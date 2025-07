Hậu thi tốt nghiệp, sĩ tử chạy đua chọn trường với xét tuyển học bạ

Xét tuyển học bạ - phương thức linh hoạt, chủ động, dễ tiếp cận

Sau kỳ thi được đánh giá là khá khó nhằn, phần lớn sĩ tử rơi vào trạng thái hồi hộp chờ kết quả, đồng thời đối mặt với áp lực chọn trường, chọn ngành trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Dù Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 16 đến 28/7 với số lần không giới hạn, nhưng việc đưa ra lựa chọn giữa lúc điểm thi chưa công bố vẫn là bài toán đầy trăn trở.

Trong bối cảnh đó, xét tuyển học bạ đang nổi lên như một lối đi nhanh và an toàn, được nhiều thí sinh và phụ huynh lựa chọn. Trường Đại học FPT là một trong các trường đã triển khai phương thức này nhằm giảm tải áp lực điểm số, giúp học sinh chủ động giữ chỗ ngay từ sớm.

Trong mùa tuyển sinh 2025, trường áp dụng hơn 4 phương thức tuyển sinh đa dạng, trong đó xét tuyển học bạ theo SchoolRank tiếp tục là phương thức nổi bật nhờ tính linh hoạt và mở rộng cơ hội cho thí sinh thuộc mọi tổ hợp môn, không giới hạn khối học.

Cụ thể, thí sinh chỉ cần đạt top50 SchoolRank - xếp hạng học sinh toàn quốc dựa trên học lực lớp 11 và học kỳ I lớp 12 tại https://schoolrank.fpt.edu.vn. Tổng điểm tổ hợp Toán và 2 môn bất kỳ (học kỳ II lớp 12) đạt từ 21 điểm trở lên.

Không dừng lại ở đó, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS từ 6.0, TOEFL iBT từ 80, VSTEP bậc 4, JLPT từ N3, TOPIK cấp 4, HSK từ cấp độ 4... sẽ được quy đổi 10 điểm Ngoại ngữ, tăng đáng kể cơ hội xét tuyển vào trường.

Trường Đại học FPT sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh linh hoạt, gia tăng cơ hội cho các thí sinh trong cuộc đua chọn trường chọn ngành.

Nhiều phương thức, thêm cơ hội cho sĩ tử

Bên cạnh học bạ, thí sinh còn có cơ hội trở thành sinh viên FPTU nhờ các phương thức xét tuyển sau:

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025: dựa trên tổ hợp Toán + 2 môn bất kỳ + điểm ưu tiên, thí sinh cần đạt top50 kỳ thi này. Ngưỡng điểm sẽ được công bố sau khi có kết quả thi.

Xét điểm kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL), thí sinh cần ngưỡng đầu vào đạt top50 trong các kỳ thi: ĐHQG Hà Nội: Từ 78 điểm; của ĐHQG TPHCM: 653 điểm (từ 13/6/2025). Ngưỡng đầu vào các đợt tiếp theo sẽ được thông báo khi có kết quả.

Chấp nhận thí sinh tốt nghiệp các chương trình: thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài; sử dụng chứng chỉ hoặc văn bằng quốc tế bao gồm: chứng chỉ Aptech HDSE/ADSE, chứng chỉ Arena ADIM, chứng chỉ Skillking, chứng chỉ Jetking, tốt nghiệp chương trình BTEC HND, tốt nghiệp chương trình Melbourne Polytechnic; tốt nghiệp chương trình FUNiX Software Engineering; tốt nghiệp Cao đẳng FPT Polytechnic; tốt nghiệp THPT các trường thuộc Tổ chức Giáo dục FPT.

Ngoài ra, FPTU tiếp tục triển khai chính sách ưu tiên cho sinh viên thế hệ 1 – người đầu tiên trong gia đình học đại học (có đơn xác nhận của trường) và đạt top55 SchoolRank sẽ được xét tuyển thẳng.

Trường Đại học FPT hiện có 5 cơ sở với vật chất hiện đại.

Chọn môi trường học - chọn tương lai

Điểm số không phải là đích đến cuối cùng. Sau kỳ thi, lựa chọn đúng ngành – đúng môi trường học tập mới là quan trọng để khởi động hành trình tương lai.

Không đơn thuần là môi trường đào tạo chuyên môn sâu, Trường Đại học FPT còn được đánh giá cao bởi chất lượng đào tạo thực tiễn, định hướng toàn cầu với 98% sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay. Ghi nhận cho thành quả đó, FPTU mới đây được xếp hạng 80 thế giới theo tiêu chí SDG8 – Việc làm tốt và Tăng trưởng kinh tế, Top 101 – 200 SDG4 - Chất lượng giáo dục, Top 301–400 đại học có tác động phát triển bền vững toàn diện nhất thế giới trên tổng số hơn 2.500 trường đại học đến từ 5 châu lục trong bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2025 do Tạp chí Times Higher Education (THE) công bố.

Sinh viên Trường Đại học FPT được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng để sẵn sàng bước vào thị trường lao động số.

Trường Đại học FPT hiện có 24 chuyên ngành thuộc 5 nhóm ngành: Công nghệ Thông tin, Quản trị Kinh Doanh, Công nghệ Truyền thông, Ngôn ngữ và Luật. Tất cả ngành học tại FPTU đều được tích hợp AI (mô hình AI First), chuẩn bị hành trang cho người học bước vào thị trường lao động số. Sinh viên được học qua các dự án thực tế, tham gia thực tập bắt buộc tại doanh nghiệp từ năm 3 (OJT), tham gia các học kỳ quốc tế tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức… và có cơ hội phát triển dự án cá nhân, khởi nghiệp ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường với sự hỗ trợ vốn đầu tư và thầy cô đồng hành. Trong quá trình học, FPTU cũng trang bị cho sinh viên năng lực thích nghi, chủ động và học tập suốt đời.

Đại diện FPTU cho biết, trường đạt tỷ lệ 98% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp, trong đó 19% làm việc tại nước ngoài. Đặc biệt hơn, các sinh viên FPTU còn là những người kiến tạo việc làm cho chính mình và hàng trăm lao động khác, trở thành những doanh nhân thành công như CMO Founder của Base.vn - ông Hoàng Trung Thiên Vương; CMO Founder của TOP CV - ông Trần Trung Hiếu…

Tìm hiểu về Trường Đại học FPT và nộp hồ sơ tại đây.