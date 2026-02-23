Hiệu trưởng quê Thanh Hoá nhận Huân chương Cành cọ hàn lâm

Tin từ Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng nhà trường – vừa được Chính phủ Pháp trao Huân chương Cành cọ hàn lâm vì sự tận tâm và năng động của ông thông qua chương trình Vietnamica và dự án “Các hành trình du lịch di sản trong thành phố Hà Nội”.

Hai dự án này được thực hiện trong giai đoạn 2020-2025, dưới sự chủ trì chuyên môn của Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Tổ chức Đại học Pháp ngữ, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn (SN 1976) tại Thanh Hóa, nhận bằng cử nhân năm 1999 và thạc sĩ năm 2001 ngành Khảo cổ học tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Ảnh: Nhà trường).

Ông Tuấn tu nghiệp sau đại học tại Hà Lan, nhận bằng thạc sĩ năm 2002 và tiến sĩ Sử học năm 2006 tại Đại học Tổng hợp Leiden.

Trở về Hà Nội, ông công tác tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn ở các vị trí giảng viên (2007), Phó chủ nhiệm khoa (2010), Phó hiệu trưởng (2016), Hiệu trưởng (2021).

Giáo sư Hoàng Anh Tuấn cũng tham gia nhiều tổ chức khoa học, giáo dục quốc tế như: Quỹ SEASREP (2012–2018), Quỹ Alexander von Humboldt (2012-2013), thành viên của Tổ chức SEAMEO-SPAFA từ năm 2017 đến nay.

Ngoài ra, ông từng thỉnh giảng tại Đại học Montana (Hoa Kỳ) năm 2009 và Đại học Frankfurt (Đức) giai đoạn 2012–2013.

Huân chương Cành cọ hàn lâm (l’Ordre des Palmes Académiques) là huân chương cao quý của Cộng hòa Pháp, do Hoàng đế Napoléon đệ nhất lập ra từ năm 1808 để vinh danh những nhà khoa học, giáo dục, văn hóa Pháp và nước ngoài có thành tích xuất sắc.

Giáo sư Hoàng Anh Tuấn là nhà khoa học thứ hai của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn được Chính phủ Cộng hoà Pháp trao tặng Huân chương cao quý này.

Người đầu tiên của trường được trao vinh dự này cách đây hơn 20 năm là cố Giáo sư Phan Huy Lê.