Hội thảo ICIIT 2026 quy tụ chuyên gia AI từ 14 quốc gia

Hội thảo Quốc tế về Công nghệ Thông tin Thông minh (International Conference on Intelligent Information Technology - ICIIT 2026) thu hút khoảng 160 người tham dự, trong đó có 100 học giả và 60 đại diện doanh nghiệp, đến từ 14 quốc gia bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Phần Lan, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Philippines, Ả Rập Xê Út, Slovenia, Thái Lan và Hoa Kỳ.

Ban tổ chức cũng ghi nhận 115 bài báo khoa học được chấp nhận trình bày, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng nghiên cứu quốc tế đối với lĩnh vực công nghệ thông tin thông minh.

Hội thảo năm nay tiếp tục đánh dấu cột mốc 6 năm FPT đồng tổ chức ICIIT, khẳng định vai trò của tập đoàn trong việc kết nối nghiên cứu học thuật với các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp và ngành công nghiệp. Cùng với đó, Swinburne Vietnam đóng vai trò là cầu nối học thuật quốc tế, góp phần xây dựng môi trường nghiên cứu và trao đổi tri thức mang tính toàn cầu ngay tại Việt Nam.

Hội thảo quy tụ nhiều học giả và lãnh đạo doanh nghiệp từ 14 nước trên thế giới (Ảnh: BTC).

Một trong những điểm nhấn của hội thảo là các bài trình bày từ các diễn giả quốc tế, tập trung vào những hướng nghiên cứu tiên phong của trí tuệ nhân tạo.

Giáo sư Leandro Soares từ Đại học Leeds (Vương quốc Anh) trình bày chủ đề “Ứng dụng AI trong tối ưu hóa các hệ thống nhúng hiệu năng cao”. Bài trình bày cho thấy trí tuệ nhân tạo có thể tối ưu các hệ thống nhúng trong những môi trường đòi hỏi độ chính xác và hiệu suất cao như robot, thiết bị công nghiệp hay hệ thống điều khiển thời gian thực.

Ông nhận định: “AI hỗ trợ cho các hệ thống nhúng hiệu năng cao có thể mở ra những hướng nghiên cứu tiềm năng, giúp tối ưu hóa đáng kể quá trình vận hành”.

Phó giáo sư Chee-Kong Chui - Đại học Quốc gia Singapore chia sẻ chủ đề: “Trí tuệ biên cho điều khiển phân tán: Nền tảng cho các hệ thống sản xuất hóa chất vận hành bằng AI theo thời gian thực”. Bài trình bày nhấn mạnh xu hướng chuyển dịch từ Cyber-Physical Systems (CPS) sang sản xuất thông minh lấy con người làm trung tâm, nơi AI được triển khai trực tiếp tại biên (edge) để tăng tốc độ phản hồi và khả năng tự động hóa trong sản xuất.

PGS Chee-Kong Chui thuyết trình về ứng dụng của trí tuệ biên trong sản xuất (Ảnh: BTC).

Bên cạnh góc nhìn học thuật, hội thảo cũng mang đến nhiều ví dụ thực tiễn từ doanh nghiệp, đặc biệt là hệ sinh thái công nghệ của tập đoàn FPT.

Ông Phạm Đăng Khôi, Giám đốc Công nghệ (CTO) của chuỗi bán lẻ Long Châu, chia sẻ chủ đề: “Ứng dụng AI để nâng cao trải nghiệm khách hàng trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe: bài học từ chuỗi nhà thuốc Long Châu”. Theo ông, Long Châu đang chuyển mình từ một hệ thống bán lẻ dược phẩm sang một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, trong đó AI đóng vai trò trung tâm.

Chiến lược triển khai AI của doanh nghiệp tập trung vào ba trụ cột chính: hỗ trợ nhân viên bằng các công cụ thông minh, cá nhân hóa trải nghiệm chăm sóc sức khỏe cho từng khách hàng, và phát triển các giải pháp phân tích dữ liệu phục vụ ra quyết định.

Ông Phạm Đăng Khôi chia sẻ về 3 trụ cột triển khai AI tại Long Châu (Ảnh: BTC).

Ở góc độ nghiên cứu và công nghệ lõi, Tiến sĩ Trần Thế Hùng, Giám đốc Phòng thí nghiệm Trí tuệ Quyết định và Tối ưu hóa thuộc Viện Nghiên cứu AI Lượng tử và An ninh mạng (QACI), Tập đoàn FPT, đã trình bày chủ đề: “AI ứng dụng và Dữ liệu lớn: Thúc đẩy ra quyết định thông minh trong doanh nghiệp”.

Ông nhấn mạnh rằng AI, tối ưu hóa và phân tích dữ liệu là nền tảng quan trọng, nhưng chưa đủ để đưa ra quyết định tốt nhất. “Điều doanh nghiệp cần là trí tuệ ra quyết định - khả năng chuyển dữ liệu thô thành những góc nhìn chuyên sâu có thể hành động”, ông chia sẻ.

TS Trần Thế Hùng bàn về các công nghệ mới nổi được Tập đoàn FPT tập trung phát triển (Ảnh: BTC).

Bên cạnh các phiên diễn giả, hội thảo còn tổ chức nhiều phiên chuyên đề song song với các chủ đề như: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học máy cho hệ thống tự động hóa thông minh; IoT và các hệ thống thông minh trong công nghiệp; công nghệ blockchain và bảo mật; các phương pháp tính toán tiên tiến cho hệ thống năng lượng và môi trường; hệ thống AI trong y tế thông minh; và các mô hình phân tích dữ liệu cho hệ thống thông tin hiện đại.

Thông qua các thảo luận học thuật và chia sẻ thực tiễn, ICIIT 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của FPT trong việc thúc đẩy hệ sinh thái nghiên cứu và ứng dụng AI tại Việt Nam, đồng thời thể hiện định hướng của Swinburne Vietnam trong việc kết nối tri thức toàn cầu với nhu cầu phát triển công nghệ của khu vực và doanh nghiệp.