Visa, chi phí du học năm 2026 ra sao?

Monash University, một trong những đại học đối tác trong chương trình Global Pathways (Ảnh: Monash University).

Visa du học được kiểm soát chặt hơn

Bước sang năm 2026, các thị trường du học quốc tế có nhiều thay đổi về visa. Ở Canada, Chính phủ đã áp dụng cơ chế giới hạn số lượng giấy phép du học, đồng thời yêu cầu phần lớn sinh viên quốc tế phải có thư xác nhận từ tỉnh bang (PAL) trước khi nộp hồ sơ visa.

Tại Australia, hệ thống visa sinh viên cũng được điều chỉnh theo hướng chặt chẽ. Theo Bộ Nội vụ Australia, Chính phủ đã nâng mức yêu cầu chứng minh chi phí sinh hoạt đối với sinh viên quốc tế, đồng thời tăng cường kiểm tra mục đích học tập và hồ sơ tài chính trong quá trình xét duyệt visa.

Macquarie University, một trong những trường đối tác trong chương trình Global Pathways (Ảnh: Macquarie University).

Cùng với việc siết chặt chính sách visa, chi phí du học tại nhiều quốc gia cũng tiếp tục gia tăng trong năm 2026. Theo Statistics Canada, học phí trung bình dành cho sinh viên quốc tế bậc đại học tại nước này đã tăng khoảng 2,5% trong năm học 2025-2026, lên mức hơn 41.700 CAD/năm, trong khi bậc sau đại học tăng khoảng 1,5%, đạt khoảng 24.000 CAD/năm.

Học phí dành cho sinh viên quốc tế tại Canada hiện cao gấp nhiều lần so với sinh viên bản địa và đã duy trì xu hướng tăng liên tục trong nhiều năm gần đây.

Trong khi đó, tại Australia, xu hướng tăng học phí diễn ra rõ rệt hơn ở nhiều đại học lớn. Theo công bố từ các trường, học phí dành cho sinh viên quốc tế trong năm 2026 tăng phổ biến khoảng 5-7% ở nhiều chương trình đào tạo, thậm chí có trường tăng cao hơn ở các ngành “hot” như kinh doanh, công nghệ thông tin hay khoa học dữ liệu.

Một số đại học lớn tại Australia hiện ghi nhận mức học phí có thể lên tới 45.000-60.000 AUD/năm tùy ngành học. Việc học phí tăng trong bối cảnh chi phí sinh hoạt và các khoản phí visa cũng đi lên khiến tổng chi phí du học tại Australia ngày càng cao, buộc nhiều gia đình phải cân nhắc kỹ hơn về lộ trình và chiến lược đầu tư giáo dục cho con em.

Global Pathways: Lộ trình chuyển tiếp chủ động

Trong bối cảnh các yêu cầu visa ngày càng chặt chẽ, chi phí du học tăng lên tại nhiều quốc gia, những mô hình du học chuyển tiếp với chi phí tối ưu nhưng vẫn đảm bảo giá trị học thuật chuẩn quốc tế được nhiều gia đình quan tâm. Sinh viên có thể bắt đầu chương trình học tại Việt Nam, xây dựng nền tảng học thuật và kỹ năng cần thiết trước khi chuyển tiếp sang các đại học quốc tế.

Global Pathways là một chương trình được thiết kế theo mô hình này. Sinh viên có thể học giai đoạn đầu tại Việt Nam trước khi chuyển tiếp du học. Global Pathways hiện kết nối với 17 đại học đối tác tại Australia, Canada, New Zealand.

Sinh viên có thể lựa chọn từ hơn 20 chương trình bằng cấp và hơn 125 chuyên ngành, trải rộng trong các lĩnh vực như kinh doanh, công nghệ thông tin, khoa học xã hội, truyền thông hay du lịch - khách sạn.

Massey University, một trong những trường nổi tiếng tại New Zealand, đang là đối tác trong chương trình Global Pathways (Ảnh: Massey University).

Một lợi thế của chương trình nằm ở yếu tố chi phí. Với mô hình du học chuyển tiếp, việc học giai đoạn đầu tại Việt Nam giúp sinh viên và gia đình tiết kiệm đáng kể chi phí so với phương án du học toàn phần ngay từ năm đầu tiên. Thay vì phải chi trả các khoản học phí và sinh hoạt phí cao tại Australia, Canada hay New Zealand, sinh viên có thể bắt đầu với mức chi phí hợp lý hơn với giai đoạn học trong nước.

Ngoài ra, Global Pathways còn xây dựng hệ thống học bổng theo hai giai đoạn nhằm tăng thêm cơ hội hỗ trợ tài chính cho sinh viên. Ở giai đoạn học tại Việt Nam, sinh viên có thể được xét nhiều mức học bổng khác nhau dựa trên thành tích học tập và năng lực tiếng Anh, trong đó mức cao nhất lên đến 75% học phí.

Khi chuyển tiếp sang các đại học đối tác, sinh viên tiếp tục có cơ hội tiếp cận học bổng theo chính sách riêng của từng trường, thường được xét dựa trên kết quả học tập trong quá trình học và hồ sơ học thuật tổng thể. Qua đó, chi phí du học có thể được tối ưu đáng kể.

Trong năm 2026, Global Pathways tuyển sinh với ba kỳ nhập học vào tháng 1, tháng 5 và tháng 9, tạo điều kiện để sinh viên chủ động xây dựng kế hoạch học tập. Với cấu trúc học bổng hai giai đoạn và hệ thống đại học đối tác chất lượng cao, chương trình cho thấy một cách tiếp cận dài hạn: giảm áp lực tài chính ở chặng đầu, mở rộng cơ hội ở chặng sau và hướng đến một lộ trình du học chuyển tiếp có tính toán, bền vững.

