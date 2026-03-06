Học bổng Tài năng VTC Academy 2026: Tiếp lửa đam mê người trẻ Việt

Không chỉ hỗ trợ tài chính, Học bổng Tài năng VTC Academy còn là điểm tựa tinh thần cho người trẻ phát triển, xây dựng tương lai. Sau 6 năm, chương trình ghi dấu với nhiều học viên có thành tích ấn tượng nhờ được tiếp sức trên hành trình biến đam mê thành sự nghiệp.

Học bổng Tài năng VTC Academy là cơ hội cho người trẻ theo đuổi đam mê công nghệ và sáng tạo (Ảnh: VTC Academy).

Phát hiện, công nhận tài năng và đồng hành thiết thực cùng người trẻ

Nhiều bạn trẻ có đam mê, năng lực và khát vọng phát triển nhưng hành trình theo đuổi ước mơ lại không bằng phẳng. Không ít người phải dừng lại trước rào cản tài chính, khoảng cách giữa năng lực cá nhân và điều kiện thực tế, hoặc thiếu động lực tinh thần.

Vì vậy, VTC Academy mong muốn Học bổng Tài năng trở thành cánh cửa giúp người trẻ theo đuổi đam mê, xây dựng sự nghiệp. Qua đó vừa đồng hành tinh thần, vừa giảm áp lực tài chính để người trẻ và gia đình mạnh dạn đầu tư cho định hướng dài hạn. Đặc biệt, có cộng điểm ưu tiên cho các bạn thuộc vùng chịu ảnh hưởng thiên tai, bão lũ, nhằm hỗ trợ các bạn theo đuổi đam mê.

Học bổng Tài năng VTC Academy là chương trình học bổng thường niên suốt 6 năm qua, giúp nhiều bạn trẻ ưu tú có cơ hội biến đam mê thành sự nghiệp (Ảnh: VTC Academy).

Học bổng Tài năng VTC Academy: Không tìm kiếm những “bảng điểm đẹp”

Học bổng Tài năng 2026 có 62 suất, tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng, áp dụng toàn quốc cho ba ngành Lập trình, Thiết kế và Digital Marketing (Tiếp thị kỹ thuật số). Trong đó có 18 suất 100% học phí, 18 suất 80% học phí, 26 suất 50% học phí.

Thay vì tìm những hồ sơ với bảng điểm hoàn hảo theo khuôn mẫu học thuật, VTC Academy hướng tới người trẻ có tinh thần dấn thân, tư duy sắc bén, quyết tâm theo đuổi đam mê, có định hướng và khát vọng kiến tạo giá trị bền vững trong kỷ nguyên số.

Xây dựng sự nghiệp từ Học bổng Tài năng VTC Academy

Trần Nhân Kiệt nhận Học bổng Tài năng VTC Academy toàn phần, đi làm tập đoàn đa quốc gia từ năm nhất, ghi dấu với dự án khởi nghiệp sáng tạo (Ảnh: VTC Academy).

Năm 2022, xuất sắc chinh phục suất Học bổng Tài năng toàn phần, Trần Nhân Kiệt theo học tại VTC Academy Đà Nẵng. Với định hướng rõ ràng rất sớm, từ năm nhất, Kiệt đã làm việc tại tập đoàn đa quốc gia AvePoint để tích lũy trải nghiệm.

Năm 2024, Kiệt sáng lập BINKS - dự án khởi nghiệp về mực, màu thực vật. Dự án này giúp Kiệt giành Giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp sinh viên, cùng nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Vậy là từ Học bổng Tài năng VTC Academy, Kiệt đã bứt phá ngoạn mục bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình.

Bùi Thị Hồng Hạnh mạnh dạn chuyển ngành theo đuổi đam mê Hoạt hình 3D với Học bổng Tài năng VTC Academy 2022 (Ảnh: VTC Academy).

Sau 4 năm đại học ngành Quản trị Kinh Doanh, thử sức qua nhiều vị trí như nhân viên kinh doanh, quản lý nhân sự,... Bùi Thị Hồng Hạnh mới nhận ra mình yêu thích sáng tạo. Đúng lúc đó, năm 2022, Hạnh giành suất Học bổng Tài năng và quyết tâm chuyển ngành, học Kỹ xảo hoạt hình 3D tại VTC Academy TPHCM.

Cơ hội tiếp nối cơ hội, năm 2023, Hạnh nhận học bổng Women Game Changers (WGC) và tham gia chương trình đào tạo của Virtuos Studio, theo đuổi sự nghiệp sáng tạo chuyên nghiệp. Học bổng VTC Academy với Hạnh không chỉ là phần thưởng, sự hỗ trợ tài chính, mà còn là động lực đúng lúc giúp Hạnh tự tin rẽ hướng, tạo nên bước ngoặt cho cuộc đời.

Đoàn Ngọc Minh Châu (bên phải) - Tuyển thủ Esports (Thể thao điện tử) Việt Nam tại SEA Games 33 chọn rẽ hướng để phát triển sự nghiệp Digital Marketing (Tiếp thị kỹ thuật số) với Học bổng Tài năng VTC Academy 2025 (Ảnh: VTC Academy).

Vốn có đam mê game từ lâu, Đoàn Ngọc Minh Châu theo đuổi con đường thi đấu chuyên nghiệp, trở thành tuyển thủ Esports (Thể thao điện tử) đại diện Việt Nam tham gia SEA Games 33. Nhưng với định hướng xây dựng sự nghiệp bền vững, Châu muốn làm Marketing (Tiếp thị) trong ngành game.

Sau 4 năm học ngành tiếng Anh kỹ thuật tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, giữa rất nhiều câu hỏi từ gia đình, Châu đã chinh phục ngoạn mục suất Học bổng Tài năng 2025, tự tin thuyết phục gia đình khi rẽ hướng theo đuổi đam mê, chọn học Digital Marketing (Tiếp thị kỹ thuật số) tại VTC Academy Hà Nội.

Khi đam mê gặp rào cản, có VTC Academy đồng hành

Nếu các bạn trẻ đang đứng trước băn khoăn chọn ngành hay chọn bắt đầu lại, học bổng của VTC Academy chính là điểm tựa để người trẻ mạnh dạn lựa chọn theo đuổi đam mê. Học bổng Tài năng 2026 dành cho học sinh khối 12 niên khóa 2025-2026 và các bạn trẻ từ 18 đến 26 tuổi (đã tốt nghiệp THPT) trên toàn quốc.

Chương trình nhận hồ sơ từ nay đến hết 30/4/2026. Các bạn trẻ có thể đăng ký tại https://vtcplus.edu.vn/hbtn-pr để bắt đầu hành trình của chính mình.

Học viện Công nghệ thông tin và Thiết kế VTC (VTC Academy) có nhiều năm kinh nghiệm đào tạo nhân lực chất lượng cao với thế mạnh thực chiến, bám sát quy trình doanh nghiệp, cập nhật các xu hướng công nghệ mới nhất. Chương trình đào tạo VTC Academy rèn luyện tư duy sáng tạo kết hợp với công nghệ tiên phong và tính thương mại hóa, tích hợp AI (Trí tuệ nhân tạo) toàn diện, giúp học viên biến đam mê thành sự nghiệp.