Hội thảo về tầm nhìn giáo dục đại học 2025: Đổi mới gắn với thực tiễn

Sự kiện thu hút hàng trăm khách mời từ khắp Đông Nam Á và nhiều quốc gia khác, bao gồm diễn giả đến từ Đại học Công nghệ Sydney và Đại học RMIT tại Australia. Câu hỏi trọng tâm xuyên toàn bộ hội thảo là làm thế nào để đổi mới giáo dục thực sự cải thiện trải nghiệm học tập của sinh viên.

Hội thảo chia sẻ các sáng kiến đổi mới thực tiễn từ AI trong giáo dục đến học tập bao hàm và hợp tác với doanh nghiệp (Ảnh: RMIT).

Sự kiện giới thiệu nhiều cách tiếp cận có tính kết nối, từ thiết kế học tập và khả năng tiếp cận đến công nghệ mới nổi và hợp tác với doanh nghiệp. Người tham dự được trải nghiệm các dự án thực tế, nguyên mẫu đang được triển khai và những chiến lược đã được kiểm chứng bằng thực tiễn.

Tích hợp Gen AI vào giáo dục có chủ đích và liêm chính

Bài tham luận chính của Phó giáo sư Amanda White đến từ Đại học Công nghệ Sydney (UTS) là một trong những điểm nhấn của hội thảo. Là một nhà giáo có tầm ảnh hưởng từng nhận giải thưởng quốc gia về giảng dạy đại học tại Australia, Phó giáo sư White đã đem đến bài nói đầy sức thuyết phục về việc tích hợp AI tạo sinh (Gen AI) chiến lược vào giáo dục đại học.

“Gen AI là công cụ mạnh mẽ, nhưng giống như một chiếc đồng hồ thông minh, công cụ này nên được sử dụng chiến lược, chứ không phải lúc nào cũng đem ra dùng. Các trường cần nghĩ đưa Gen AI vào đâu trong hệ thống giáo dục là phù hợp”, bà nói.

Phó giáo sư White kêu gọi những người làm công tác giáo dục hãy hướng dẫn để sinh viên dùng AI như công cụ hỗ trợ thay vì phụ thuộc vào nó. Bài phát biểu của bà còn đề cập đến những nỗi lo và hiểu lầm phổ biến quanh Gen AI, từ việc lo ngại sản phẩm do AI tạo ra bị xem là gian lận đến hiện tượng “AI slop” - rác do AI tạo ra trong các bài tập, cũng như những ý kiến kêu gọi cấm hoàn toàn công nghệ này trong giáo dục.

Phó giáo sư Amanda White từ Đại học Công nghệ Sydney (Australia) chia sẻ kinh nghiệm áp dụng Gen AI chiến lược vào giáo dục đại học (Ảnh: RMIT).

Phó giáo sư White đề xuất khung tích hợp Gen AI có mục tiêu rõ ràng trong giáo dục. Khung này gồm ba phần: minh bạch và niềm tin, gắn kết với kết quả học tập, công bằng và khả năng tiếp cận.

Trong đó, minh bạch và niềm tin cần truyền thông rõ ràng về việc AI được dùng khi nào và như thế nào. Gắn kết với kết quả học tập đảm bảo các công cụ AI sẽ hỗ trợ phát triển kỹ năng chứ không thay thế. Và phần cuối cùng - công bằng và khả năng tiếp cận nêu bật tầm quan trọng của việc biến AI thành công cụ hữu ích cho tất cả người học, kể cả những người có nhu cầu học tập đa dạng.

Bà dùng lớp kế toán dành cho sinh viên năm nhất tại UTS làm ví dụ minh chứng cho việc ứng dụng khung hành động này vào giảng dạy. Với hơn 1.800 sinh viên, Phó giáo sư White đã thiết kế lại bài viết tổng kết trải nghiệm cá nhân dùng công cụ Gen AI, qua đó giúp sinh viên tương tác sâu hơn với nội dung học và cải thiện kết quả, đặc biệt với nhóm sinh viên có khác biệt trong cách học.

Học tập hợp tác và tác động thực tiễn

Bên cạnh lắng nghe bài tham luận của Phó giáo sư White, các đại biểu còn được tham dự vào tám thảo luận chuyên đề được tổ chức song song bởi các nhóm chuyên gia RMIT.

Phiên thảo luận “Khám phá chân trời AI: Xu hướng hiện tại và tương lai” của nhóm nghiên cứu Tương lai giáo dục đã giới thiệu về những công nghệ khác ngoài ChatGPT, bao gồm các mô hình suy luận, công cụ phát hiện deepfake (thông tin giả mạo được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo) và tích hợp thực tế ảo VR.

Tại phiên thảo luận “Kết nối khả năng tiếp cận và thiết kế học tập”, chuyên gia RMIT đã chia sẻ về trường hợp một sinh viên khiếm thị tại RMIT Việt Nam. Theo đó, kế hoạch học tập đồng thiết kế, kết hợp giữa hỗ trợ của con người và các công cụ số, có thể giúp thu hẹp khoảng cách mà thế giới số đem lại.

Phiên thảo luận về đổi mới bộ hồ sơ năng lực của sinh viên tốt nghiệp từ ngành kinh doanh giới thiệu mô hình hợp tác với doanh nghiệp kéo dài suốt học kỳ, gồm các kỳ thực tập ngắn, thử thách giải quyết các tình huống kinh doanh diễn ra trong thực tế, đồ án cuối khóa mang tính thực tiễn.

Thảo luận nhóm nêu bật giá trị của học tập suốt đời, các mô hình giảng dạy linh hoạt và các không gian học tập đồng sáng tạo (Ảnh: RMIT).

Phiên thảo luận chuyên đề quy tụ đại diện giới học thuật và doanh nghiệp, gồm Phó giáo sư Amanda White, Phó giáo sư Donna Cleveland (RMIT Việt Nam) và ông Tường Trần (HEX). Phần chia sẻ của các diễn giả nhấn mạnh tầm quan trọng của học tập suốt đời, các mô hình học tập đa hình thức và kết hợp, cũng như nhu cầu cùng kiến tạo môi trường học tập phản ánh đúng thách thức thực tế.

Hội thảo Tầm nhìn giáo dục đại học 2025 không chỉ giới thiệu về những công nghệ mới mà còn kêu gọi hành động. Sự kiện khẳng định để đem đến thay đổi thiết thực trong giáo dục, cần sự hợp tác, các phương pháp đã được kiểm chứng thực tế, cũng như cam kết bao hàm và khả năng tiếp cận.