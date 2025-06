Hai trường top đầu New Zealand cấp học bổng, tuyển thẳng học sinh Việt Nam

Khuôn viên University of Waikato (Ảnh: University of Waikato).

Với chất lượng đào tạo quốc tế, mức học phí hợp lý và cơ hội việc làm rộng mở, đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai muốn du học an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

Môi trường học tập hàng đầu New Zealand

University of Waikato được thành lập năm 1964 và hiện nằm trong top các trường đại học trẻ có ảnh hưởng nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trường nổi bật với thế mạnh trong các lĩnh vực kinh doanh, quản lý chuỗi cung ứng, truyền thông và lãnh đạo chiến lược. Waikato cũng là đại diện tiêu biểu cho mô hình đại học ứng dụng tại New Zealand, nơi chú trọng kết nối đào tạo với doanh nghiệp và các hoạt động nghiên cứu gắn liền thực tiễn.

Trường sở hữu nhiều trung tâm nghiên cứu liên ngành, đồng thời liên kết chặt chẽ với các công ty đa quốc gia trong vùng Waikato và Auckland.

Trong khi đó, Massey University là một trong những trường đại học lớn và toàn diện nhất tại New Zealand, có ba cơ sở chính tại Auckland, Palmerston North và Wellington. Trường được biết đến với thế mạnh về khoa học xã hội, nông nghiệp, công nghệ thông tin và kinh doanh quốc tế. Massey đặc biệt nổi bật về năng lực đào tạo thực hành và nghiên cứu định hướng ứng dụng.

Trường hiện có tỷ lệ sinh viên quốc tế cao và được đánh giá tích cực về năng lực hỗ trợ sinh viên tìm việc làm sau tốt nghiệp.

Nằm trong danh sách đối tác chính thức của chương trình Global Pathways năm học 2025-2026, đại học Waikato và đại học Massey đang triển khai tuyển sinh với nhiều chương trình học bổng hấp dẫn.

Tại University of Waikato, chương trình Bachelor of Business gồm 11 chuyên ngành như Tiếp thị (Marketing), Kinh doanh Số (Digital Business), Quản lý Chuỗi Cung ứng (Supply Chain Management), Kinh doanh Nông nghiệp (Agribusiness) và Lãnh đạo và Quản trị (Leadership). Mức học phí mỗi môn là 4.553,75 NZD, được đánh giá là cạnh tranh so với mặt bằng các trường đại học nói tiếng Anh.

Sinh viên được chọn lộ trình 1+2 hoặc 1.5+1.5. Tất cả sinh viên chuyển tiếp theo chương trình Global Pathways sẽ nhận học bổng 5.000 NZD; riêng những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong Giai đoạn 1 sẽ được nhận thêm 10.000 NZD​…

Tương tự, Massey University cũng đang tuyển sinh chương trình Bachelor of Business với 12 chuyên ngành, bao gồm Phân tích Kinh doanh (Business Analytics), Truyền thông Toàn cầu (Global Communication) và Kinh doanh Quốc tế (International Business). Học phí tại Massey ở mức 4.490 NZD/môn. Lộ trình học áp dụng giống Waikato: 1+2 hoặc 1.5+1.5.

Massey University tuyển sinh Global Pathways 2025 (Ảnh: Massey University).

Lộ trình tinh gọn - điều kiện rõ ràng - cơ hội việc làm rộng mở

Để chuyển tiếp sang giai đoạn 2 tại New Zealand, sinh viên cần hoàn tất các môn học giai đoạn 1 tại Việt Nam với GPA tối thiểu 6.5 và có chứng chỉ IELTS (Academic) 6.0 (các kỹ năng thành phần từ 5.5) hoặc PTE tương đương, hoặc có chứng chỉ EAP5. Đây là mức yêu cầu vừa sức với học sinh phổ thông Việt Nam, đặc biệt khi chương trình Global Pathways đã được thiết kế để sinh viên dần làm quen với phương pháp học tập đại học, tăng cường khả năng học thuật và tiếng Anh ngay từ năm đầu tiên.

Với mức học phí cố định 19,37 triệu đồng/môn tại Việt Nam, sinh viên có thể hoàn tất 8 đến 12 môn trong giai đoạn 1, trước khi chuyển tiếp sang trường đối tác tại New Zealand. Lộ trình này sẽ tối ưu về mặt chi phí, đồng thời giúp sinh viên có thời gian thích nghi về tâm lý, học tập và kỹ năng mềm trước khi bước vào môi trường học thuật quốc tế.

Về cơ hội việc làm, theo đánh giá từ tổ chức giáo dục New Zealand, sinh viên tốt nghiệp từ các đại học nước này có tỷ lệ việc làm cao, khả năng hội nhập mạnh mẽ và cơ hội định cư ổn định hơn nhờ chính sách visa làm việc sau tốt nghiệp (post-study work visa) có thời hạn từ 1 đến 3 năm.

Trong bảng xếp hạng năng lực hệ thống giáo dục đại học toàn cầu, New Zealand được xếp hạng cao ở chỉ số "trách nhiệm quản lý" và "tiếp cận cộng đồng", là quốc gia nói tiếng Anh hiếm hoi đảm bảo tiếp cận giáo dục công bằng và bền vững.

Global Pathways được xem là mô hình du học thông minh vì kết hợp ba yếu tố: nền tảng học tập tại Việt Nam, bằng cấp quốc tế tại New Zealand, và hỗ trợ mạnh mẽ về học bổng lẫn lộ trình. Trong bối cảnh tài chính là rào cản lớn của nhiều gia đình, việc được vào thẳng các đại học top đầu tại New Zealand mà không cần qua dự bị, lại nhận học bổng 5.000-10.000 NZD, là bước đệm cho tương lai.

Phụ huynh và các bạn học sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại văn phòng Ban Tuyển sinh Viện ISB tại số 17 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM.

Tìm hiểu thêm về yêu cầu, quy trình nộp hồ sơ cũng như để lại yêu cầu tư vấn tại đây, hoặc liên hệ Bộ phận Tuyển sinh thông qua hotline (028) 3622 1818 - (028) 3930 5293.