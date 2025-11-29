Học sinh trường Lý Thái Tổ vô địch cuộc thi "Tài năng Anh ngữ Thủ đô 2025"

Cuộc thi năm nay được giới chuyên môn đánh giá là "sân chơi thực chiến" nổi bật, vượt xa khuôn khổ các bài kiểm tra ngữ pháp truyền thống.

Ban tổ chức đã thiết kế ba phần thi: Spotlight Performance (Tỏa sáng tài năng), Brain Rush (Trận đấu trí tuệ) và Hot Seat (Ghế nóng), nhằm kiểm tra và phát triển toàn diện các kỹ năng: giao tiếp tự nhiên, tư duy phản biện, làm việc nhóm và bản lĩnh sân khấu.

Sân chơi tỏa sáng năng lực tiếng Anh toàn diện

Ở phần thi Spotlight Performance, các đội thể hiện một tiết mục nghệ thuật bằng tiếng Anh với chủ đề tự chọn. Đây là phần thi đòi hỏi học sinh phải vận dụng ngôn ngữ trong bối cảnh biểu diễn, kết hợp khả năng thuyết trình và truyền tải thông điệp.

Tiết mục của đội tuyển THCS Lý Thái Tổ được đánh giá cao nhờ cách xử lý sân khấu tự nhiên, kết hợp âm nhạc - diễn xuất - kể chuyện mạch lạc, qua đó thể hiện tư duy sáng tạo trong ứng dụng ngoại ngữ.

Phần thi Spotlight Performance là nơi học sinh Lý Thái Tổ thể hiện khả năng ứng dụng ngôn ngữ một cách nghệ thuật (Ảnh: Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ).

Phần thi Brain Rush - cuộc đua tốc độ trên nền tảng Kahoot - là thử thách yêu cầu học sinh trả lời liên tiếp 10 câu hỏi trong thời gian giới hạn. Tại vòng thi này, đại diện THCS Lý Thái Tổ liên tục có mặt trong nhóm dẫn đầu, thể hiện khả năng phản xạ nhanh, vốn từ vựng rộng và kiến thức xã hội phong phú. Đội tuyển đã giành giải nhất ở nội dung Brain Rush, tạo lợi thế lớn trong tổng điểm toàn đoàn.

Trường THCS Lý Thái Tổ vượt qua các đội bạn dẫn đầu các câu hỏi phần thi cuộc đua trí tuệ Brain Rush (Ảnh: Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ).

Nội dung được đánh giá nhiều thử thách nhất là Hot Seat (ghế nóng), nơi học sinh phải xử lý câu hỏi tình huống và bảo vệ quan điểm trước ban giám khảo. Đại diện Lý Thái Tổ giữ phong thái bình tĩnh, trình bày rõ ràng và phối hợp nhóm hiệu quả trong phần phản biện. Những câu trả lời ngắn gọn, tập trung vào trọng tâm giúp đội ghi điểm ở tiêu chí tư duy logic và diễn đạt mạch lạc.

Chia sẻ về sự chuẩn bị cho cuộc thi, bà Mẫn Thị Dung, giáo viên tiếng Anh và lãnh đội, cho biết việc lựa chọn học sinh được thực hiện sớm và có chiến lược. Trong đó, việc phân vai theo thế mạnh từng học sinh giúp đội tuyển phát huy hiệu quả trong cả ba phần thi.

Học sinh được tiếp cận các dạng câu hỏi nâng cao, luyện tập trên nền tảng trực tuyến và rèn kỹ năng làm việc nhóm, từ đó bảo đảm sự ổn định về phong độ khi tham gia tranh tài.

Thành tích nổi bật của THCS Lý Thái Tổ

Với màn thể hiện ấn tượng tại cả ba nội dung, Trường THCS Lý Thái Tổ giành giải đặc biệt toàn đoàn, cùng các giải cá nhân và tập thể khác. Đại diện ban giám khảo đánh giá đội tuyển năm nay có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tư duy năng động và khả năng ứng dụng tiếng Anh tự nhiên.

Trường THCS Lý Thái Tổ tỏa sáng, giành giải đặc biệt toàn đoàn thuyết phục (Ảnh: Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ).

Bà Luyện Thanh Nga, Hiệu trưởng trường, cho biết thành tích này phản ánh quá trình đầu tư vào chương trình tiếng Anh trong những năm gần đây. Trường chú trọng phát triển năng lực giao tiếp thực tế, giúp học sinh sử dụng ngoại ngữ như một công cụ học tập và khám phá tri thức mới.

Việc đạt giải cao tại cuộc thi không chỉ là thành quả của các em mà còn động lực để trường tiếp tục nâng chất lượng dạy và học tiếng Anh.

Theo bà Nga, việc trường trở thành đối tác chiến lược của Đại học Oxford (Vương quốc Anh) và triển khai chương trình tiếng Anh quốc tế OIC trong năm 2025 sẽ tạo điều kiện để học sinh tiếp cận phương pháp học tập theo chuẩn quốc tế, mở rộng cơ hội tham gia các sân chơi ngôn ngữ quy mô lớn hơn.

Lan tỏa phong trào học tiếng Anh trong học sinh Thủ đô

Cuộc thi “Tài năng Anh ngữ Thủ đô” được tổ chức thường niên với mục tiêu khuyến khích học sinh sử dụng tiếng Anh trong môi trường thực tiễn, hướng đến sự tự tin và chủ động trong giao tiếp.

Năm 2025, sân chơi tiếp tục thu hút đông đảo học sinh và tạo cơ hội để các em thể hiện năng lực ngoại ngữ theo cách sáng tạo và gần gũi.

Cuộc thi khép lại với nhiều dấu ấn đẹp, trong đó thành tích của THCS Lý Thái Tổ là điểm nhấn nổi bật, ghi nhận nỗ lực của học sinh và giáo viên trong hành trình rèn luyện tiếng Anh hướng đến hội nhập quốc tế.