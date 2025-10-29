Hành trình nâng cao năng lực cho giáo viên tại Việt Nam của Hội đồng Anh

Vừa qua, Hội thảo quốc tế VietTESOL - VIC 2025 đã được tổ chức bởi Phân hội Nghiên cứu và Giảng dạy tiếng Anh VietTESOL, Đề án Ngoại ngữ Quốc gia (Bộ GD&ĐT) và Đại học Cần Thơ, với chủ đề “Đổi mới dạy và học tiếng Anh: Phát triển bền vững và sẵn sàng hội nhập toàn cầu”.

Sự kiện thu hút hàng trăm giáo viên, chuyên gia và nhà giáo dục trong và ngoài nước tham dự.

Lộ trình phát triển năng lực giáo viên

Một trong những điểm nhấn tại VIC 2025 là bài phát biểu của bà Eilidh Hamilton, Giám đốc phát triển Khu vực Đông Á, Hội đồng Anh, giới thiệu phiên bản cập nhật Khung phát triển chuyên môn thường xuyên (Continuing Professional Development - CPD Framework) - công cụ hỗ trợ giáo viên tiếng Anh phát triển năng lực nghề nghiệp.

Toàn cảnh hội thảo VietTESOL 2025 với sự tham dự của giáo viên và chuyên gia trong nước, quốc tế (Ảnh: Hội đồng Anh).

Được xây dựng từ năm 2013, Khung CPD liên tục được cập nhật để đáp ứng xu thế giảng dạy hiện đại. Theo đó, tiếng Anh không còn bó hẹp trong phạm vi TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages - giảng dạy tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác) hay EFL (English as a Foreign Language - tiếng Anh như một ngoại ngữ), mà mở rộng sang nhiều hướng như EMI (English as a Medium of Instruction - dạy môn học bằng tiếng Anh), CLIL (Content and Language Integrated Learning - học tích hợp nội dung và ngôn ngữ) và ESP (English for Specific Purposes - tiếng Anh chuyên ngành).

Theo đó, CPD năm 2025 gồm 11 nhóm năng lực và 4 cấp độ phát triển, từ việc thay đổi từ nhận thức, hiểu biết đến vận dụng và tích hợp vào thực tiễn giảng dạy, dành cho giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý và nhà hoạch định chính sách.

Theo bà Eilidh, việc kết hợp CPD Framework với kho học liệu mở TeachingEnglish sẽ giúp giáo viên chủ động học hỏi, thích ứng với sự thay đổi của công nghệ và yêu cầu chương trình giáo dục mới. “Điều quan trọng nhất là thích ứng, thích ứng và thích ứng với sự đa dạng, công nghệ mới và tinh thần học tập suốt đời", bà nhấn mạnh.

Bà Eilidh Hamilton, Hội đồng Anh, chia sẻ về khung phát triển chuyên môn CPD (Ảnh: Hội đồng Anh).

Sáng kiến thực tiễn trong đào tạo giáo viên

Song song với định hướng chiến lược, Hội đồng Anh triển khai nhiều sáng kiến thực tế nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, tiêu biểu là mô hình Nhóm hoạt động giáo viên (Teacher Activity Groups - TAGs) được khởi động từ năm 2022.

Theo TS. Nguyễn Thị Hồng Nhật, Trưởng khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, TAGs giúp hình thành cộng đồng học tập - nơi giáo viên chia sẻ kinh nghiệm, thiết kế và điều chỉnh bài giảng phù hợp chương trình mới. “TAG không chỉ giúp giáo viên nâng cao kỹ năng mà còn thay đổi tư duy nghề nghiệp - từ bị động sang chủ động, từ học hỏi sang dẫn dắt”, bà chia sẻ.

Nhiều nhóm TAGs sau khi dự án kết thúc vẫn duy trì hoạt động độc lập, lan tỏa hàng trăm ý tưởng giảng dạy thực tế. Các buổi sinh hoạt trực tuyến qua Zalo giúp giáo viên kết nối, trao đổi khó khăn và giải pháp một cách linh hoạt.

Một sáng kiến khác là dự án hỗ trợ giáo viên tham gia khóa học trực tuyến mở (MOOCs) trên nền tảng TeachingEnglish. Trường ĐH Cần Thơ phối hợp triển khai, tập trung vào bốn chủ đề: dạy học hòa nhập, đánh giá sự tiến bộ, năng lực số và phương pháp giao tiếp.

Từ tháng 4/2024 đến tháng 2/2025, hơn 360 giáo viên tham gia các khóa học này, cải thiện rõ rệt năng lực số và khả năng tự chủ nghề nghiệp. Nhiều giáo viên cho biết lớp học trở nên sinh động hơn, học sinh chủ động và hứng thú hơn.

Giáo viên trao đổi kinh nghiệm giảng dạy trong mô hình TAGs (Ảnh: Hội đồng Anh).

Cam kết đồng hành cùng giáo viên tiếng Anh Việt Nam

Trong hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Hội đồng Anh luôn gắn bó với lĩnh vực đào tạo giáo viên tiếng Anh, từ nghiên cứu, đánh giá nhu cầu đến tổ chức các chương trình bồi dưỡng quy mô toàn quốc.

Tại VIC 2025, qua các phiên thảo luận và hội thảo chuyên đề, Hội đồng Anh tiếp tục chia sẻ hướng đi mới trong phát triển năng lực giáo viên. Ông Davide Guarini Martin, Giám đốc học thuật cấp cao của Hội đồng Anh, khẳng định: “Khung CPD khuyến khích tinh thần học tập suốt đời. Giáo viên có thể sử dụng khung năng lực này ở bất kỳ giai đoạn nào trong sự nghiệp”.

Ông cho biết, giá trị của mô hình TAGs không chỉ hình thành cộng đồng chuyên môn mà còn ở khả năng duy trì gắn kết và tính thực tiễn. “Giáo viên cần cảm thấy mình thuộc về cộng đồng, được trao quyền dẫn dắt, và nội dung sinh hoạt phải xuất phát từ nhu cầu thực tế,” ông nói.

Hội đồng Anh cam kết đồng hành cùng giáo viên tiếng Anh Việt Nam (Ảnh: Hội đồng Anh).

Trong bối cảnh AI và công nghệ số tác động mạnh mẽ đến giáo dục, Hội đồng Anh cho biết tiếp tục đầu tư nghiên cứu và phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ trong giảng dạy và đánh giá tiếng Anh, đồng thời hợp tác với các cơ quan quản lý trong tư vấn chính sách và bồi dưỡng giáo viên.

“Cam kết của chúng tôi trong thời gian tới là tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học Việt Nam, tập trung vào bồi dưỡng giáo viên, nghiên cứu và hỗ trợ xây dựng chính sách", ông Davide Guarini khẳng định.