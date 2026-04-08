Học bạ từ 7.0 được tuyển thẳng du học New Zealand, nhận học bổng 35%

Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) vừa công bố những thay đổi đáng chú ý trong chính sách tuyển sinh dành cho học sinh Việt Nam. Thông tin được đưa ra sau chuyến thăm lần đầu tiên đến Việt Nam của phái đoàn 8 Học viện Kinh doanh, Công nghệ và Kỹ thuật nước này vào tuần trước.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Chính phủ New Zealand tăng cường quyền lợi làm việc sau tốt nghiệp cho sinh viên quốc tế ngay từ bậc nghề.

Đại diện các học viện tư vấn hướng nghiệp trực tiếp cho học sinh tại trường trung học (Ảnh: ENZ).

Thay vì yêu cầu bắt buộc phải hoàn thành năm nhất đại học như trước, khối học viện công lập New Zealand hiện đã mở cửa xét tuyển thẳng học sinh tốt nghiệp THPT tại Việt Nam. Điều kiện cần là ứng viên đạt điểm trung bình (GPA) lớp 12 từ 7.0 trở lên ở ít nhất 4 môn học liên quan.

Đi kèm với điều kiện thuận lợi này là các gói học bổng khuyến học trị giá từ 3.000 đến 5.000 đô New Zealand (tương đương từ 45 đến 75 triệu Việt Nam đồng) cho các sinh viên đáp ứng yêu cầu đầu vào và được nhận thư mời nhập học.

Trong khi đó, các học viện tư có các suất học bổng đa dạng cho các chương trình cử nhân và thạc sĩ, trị giá từ 3.000 đô New Zealand lên đến 35% học phí.

Mức học phí tại các học viện New Zealand dao động từ 25.000 đến 30.000 đô New Zealand mỗi năm (tương đương từ 375 đến 450 triệu Việt Nam đồng/năm).

Hệ thống học viện ứng dụng tại New Zealand đóng vai trò quan trọng trong việc cung ứng nhân lực chất lượng cao thông qua các bậc học từ nghề đến thạc sĩ. Các chương trình đào tạo tại đây tập trung vào những nhóm ngành "khát" nhân lực như kinh tế, quản lý khách sạn, y tế, kỹ thuật và công nghệ thông tin.

Theo ông Ben Burrowes, Giám đốc Khu vực Châu Á của ENZ, mô hình đào tạo thực tiễn này đang thu hút mạnh mẽ học sinh Việt Nam nhờ mức chi phí hợp lý và cơ hội nghề nghiệp rộng mở.

Chính phủ New Zealand cũng đang đẩy mạnh các quyền lợi về việc làm để hỗ trợ sinh viên quốc tế.

Các sinh viên quốc tế theo học bậc cử nhân và và thạc sĩ tại các học viên được làm thêm lên đến 25 giờ một tuần trong quá trình học và toàn thời gian trong các kỳ nghỉ. Sau tốt nghiệp, các sinh viên hoàn thành bậc cử nhân và thạc sĩ được ở lại New Zealand 3 năm để tích lũy kinh nghiệm làm việc.

Mới đây, Cục Di trú New Zealand cũng đã công bố Visa Làm việc ngắn hạn cho người mới tốt nghiệp (Short term Graduate Work Visa) cho phép sinh viên quốc tế sau khi hoàn thành các bậc học chứng chỉ nghề (Level 5-7) được ở lại New Zealand làm việc tối đa 6 tháng.

Điều này tạo cơ hội tìm việc và chuyển đổi sang dạng Visa Làm việc do người sử dụng lao động bảo lãnh (Accredited Employer Work Visa) nếu phù hợp.