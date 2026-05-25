Hiểm nguy lơ lửng trên đầu nhiều giáo viên, học sinh

Trường Phổ thông dân tộc nội trú Vĩnh Linh nằm tại xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Đây là nơi học tập của nhiều học sinh nội trú, bán trú là con em đồng bào Vân Kiều, Pa Cô đến từ các xã miền núi Vĩnh Ô, Vĩnh Hà, Vĩnh Khê của huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị cũ.

Thầy giáo Trần Ngọc Oanh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết sau 30 năm sử dụng, dãy phòng học chính 3 tầng của trường đã xuống cấp nghiêm trọng, khiến thầy, trò cũng như phụ huynh bất an bởi nguy cơ mất an toàn.

Dãy nhà 3 tầng của Trường Phổ thông dân tộc nội trú Vĩnh Linh xuống cấp nghiêm trọng, cột trụ vỡ từng mảng, lòi sắt gỉ sét bên trong (Ảnh: Nhật Anh).

Dãy nhà nói trên có 12 phòng học và 3 phòng chuyên môn, phục vụ việc dạy và học cho 273 học sinh cùng 37 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Tuy nhiên hiện nay, hành lang, lan can ở các tầng của dãy nhà xuất hiện nhiều vết nứt, tường bong tróc. Một số thanh chống bằng bê tông bị gãy trơ khung sắt, nhiều cột trụ bị vỡ, để lộ phần sắt thép đã gỉ sét bên trong.

Đáng lo ngại, tại tầng 2 của dãy nhà học, một đoạn lan can dài khoảng 2m đã đổ sập hoàn toàn, một số kết cấu bê tông hư hỏng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nếu học sinh đứng gần. Ngoài ra, trần các phòng học xuất hiện dày đặc vết nứt, nhiều vị trí bê tông vỡ từng mảng, lộ cốt thép.

“Dãy phòng học này có tổng diện tích hơn 1.267m2, được xây dựng từ năm 1997, nay đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng trường vẫn đang phải sử dụng vì không còn cách nào khác”, thầy Oanh chia sẻ.

Lan can hành lang tầng 2 đổ sập, một số kết cấu bê tông cốt thép hư hỏng nghiêm trọng (Ảnh: Nhật Anh).

Em Hồ Gia Huy, học sinh lớp 9, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Vĩnh Linh cho biết em và bạn học luôn cảm thấy bất an mỗi khi đi qua khu vực hành lang nứt gãy. “Thầy cô thường xuyên nhắc chúng em không đứng gần lan can, không chạy nhảy ở những chỗ bị hư hỏng vì rất nguy hiểm. Chúng em chỉ mong trường sớm được sửa chữa để yên tâm học tập”, Huy nói.

Cô giáo Nguyễn Thị Nguyệt, giáo viên nhà trường cho hay tình trạng bong tróc bê tông ở dãy phòng học chính xảy ra nhiều năm qua và ngày một nghiêm trọng hơn. Không ít lần các mảng bê tông trên trần rơi xuống hành lang khiến giáo viên và học sinh "hú vía".

“Có lần học sinh đang chơi thì mấy mảng tường trên trần rơi xuống, may là không ai bị thương. Tuổi học sinh hiếu động, các em thường đùa nghịch, chạy nhảy, trong khi nhiều vị trí lan can của dãy nhà 3 tầng đã hư hỏng, giáo viên chúng tôi rất lo”, cô Nguyệt tâm sự.

Không chỉ dãy phòng học chính, khu nhà ăn cấp 4 tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Vĩnh Linh cũng rơi vào tình cảnh xuống cấp nghiêm trọng. Công trình rộng hơn 221m2, được xây dựng cách đây hơn 40 năm, mái nhà bị dột, tường nứt, ẩm thấp, không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của học sinh nội trú.

Tình trạng phòng học xuống cấp khiến thầy Oanh và các giáo viên, học sinh nhà trường hết sức lo lắng (Ảnh: Nhật Anh).

Theo thầy Hiệu trưởng Trần Ngọc Oanh, thời tiết nắng nóng kéo dài thời gian qua còn khiến tình trạng giãn nở, bong tróc bê tông diễn ra nghiêm trọng hơn. Nhà trường phải bố trí chuyển học sinh sang khu vực khác để đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo Trường Phổ thông dân tộc nội trú Vĩnh Linh cũng đã có văn bản, tờ trình gửi các cấp, ngành liên quan đề nghị khảo sát, có phương hướng sửa chữa, nâng cấp các công trình của nhà trường, tuy nhiên đến nay mong muốn đó vẫn còn bỏ ngỏ.

“Dãy phòng học xuống cấp đang đe dọa an toàn của giáo viên và học sinh. Nếu không sớm được sửa chữa, nâng cấp, việc dạy và học sẽ bị ảnh hưởng lớn. Chúng tôi rất mong các cấp, ngành quan tâm đầu tư cơ sở vật chất để thầy và trò yên tâm học tập, giảng dạy”, thầy Oanh bày tỏ.