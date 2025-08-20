Hành trình chinh phục tri thức: 338 học sinh xuất sắc môn Toán được vinh danh

Ngày hội đồng hành là sự kiện thường niên của Giáo dục.vn trong hơn 13 năm qua. Chương trình nhằm tôn vinh những học sinh đã áp dụng thành công phương pháp hướng dẫn tự học Toán để đạt thành tích vượt trội.

338 học sinh được tuyên dương trong năm học 2024-2025 là đại diện tiêu biểu cho gần 5.000 học sinh đang theo học tại Toan.vn. Ngày hội không chỉ vinh danh các em học sinh xuất sắc trên toàn hệ thống mà còn diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như: Gian hàng trải nghiệm Toán học, robotics, Văn học, Góc đồng hành - thấu hiểu... Tất cả đã mang đến khoảnh khắc gắn kết đầy cảm xúc của phụ huynh và học sinh.

Học sinh trải nghiệm ghép mô hình Toán học tại Ngày hội đồng hành (Ảnh: BTC).

Đổi mới để thích ứng với đề thi mới

Ông Nguyễn Nhật Minh, Trưởng phòng Chuyên môn của Giáo dục.vn chia sẻ những đổi mới về phương pháp chuyên môn trong năm học vừa qua. Cụ thể, năm 2025, tất cả các khối lớp đều có sự điều chỉnh rất lớn, đặc biệt là kỳ thi vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT, cấu trúc đề thi đều có sự thay đổi rõ rệt. Bài thi Toán tốt nghiệp THPT năm 2025 đã thay đổi cấu trúc, một thay đổi lớn trong 9 năm qua.

Trước đó, nhằm kịp thời thích ứng với Chương trình Giáo dục phổ thông mới, các thầy cô tại Toan.vn đã nghiên cứu kỹ lưỡng cấu trúc và dạng bài của đề thi. Đồng thời, đội ngũ Giáo dục.vn cũng chủ động tham gia nhiều hội thảo về đổi mới kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh, đồng hành cùng các chuyên gia đầu ngành Toán phổ thông để xây dựng chương trình tối ưu cho học sinh. Nhờ vậy, Giáo dục.vn đã triển khai được các bộ đề thi thử vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT sát với thực tiễn, giúp học sinh có chiến lược ôn luyện hiệu quả.

Với khối tiểu học, Giáo dục.vn đã có một bước tiến đột phá khi thay thế phương thức giảng dạy truyền thống bằng chương trình giáo dục STEM và dạy Toán thông qua trải nghiệm. Đây là một lựa chọn mang tính xu thế tất yếu, nhằm truyền cảm hứng yêu học Toán cho học sinh. Đồng thời, các em được phát triển tư duy khoa học kỹ thuật và cả các kỹ năng mềm như thuyết trình, phản biện.

Song song với những thay đổi trong năm học vừa qua, giá trị cốt lõi của Giáo dục.vn suốt hơn 13 năm qua là phương châm học tập chủ động, cá nhân hoá vẫn được giữ vững.

Ông Nguyễn Nhật Minh báo cáo kết quả năm học 2024-2025 (Ảnh: BTC).

Những thành tích của phương pháp học Toán chủ động

Đại diện Giaoduc.vn cho biết, 100% học sinh lớp 1-12 tại Toan.vn tiến bộ rõ rệt chỉ sau 1-3 tháng, chủ động và tự giác hơn trong học Toán.

Kỳ thi vào lớp 10 năm 2025: 100% học sinh đăng ký thi THPT chuyên đều trúng tuyển; 22,36% học sinh đạt trên 9 điểm.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025: Toan.vn có tới 30,33% học sinh đạt trên 7 điểm (cao hơn cả nước có 12% thí sinh đạt trên 7 điểm Toán).

Điểm trung bình môn Toán thi Tốt nghiệp THPT năm 2025 là 6,18 điểm. Kết quả này cao hơn điểm trung bình môn Toán của cả nước (4,78 điểm) và cao hơn điểm trung bình của học sinh Hà Nội (5,275 điểm).

Toan.vn và Tự học 123.vn khen thưởng học sinh đạt thành tích cao môn Toán kỳ thi vào lớp 10 năm 2025 (Ảnh: BTC).

Toan.vn và Tự học 123.vn vinh danh học sinh đạt thành tích xuất sắc năm học 2024-2025 (Ảnh: BTC).

Giá trị vượt ra ngoài điểm số

Phương pháp hướng dẫn tự học tại Giáo dục.vn không chỉ giúp học sinh củng cố và nâng cao kiến thức, mà còn rèn luyện những phẩm chất thiết yếu của thời đại 4.0: tư duy logic, phản biện, sáng tạo, cùng bản lĩnh, kỷ luật và khả năng tự chủ.

Với những ưu thế này, Toan.vn đã đồng hành cùng hơn 42.000 học sinh trên khắp cả nước. Nhờ hình thức học trực tiếp và online, học sinh lớp 1-12 trên toàn quốc có cơ hội tiếp cận phương pháp học Toán ưu việt.

Bước vào năm học 2025-2026, Giáo dục.vn đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới chương trình và phương pháp, tăng cường các hoạt động học thông qua trải nghiệm, giúp học sinh tự tin chinh phục các bài toán thực tế, phát huy tối đa năng lực cá nhân, sẵn sàng hội nhập và thành công.