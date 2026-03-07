Bộ Quốc phòng tăng mạnh chỉ tiêu tuyển sinh các trường quân đội năm 2026

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa công bố thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy tại các trường quân đội năm 2026.

Theo đó, chỉ tiêu năm nay được phân bổ cho 23 học viện, trường sĩ quan và trường cao đẳng quân sự trên cả nước. So với năm 2025, quy mô tuyển sinh năm 2026 tăng đáng kể.

Nhiều trường có chỉ tiêu tuyển sinh lớn như Trường Sĩ quan Chính trị tuyển 779 chỉ tiêu, Học viện Kỹ thuật Quân sự tuyển 400 chỉ tiêu, Trường Sĩ quan Lục quân 1 tuyển 694 chỉ tiêu, Trường Sĩ quan Lục quân 2 tuyển 742 chỉ tiêu…

Chiếm số ít là các trường giảm chỉ tiêu như Học viện Quân y (190 chỉ tiêu), Học viện Khoa học Quân sự (60 chỉ tiêu)...

Theo quy định tuyển sinh quân sự, thí sinh phải tham gia sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp xã, phường, đặc khu. Riêng quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương.

Ngoài hệ quân sự, năm học 2026-2027, 15 cơ sở đào tạo trong quân đội còn tuyển gần 3.900 chỉ tiêu hệ dân sự ở các trình độ từ trung cấp đến sau đại học. Trong đó, Học viện Kỹ thuật Quân sự tuyển nhiều nhất với 880 chỉ tiêu, tiếp đến là Học viện Quân y với 600 chỉ tiêu.

Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh hệ quân sự của 23 trường quân đội năm 2026: