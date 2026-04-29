Hành động đẹp của nam sinh sau khi tài khoản nhận được 900 triệu đồng

Chiều 29/4, Công an phường Liên Chiểu phối hợp với Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức buổi lễ khen thưởng em Lê Thành Luân (lớp 23TDH2, khóa 23) vì hành động trung thực, kịp thời trình báo và hoàn trả số tiền lớn do người khác chuyển nhầm.

Trước đó, vào ngày 6/4, Luân bất ngờ phát hiện tài khoản cá nhân của mình nhận được số tiền 900 triệu đồng. Nam sinh viên này đã chủ động đến Công an phường Liên Chiểu để trình báo sự việc.

Em Lê Thành Luân (giữa) tại buổi khen thưởng (Ảnh: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Liên Chiểu đã khẩn trương phối hợp với ngân hàng để xác minh nguồn gốc số tiền. Qua quá trình xác minh, lực lượng công an đã xác định được chủ tài khoản chuyển nhầm là anh L.V.Q., trú tại phường Thủ Dầu Một, TPHCM và hướng dẫn các thủ tục cần thiết để anh Q. nhận lại tài sản.

Đến ngày 9/4, tại trụ sở Công an phường Liên Chiểu, dưới sự chứng kiến của lực lượng chức năng, Luân đã trao trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm, đảm bảo đúng quy định và an toàn.

Tại buổi lễ khen thưởng, đại diện Công an phường Liên Chiểu và nhà trường đã ghi nhận, đánh giá cao hành động đẹp của em Luân. Theo đại diện các đơn vị, đây là nghĩa cử đáng trân trọng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về lòng trung thực, ý thức trách nhiệm công dân trong cộng đồng, đặc biệt là trong môi trường học đường.