Học viện An ninh nhân dân nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Ngày 22/12, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức tổng kết 30 năm đào tạo sau đại học và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Ngoài ra, dự buổi lễ còn có: ông Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, đại diện các cơ sở giáo dục đại học và các nhà giáo, chuyên gia, nhà khoa học.

Thừa ủy quyền, Bộ trưởng Tô Lâm trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Học viện An ninh nhân dân (Ảnh: Nhà trường).

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương những kết quả, thành tích mà Học viện ANND đã đạt được trong công tác đào tạo sau đại học trong 30 năm qua.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: "Công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ có trình độ cao đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân (CAND) luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp đặc biệt coi trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng".

Bộ trưởng chỉ ra, sau 30 năm triển khai và đổi mới toàn diện công tác đào tạo sau đại học, các học viện, trường CAND đã tuyển sinh đào tạo gần 13.400 học viên cao học và hơn 1.800 nghiên cứu sinh, góp phần quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ công an "vừa hồng, vừa chuyên", có trình độ chuyên môn cao, là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Trong thành tựu chung đó có sự đóng góp quan trọng của Học viện ANND - một trong những cơ sở giáo dục đầu tiên của ngành công an được giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học, trong đó đào tạo trình độ thạc sĩ từ năm 1993 và tiến sĩ từ năm 1995.

Đại tướng Tô Lâm biểu dương những kết quả, thành tích của Học viện An ninh nhân dân (Ảnh: Nhà trường).

"Những kết quả nghiên cứu, đào tạo sau đại học của Học viện ANND đã cung cấp luận cứ khoa học để tham mưu, đề xuất các giải pháp, kiến nghị mang tầm chiến lược cho Đảng, Nhà nước đề ra các chủ trương, chính sách quan trọng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an ninh xã hội trong tình hình mới; góp phần hoàn thiện hệ thống các ngành đào tạo, phát triển ngành khoa học mới; từng bước bổ sung, phát triển lý luận nghiệp vụ CAND.

Đồng thời, công tác đào tạo sau đại học đã thúc đẩy việc mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học trong và ngoài nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đối ngoại, hợp tác quốc tế và hội nhập trong giáo dục, đào tạo của lực lượng CAND", Bộ trưởng Tô Lâm nhận định.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Học viện ANND tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó có đào tạo sau đại học, coi đây là yêu cầu tất yếu khách quan, là nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho các học viện, trường CAND.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng căn dặn nhà trường xác định rõ quy mô đào tạo sau đại học, gắn với quy hoạch, chiến lược phát triển cán bộ chất lượng cao của ngành công an để chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác giáo dục, đào tạo nói chung, đào tạo sau đại học nói riêng đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Học viện ANND; trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo. Đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Bộ Quốc phòng cũng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Thiếu tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Nhà trường).

Đại diện nhà trường nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba, Thiếu tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND khẳng định, đây là phần thưởng cao quý, nguồn khích lệ, cổ vũ, động viên các thế hệ cán bộ giảng viên, học viên học viện tiếp tục phát huy, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân giao phó, sớm trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia, từng bước tiếp cận với chuẩn quốc tế.

Thiếu tướng Trịnh Ngọc Quyên cho biết, qua 77 năm phát triển của học viện, trong đó có 30 năm đào tạo sau đại học, từ năm 1993 đến nay, Học viện ANND đã và đang đào tạo 31 khóa cao học với 4.047 thạc sĩ, học viên cao học, 27 khóa nghiên cứu sinh với 569 tiến sĩ, nghiên cứu sinh cho công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng CAND.

Nhiều học viên của nhà trường được Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tin tưởng giao đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong lực lượng CAND và các ban, bộ, ngành, địa phương; được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS, phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, là những nhà khoa học có uy tín, đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.