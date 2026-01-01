Nữ sinh Việt tốt nghiệp đại học với điểm tuyệt đối tại Thái Lan

Nữ sinh Việt được vinh danh xuất sắc nhất trường đại học Thái Lan

Nguyễn Thị Ngọc Diệp (SN 2003) là một trong những gương mặt tiêu biểu được tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2025.

Với nữ sinh từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan, danh hiệu hôm nay không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp tục cống hiến của một người trẻ xa quê.

Trường Assumption University nằm trong nhóm đại học tư thục tốt nhất Thái Lan, thu hút đông đảo sinh viên quốc tế. Trong năm học 2024-2025, Diệp không chỉ nằm trong số hiếm sinh viên đạt kết quả học tập tuyệt đối, mà còn được vinh danh tại Giải thưởng Albert lần thứ 14 - giải thưởng dành cho sinh viên xuất sắc nhất trường.

Nguyễn Thị Ngọc Diệp tại lễ tuyên dương sinh viên tiêu biểu năm 2025 (Ảnh: NVCC).

Nữ sinh còn nhận thư biểu dương của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan vì những đóng góp tích cực cho cộng đồng người Việt trong thời gian giữ cương vị Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại đây.

Phía sau bảng thành tích ấn tượng ấy là những tháng ngày Diệp phải tự học cách cân bằng giữa học tập, hoạt động phong trào và trách nhiệm cộng đồng.

“Tôi nghĩ điều giúp mình duy trì được sự bền bỉ và kỷ luật trong suốt quá trình rèn luyện là việc luôn ý thức rõ mục tiêu và trách nhiệm của bản thân. Khi xác định rõ mình muốn trở thành người như thế nào, theo đuổi những ước mơ và đam mê gì, tôi học cách sống có kế hoạch, tự giác trong học tập và công việc mỗi ngày”, Diệp chia sẻ.

Nguyễn Thị Ngọc Diệp vừa tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Assumption University (Thái Lan) với kết quả học tập tuyệt đối 4/4 (Ảnh: NVCC).

Nữ sinh Gen Z tự rèn cho bản thân thói quen quản lý thời gian, ưu tiên đúng việc. Khi mọi việc không thuận lợi, Diệp ít khi lo lắng mà nhìn nhận khó khăn là một phần tất yếu để điều chỉnh và tiến lên.

Khi còn làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan, Diệp phải đối mặt với nhiều áp lực về trách nhiệm và kỳ vọng trong việc tạo ra một cộng đồng sinh viên lớn mạnh.

Sự khác biệt về lịch học, khoảng cách địa lý, điều kiện kinh phí, nguồn lực tổ chức còn hạn chế, cũng như việc kết nối và duy trì sự gắn bó của sinh viên là những thách thức lớn với cô gái trẻ.

Tuy nhiên, chính những thách thức đó đã giúp Diệp học cách lắng nghe, thấu hiểu, linh hoạt trong tổ chức hoạt động và nâng cao kỹ năng lãnh đạo, phối hợp tập thể.

“Quan trọng hơn, tôi nhận ra rằng khi xuất phát từ tinh thần trách nhiệm và mong muốn đóng góp thật sự cho cộng đồng, thì những giới hạn ban đầu hoàn toàn có thể từng bước được vượt qua”, nữ sinh tâm sự.

Chuyến đi thay đổi cách nhìn thế giới

Năm 2025, Diệp là thành viên nhỏ tuổi nhất trên chuyến tàu đặc biệt của đoàn Công tác số 13, KN390 tới quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Chuyến hành trình vượt hàng trăm hải lý này được Diệp xem là “hành trình của trái tim”, tìm về cội nguồn, tự hào dân tộc và trách nhiệm trong mỗi người con xa quê.

Mặc dù đã được đặt chân đến nhiều quốc gia nhưng chuyến đi khiến Nguyễn Thị Ngọc Diệp thay đổi cách nhìn thế giới lại là chuyến đi ngay trên mảnh đất quê hương.

Mỗi câu chuyện, hình ảnh và những công trình trên đảo khiến Diệp nhìn rõ hơn sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước - điều mà trước đó cô chỉ xem trên tivi hay đọc trong sách báo.

“Khi được nhìn thấy lá cờ tổ quốc trên các đảo, lòng tôi trào lên một cảm giác xúc động khó tả. Chưa bao giờ tôi thấy lá cờ Tổ quốc đẹp đến vậy. Mỗi tấc đất, mỗi cột mốc chủ quyền nơi đây đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả máu của bao thế hệ cha anh đã hy sinh để giữ gìn từng hòn đảo, lãnh hải thiêng liêng để lá cờ Tổ quốc được tung bay giữa biển trời”, Diệp bồi hồi nhớ lại.

Ngọc Diệp là thành viên nhỏ tuổi nhất trên chuyến tàu đặc biệt của đoàn Công tác số 13, KN390 tới quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 năm 2025 (Ảnh: NVCC).

Với Diệp, Trường Sa không chỉ là một chuyến đi thực địa, mà là điểm mốc khiến cách nhìn về thế giới của cô thay đổi rõ rệt.

Từ một sinh viên quốc tế quen tư duy trong không gian toàn cầu hóa, Diệp bắt đầu nhìn thế giới từ vị trí của một người Việt Nam, ý thức rõ hơn về căn cước, chủ quyền và trách nhiệm công dân.

Những khái niệm từng mang tính trừu tượng như biên giới, lãnh thổ, hy sinh và gìn giữ, sau chuyến đi ấy, trở thành trải nghiệm sống động và cá nhân. Trường Sa giúp nữ sinh hiểu rằng hội nhập không đồng nghĩa với hòa tan, và đi ra thế giới càng cần một điểm tựa vững chắc từ lịch sử, văn hóa và chủ quyền dân tộc.

Diệp trong chuyến đi Trường Sa đầy ý nghĩa (Ảnh: NVCC).

Trở về từ Trường Sa, Diệp đã mang câu chuyện chủ quyền biển đảo đi chia sẻ với bạn bè quốc tế ở trường đại học.

Nữ sinh tự ý thức về trách nhiệm của bản thân trong việc góp phần lan tỏa thông tin tích cực, chính xác về biển đảo quê hương, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần trách nhiệm và ý thức bảo vệ chủ quyền trong cộng đồng người Việt xa quê.