khác biệt. Thay vì dạy lớp đông hàng chục học viên, trung tâm duy trì sĩ số nhỏ: 5-10 học viên cho lớp online và 8-15 học viên cho lớp offline. Nhờ vậy, giảng viên có thể theo sát từng cá nhân, chỉ ra điểm yếu và đưa ra bài tập rèn luyện phù hợp. Khoảng 70% thời lượng lớp học được dành cho hình thức tập luyện 1-1, điều ít trung tâm áp dụng.

Lớp học tại IELTS Icoach (Ảnh: IELTS Icoach).

Một trong những mô hình được IELTS Icoach triển khai là ESPGA, với quy trình 5 bước: Experience (Trải nghiệm) - Share (Chia sẻ) - Process (Phân tích) - Generalize (Rút bài học) - Apply (Ứng dụng). Mô hình này được thiết kế để học viên không chỉ học để thi mà còn hình thành phản xạ tự nhiên trong giao tiếp. Sau mỗi bài học, học viên đều được phân tích chi tiết lỗi sai, rút ra quy tắc và áp dụng ngay vào bài tập tiếp theo.

“Việc được chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ như phát âm, cách viết câu logic hay cách phát triển ý trong Speaking (nói) giúp tôi tiến bộ nhanh hơn nhiều so với tự học. Sau 5 tháng, điểm số của tôi tăng từ 5.5 lên 8.0 IELTS", chị Nguyễn Thu Hà (22 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Đội ngũ giảng viên tại IELTS Icoach sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0-8.5 và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy. Mỗi kỹ năng nghe - nói - đọc - viết được phụ trách bởi giảng viên chuyên trách, thay vì một người dạy nhiều kỹ năng.

Học viên thảo luận nhóm nhỏ trong lớp học (Ảnh: IELTS Icoach).

IELTS Icoach còn đưa ra hợp đồng cam kết đầu ra, bảo đảm mức điểm mục tiêu cho học viên. Trong trường hợp chưa đạt, học viên được học lại miễn phí và được “bảo hành điểm số” trong vòng 24 tháng.

Không chỉ dừng ở việc luyện đề, IELTS Icoach còn tích hợp nhiều hoạt động phát triển kỹ năng mềm, tư duy phản biện và định hướng nghề nghiệp. Điều này giúp học viên vừa có chứng chỉ IELTS, vừa có sự tự tin để bước vào môi trường học tập, làm việc toàn cầu.

Đại diện hệ sinh thái Dioa Group - đơn vị sở hữu IELTS Icoach, cho biết: “Chúng tôi mong muốn học viên sau khi rời khỏi lớp không chỉ có tấm bằng IELTS mà còn trang bị tư duy hội nhập, kỹ năng làm việc để sẵn sàng cạnh tranh ở thị trường quốc tế”.

Sau gần 10 năm hoạt động, IELTS Icoach cho biết đã đồng hành cùng hơn 50.000 học viên trên cả nước. Với mô hình giảng dạy riêng biệt và chính sách cam kết, IELTS Icoach trở thành lựa chọn của nhiều bạn trẻ, những người cần kết quả nhanh để chuẩn bị cho kế hoạch du học hay phát triển nghề nghiệp.