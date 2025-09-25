ICAEW, BDO, NEU hợp tác, mang đến trải nghiệm nghề nghiệp toàn cầu cho sinh viên

Biên bản ghi nhớ (MoU) giữa ICAEW, BDO, NEU được trao vào ngày 15 /9 tại Hà Nội (Ảnh: ICAEW).

Biên bản ghi nhớ có hiệu lực 3 năm với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tài chính tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế Việt Nam nói chung và chuẩn bị nguồn lực cho sự hình thành của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng nói riêng trong thời gian tới.

Tại lễ ký kết, bà Elaine Hong - Giám đốc ICAEW khu vực Đông Nam Á, chia sẻ: “Với sự kiện này, các bên đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc cùng nhau hợp tác nhằm hiện thực hóa tầm nhìn chung: đầu tư cho thế hệ trẻ Việt Nam, củng cố thêm quan hệ đối tác trong lĩnh vực giáo dục và nghề nghiệp giữa Việt Nam, Vương quốc Anh và khu vực ASEAN”.

Là một trong những tổ chức nghề nghiệp hàng đầu thế giới với hơn 200.000 hội viên và học viên tại hơn 150 quốc gia, ICAEW chú trọng chiến lược hợp tác, kết nối đối tác, các bên liên quan từ cơ sở giáo dục tới doanh nghiệp và Chính phủ nhằm nâng cao năng lực và sức cạnh tranh toàn cầu cho thế hệ trẻ.

“Sự kiện hợp tác ba bên hôm nay tiếp tục hiện thực hóa sứ mệnh trên của ICAEW”, bà Elaine Hong nhấn mạnh

Viện Kế toán - Kiểm toán, Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp ICAEW và BDO Consulting Việt Nam tổ chức buổi chia sẻ và định hướng nghề nghiệp dành cho các tân sinh viên CFAB9-K67 (Ảnh: ICAEW).

Theo thỏa thuận hợp tác, BDO và ICAEW sẽ phối hợp tổ chức các chương trình định hướng nghề nghiệp, hội thảo kỹ năng nghề nghiệp, cùng nhiều hoạt động hỗ trợ đào tạo nhằm giúp sinh viên SAA trang bị đầy đủ hành trang để tự tin bước vào thị trường lao động và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính.

Điểm nhấn nổi bật của hợp tác ba bên là chương trình thực tập tại văn phòng BDO Kuala Lumpur - Malaysia và TPHCM - Việt Nam dành cho sinh viên năm cuối của SAA đang theo học chương trình tích hợp chứng chỉ ICAEW CFAB. Tại đây, các em sẽ được đào tạo, hướng dẫn kiến thức chuyên môn, đồng thời rèn luyện kỹ năng mềm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và đa quốc gia.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Mok Chew Yin, đại diện BDO nhấn mạnh: “Lễ ký kết hôm nay đánh dấu bước tiến quan trọng trong sứ mệnh chung của ba bên: phát triển thế hệ lãnh đạo mới trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tài chính.

Với BDO, đây là cơ hội để gắn kết cùng những tài năng trẻ triển vọng, đồng thời góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực. Trong thời gian qua, chúng tôi cũng đã hợp tác với ICAEW tại Việt Nam thông qua tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp, tạo điều kiện cho các em được đào tạo và phát triển nghề nghiệp tại Việt Nam và Malaysia”.

Chia sẻ về việc ký kết hợp tác ba bên, GS.TS. Nguyễn Hữu Ánh, Viện trưởng Viện Kế toán - Kiểm toán, NEU, nhấn mạnh sự kiện sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực cho sinh viên chương trình Cử nhân Kế toán - Kiểm toán bằng tiếng Anh tích hợp Chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB.

Sinh viên sẽ có cơ hội được trải nghiệm môi trường làm việc quốc tế tại BDO - một trong những công ty kiểm toán hàng đầu thế giới, hiện đứng thứ 5 toàn cầu với mạng lưới tại hơn 165 quốc gia, vùng lãnh thổ. Chương trình thực tập tại BDO hứa hẹn được sinh viên mong đợi. Trải nghiệm thực tập, học tập và làm việc tại nước ngoài sẽ là bước khởi đầu, mở ra cánh cửa rộng lớn cho sự nghiệp của các em trong bối cảnh hội nhập.

Sinh viên K63-CFAB5 của NEU tại Lễ Tốt nghiệp CFAB của ICAEW (Ảnh: ICAEW).

“Đồng thời, các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế từ ICAEW và BDO sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức cùng kỹ năng nghề nghiệp cần thiết, giúp các em tự tin và sẵn sàng bước vào thị trường lao động ngay sau khi tốt nghiệp,” GS.TS. Nguyễn Hữu Ánh chia sẻ thêm.

Chương trình Cử nhân Kế toán - Kiểm toán bằng tiếng Anh tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB do SAA - NEU hợp tác với ICAEW triển khai từ năm 2017. Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được nhận song bằng gồm bằng cử nhân kế toán - kiểm toán bằng tiếng Anh của NEU và chứng chỉ quốc tế về tài chính, kế toán và kinh doanh của ICAEW (ICAEW CFAB). Một lợi thế nổi bật của sinh viên theo học chương trình này là được trao các cơ hội thực tập sớm, cơ hội việc làm trong nước và quốc tế thông qua mạng lưới doanh nghiệp đối tác ATEs của ICAEW trên toàn cầu.

Đến nay, chương trình Cử nhân Kế toán - Kiểm toán bằng tiếng Anh tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB tại NEU đã đào tạo được 5 khóa sinh viên tốt nghiệp, với khoảng 350 sinh viên đã tốt nghiệp. Theo thống kê, hầu hết các em đều đang làm việc tại các công ty đa quốc gia, các doanh nghiệp lớn trong nước và các công ty kiểm toán hàng đầu thế giới. Một số em đang làm việc tại các nước trong khu vực theo chương trình hợp tác với doanh nghiệp đối tác của ICAEW.

Chương trình Cử nhân Kế toán - Kiểm toán bằng tiếng Anh tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB tại NEU đã đào tạo được 5 khóa sinh viên tốt nghiệp (Ảnh: ICAEW).

Hợp tác ba bên sẽ gia tăng thêm lợi thế cạnh tranh cho sinh viên của SAA - NEU. Cơ hội trải nghiệm thực tập quốc tế từ chương trình hợp tác này, sẽ giúp các em trau dồi kỹ năng chuyên môn, nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp, đồng thời nuôi dưỡng tư duy toàn cầu để tự tin chinh phục thị trường quốc tế.

Đồng thời, MoU này tiếp tục minh chứng cho nỗ lực không ngừng của các bên trong việc nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế, đóng góp thiết thực vào mục tiêu của Việt Nam nhằm xây dựng một lực lượng lao động chất lượng cao, sẵn sàng cho tương lai và nâng cao sức cạnh tranh của ngành dịch vụ tài chính, kế toán, kiểm toán trong nền kinh tế hội nhập toàn cầu.

Đây cũng là bước đi quan trọng trong quá trình thực hiện thành công mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trung tâm tài chính quốc tế của khu vực và trên toàn cầu.