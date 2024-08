Hai nữ sinh cấp 2 hẹn nhau ra sân vận động để giải quyết mâu thuẫn

Theo Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương), ngày 27/8 đơn vị có nhận được thông tin nhóm học sinh ở Trường THCS xã Hồng Lạc (Thanh Hà) đánh nhau và quay clip lên mạng xã hội Facebook.

Công an huyện Thanh Hà đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra, an ninh và công an xã Hồng Lạc nhanh chóng xác minh, thu thập tài liệu để xử lý kịp thời.

Hình ảnh nhóm nữ sinh Trường THCS xã Hồng Lạc xô xát với nhau (Ảnh cắt từ clip).

Quá trình xác minh bước đầu xác định nội dung vụ việc như sau: Do mâu thuẫn cá nhân từ trước, khoảng 13h30 ngày 26/8, P.T.C.T. (13 tuổi, ở xã Hồng Lạc, học sinh lớp 8E Trường THCS Hồng Lạc) có hẹn L.T.L. (12 tuổi, ở TP Hải Dương, Hải Dương, học sinh lớp 7E học cùng trường với P.T.C.T.) ra sân vận động xã Hồng Lạc để nói chuyện.

Trong quá trình nói chuyện, hai bên xảy ra xô xát. Lúc đó T. (bạn của P.T.C.T., ở huyện Thanh Hà, học sinh lớp 6 của Trường THCS Tân Việt) và P.T.N.L. (17 tuổi, ở huyện Thanh Hà, là chị em họ của P.T.C.T.) đã dùng tay, chân đấm, đá đánh L.T.L.

Hậu quả cháu L.T.L bị thương nhẹ tại vùng cổ, không phải đi điều trị tại bệnh viện.

Quá trình xảy ra xô xát, còn có V.T.L.K. đứng ngoài xem và B.V.K.N. (13 tuổi, ở Thanh Hà) dùng điện thoại quay video lại quá trình xảy ra xô xát.

Công an huyện Thanh Hà đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, công an huyện Thanh Hà cũng tiến hành xác minh đối tượng đưa video lên mạng xã hội Facebook để yêu cầu gỡ bỏ, không gây dư luận xấu trong xã hội.

Công an cũng củng cố tài liệu để xem xét xử lý về hành vi đưa thông tin của cá nhân, tổ chức lên mạng xã hội không đúng theo qui định của pháp luật nếu đủ căn cứ.