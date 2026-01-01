Chàng trai 17 tuổi quê Hưng Yên viết tiếp giấc mơ của người cha liệt sỹ

Vượt qua mất mát tuổi 13, nam sinh giành huy chương vàng sáng chế khoa học

Trần Quang Việt là học sinh lớp 12 Trường THPT Hưng Yên. Năm 2021, ở tuổi 13, vào đúng dịp Tết Dương lịch, em đột ngột trở thành trẻ mồ côi.

Bố của Việt là Trung tá Trần Ngọc Sơn - chiến sĩ cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh. Đêm 4/1/2021, khi đang đi làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội và đấu tranh với hành vi khai thác cát trái phép trên các tuyến sông, Trung tá Trần Ngọc Sơn đã gặp tai nạn và hy sinh.

Mẹ Việt - một giáo viên cấp 2 - trở thành chỗ dựa duy nhất của em. Song đồng thời, Việt cũng thay cha làm trụ cột gia đình.

Ở tuổi 13, Việt buộc phải trưởng thành sớm hơn bạn bè cùng trang lứa, học cách tự sắp xếp cuộc sống, chia sẻ gánh nặng tinh thần với mẹ và giữ cho gia đình một nhịp sinh hoạt ổn định sau biến cố.

Những buổi tối muộn tự học bên bàn đèn, những lần lặng lẽ phụ mẹ việc nhà, hay những quyết định nhỏ nhưng dứt khoát trong học tập, rèn luyện… dần hình thành ở Việt tác phong kỷ luật, chín chắn hiếm thấy ở lứa tuổi học sinh.

Trần Quang Việt tại lễ vinh danh học sinh, sinh viên tiêu biểu toàn quốc (Ảnh: NVCC).

Mất mát không khiến Việt khép mình mà trở thành động lực để Việt sống có mục tiêu rõ ràng hơn. Em chọn cách nỗ lực bền bỉ trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn đội, nghiên cứu khoa học.

Trong hồ sơ xét chọn danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, Trần Quang Việt gây chú ý với loạt thành tích nổi bật như Huy chương Vàng Cuộc thi khoa học kỹ thuật phát minh và sáng chế quốc tế lần thứ 18 - INTARG 2025 với sáng chế “Quy trình chiết tách Anthraquinone từ cà gai leo hỗ trợ trị tiểu đường”; danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc lần thứ VIII, năm 2025; giải Nhất cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” toàn quốc dành cho học sinh THPT năm học 2024-2025.

Những kết quả ấy không đến từ may mắn, mà là thành quả của quá trình rèn luyện kiên trì, nghiêm túc và có định hướng rõ ràng.

Viết tiếp ước mơ của cha

Nhờ có cha là tấm gương hy sinh, tận hiến cho xã hội, có mẹ là giáo viên dạy giỏi, tận tâm, nhiều năm liền đạt thành tích cao trong công tác, Trần Quang Việt được nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm và lý tưởng sống từ sớm.

Nỗi đau mất cha trở thành dấu mốc lớn trong cuộc đời của Việt, nhắc em phải sống nghiêm túc, bản lĩnh và không ngừng phấn đấu. Với em, học tập và rèn luyện không chỉ vì bản thân, mà còn là cách để tri ân gia đình và tiếp nối giá trị cống hiến mà cha đã làm gương.

Đứng trên sân khấu lớn tại Thủ đô, trong khoảnh khắc được xướng tên ở lễ tuyên dương "Học sinh 3 tốt" cấp Trung ương, Việt không giấu nổi sự xúc động. Nam sinh chia sẻ: "Em cảm thấy vô cùng tự hào vì được đại diện cho tỉnh Hưng Yên đứng chung sân khấu với các bạn, các anh chị tài năng từ khắp mọi miền Tổ quốc".

Với chàng trai mồ côi cha năm 13 tuổi, danh hiệu này không đơn thuần là một giải thưởng, mà là sự ghi nhận cho một hành trình vượt lên nghịch cảnh để viết tiếp giấc mơ dấn thân vì cộng đồng mà cha em còn dang dở.

Chính nhận thức về trách nhiệm của một trụ cột gia đình từ sớm và niềm tự hào về người cha liệt sỹ công an đã giúp Việt vượt qua những thử thách cam go nhất, đặc biệt là giai đoạn nỗ lực để có những thành tích vượt trội trong hồ sơ xét duyệt cấp Trung ương.

Trần Quang Việt giành Huy chương Vàng Cuộc thi khoa học kỹ thuật phát minh và sáng chế quốc tế lần thứ 18 (Ảnh: NVCC).

Nhìn về tương lai, Việt xem danh hiệu đạt được là một trách nhiệm mới. Em cam kết sẽ không ngừng phấn đấu về cả đạo đức, học tập và sức khỏe để sẵn sàng đóng góp sức mình vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Mục tiêu gần nhất của em là đặt chân vào cánh cổng trường đại học mơ ước, tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học và các hoạt động xã hội.

Gửi gắm thông điệp tới bạn bè cùng trang lứa, Việt nhắn nhủ: mỗi người đều có một thế mạnh riêng, hãy dám khám phá và tỏa sáng theo cách của mình. Đừng giới hạn bản thân trong một lĩnh vực nào.

Nam sinh bày tỏ phương châm sống của mình là “dùng tâm bước là ước mơ, dùng chân bước là hiện thực”. Vừa đam mê lập trình robot, vừa yêu thích môn địa lý, vừa muốn trở thành một đại sứ văn hóa đọc hay một tuyên truyền viên về an toàn giao thông, đó là cách mà Việt đã hành động trong những năm tháng học sinh.

“Mọi lĩnh vực trong cuộc sống, mọi cuộc thi đều xứng đáng cho ta trải nghiệm và phát huy năng lực của mình. Những giải thưởng mình có được, từ cấp tỉnh đến quốc tế, đều bắt đầu từ những bước đi nhỏ đầu tiên. Chúng ta hãy cùng nhau viết nên những câu chuyện đẹp, góp phần làm rạng rỡ hình ảnh tuổi trẻ Việt Nam”, nam sinh bày tỏ.