Học sinh FPT Schools nhận loạt huy chương tại chung kết World Scholar’s Cup 2025

World Scholar’s Cup là một trong những cuộc thi học thuật đồng đội uy tín và quy mô lớn trên thế giới dành cho học sinh 8-18 tuổi. Năm nay, Vòng Chung kết Tournament of Champions tại Đại học Yale quy tụ hơn 2.500 thí sinh xuất sắc, đã vượt qua hàng loạt vòng loại khu vực và toàn cầu trước đó.

Giữa một sân chơi học thuật đầy thử thách và cạnh tranh khốc liệt, đoàn học sinh FPT Schools với 5 học sinh đến từ Trường THPT FPT Đà Nẵng và Trường THPT FPT Cần Thơ đã thể hiện bản lĩnh vững vàng. Đoàn đạt được kết quả ấn tượng với tổng cộng 20 huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng và 18 huy chương bạc.

Thành tích của đoàn được phân bổ ở nhiều hạng mục quan trọng, bao gồm: Team Debate (Tranh biện đồng đội), Debate Champions (Nhà Vô địch Tranh biện), Writing Champions (Nhà Vô địch Viết luận), Challenge Medals, Team Writing (Viết luận đồng đội) và Team Bowl (Giải quyết thử thách đồng đội).

Thầy và trò FSchools tại chung kết toàn cầu World Scholar’s Cup 2025 (Ảnh: FPT).

Thành tích này một lần nữa khẳng định chất lượng đào tạo và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của FPT Schools trong việc trang bị kiến thức và kỹ năng toàn diện cho học sinh, giúp các em tự tin chinh phục những thử thách học thuật mang tầm vóc quốc tế.

Đây là năm thứ hai liên tiếp FSchoolers tỏa sáng tại vòng chung kết toàn cầu được tổ chức tại Đại học Yale. Để đạt được thành tích bền vững và liên tiếp này, hành trang mà các em mang theo không chỉ là tri thức rộng mở, mà còn là khả năng sử dụng tiếng Anh học thuật linh hoạt, tư duy phản biện sắc sảo cùng tinh thần đồng đội bền bỉ - những giá trị cốt lõi được nhà trường nuôi dưỡng thông qua các hoạt động trải nghiệm thế mạnh như Phát triển cá nhân (PDP), tiếng Anh và Năng lực toàn cầu.

Ở mỗi vòng thi của World Scholar’s Cup, từ tranh biện đối kháng, viết luận sâu sắc đến giải quyết các thử thách đồng đội phức tạp, FSchoolers đã biến cuộc thi thành một hành trình tích lũy những “điểm chạm trưởng thành”. Các em học cách quan sát vấn đề bằng góc nhìn đa chiều, tự tin thể hiện quan điểm bằng tiếng Anh học thuật, sẵn sàng hợp tác, thích ứng linh hoạt trong môi trường đa văn hóa.

Chia sẻ về thành tích lần này, ông Nguyễn Xuân Phong - Giám đốc Hệ thống Phổ thông FPT, Tập đoàn FPT - nhấn mạnh: "Thành tích này là minh chứng cho triết lý giáo dục hướng tới phát triển toàn diện và hội nhập toàn cầu của FPT Schools. Chúng tôi không chỉ dạy kiến thức, mà còn nuôi dưỡng tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm và bản lĩnh tự tin bước ra thế giới cho học sinh. Đó cũng sẽ là nền tảng tạo nên những công dân toàn cầu, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách trong tương lai”.

Em Nguyễn Thanh Trúc, học sinh lớp 12A9 - Trường THPT FPT Đà Nẵng chia sẻ về cảm nhận khi tham gia và đạt giải tại đấu trường toàn cầu: “Với em, World Scholar’s Cup không chỉ là cuộc thi học thuật, đó là cơ hội để chúng em thấy được mình đứng ở đâu trên bản đồ tri thức thế giới. Áp lực rất lớn, nhưng khi tranh biện với những đội mạnh, chúng em đã phải vận dụng hết mọi kỹ năng phản biện và làm việc nhóm đã được rèn luyện ở trường. Mỗi huy chương là sự ghi nhận, nhưng điều quý giá nhất là việc chúng em đã mạnh dạn vượt qua giới hạn của bản thân để đưa tiếng nói của học sinh Việt Nam vang lên tại Yale".

FSchoolers Đà Nẵng tại chung kết toàn cầu World Scholar’s Cup 2025 (Ảnh: FPT).

Trong khi đó, Dương Nguyễn Bảo Ngọc, học sinh lớp 12A12 - Trường THPT FPT Cần Thơ, lại bày tỏ sự trân trọng đối với những kỹ năng mềm đã được đào tạo. "Nhờ những giờ học tranh biện chuyên sâu, hoạt động trải nghiệm tự chọn tiếng Anh và Năng lực toàn cầu tại FPT Schools, chúng em đã tự tin sử dụng tiếng Anh một cách linh hoạt và chuyên nghiệp để bảo vệ quan điểm của đội mình. Việc phải tìm hiểu sâu sắc về nhiều môn học đã mở rộng đáng kể kiến thức nền tảng. Em nhận ra rằng, tư duy đa ngành và khả năng thích ứng nhanh chính là chìa khóa để hội nhập thành công”.

Thầy và trò FSchool Cần Thơ tại chung kết toàn cầu World Scholar’s Cup 2025 (Ảnh: FPT).

Việc hai năm liên tiếp ghi dấu ấn và gặt hái thành công tại đấu trường học thuật uy tín này không chỉ là niềm tự hào của FPT Schools, mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ để các thế hệ FSchoolers tiếp tục trải nghiệm để trưởng thành, vươn cao và sẵn sàng bước ra thế giới.

Thành tích này không chỉ ghi nhận nỗ lực cá nhân, mà còn phản ánh hành trình phát triển toàn diện, nơi học sinh được khuyến khích trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình và tự tin trở thành những công dân toàn cầu có năng lực.