Hà Nội tuyên dương hai học sinh có thành tích đặc biệt

Hai học sinh được tuyên dương gồm em Đặng Tuấn Anh, lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT Chu Văn An đã xuất sắc đoạt huy chương vàng quốc tế 2024 và em Huỳnh Triệu Điền, lớp 5A2, Trường Tiểu học Giang Biên (quận Long Biên) đã có hành động dũng cảm cứu người gặp nạn.

Trong kỳ thi Olympic sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 được tổ chức tại Cộng hòa Kazakhstan từ ngày 7/7 đến ngày 13/7, học sinh Đặng Tuấn Anh, trường THPT Chu Văn An đã xuất sắc đoạt huy chương vàng, góp phần vào thành tích của đội tuyển Việt Nam giành được vị trí thứ 3/81 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Khen thưởng hai học sinh có thành tích đặc biệt năm 2024 (Ảnh: Mỹ Hà).

Kỳ thi IBO năm nay có 320 thí sinh dự thi đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Các thí sinh đã trải qua 2 ngày thi chính thức với thời gian thi kéo dài khoảng 6-8 giờ/ngày, trong đó, 1 ngày thi lý thuyết và 1 ngày thi thực hành (thi tại 4 phòng thí nghiệm về sinh học phân tử, hóa sinh, giải phẫu và sinh lý động vật và tin - sinh học).

Để thực hiện được tốt yêu cầu của đề thi, thí sinh phải có kĩ năng vận dụng các kiến thức sinh học để giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu. Ngoài ra, thí sinh còn phải thành thạo các kỹ năng thực hành với những tiêu chuẩn rất cao.

Trong 3 năm học THPT, em Đặng Tuấn Anh luôn là học sinh giỏi và đạt được nhiều thành tích cao gồm: Giải Nhất HSG Cụm Ba Đình- Tây Hồ (năm học 2021 - 2022, 2022 - 2023) ; Huy Chương Vàng HSG Hội các trường chuyên khu vực Duyên hải Đồng bằng Bắc Bộ (năm học 2021 - 2022, 2022 - 2023); Giấy Khen và Học bổng Sao Chí Linh (năm học 2021 - 2022, 2022 -2023); Giải Nhất HSG Thành phố Hà Nội (năm học 2022 - 2023); Giải Nhì HSG Quốc Gia (năm học 2023 - 2024); Học Bổng Odolvalet; Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (năm học 2022 - 2023, 2023 - 2024)…

Phát biểu tại buổi lễ, Tuấn Anh cho biết, xác định phải đạt thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc và nhà trường, em đã rất nỗ lực, cùng sự quan tâm động viên của thầy cô giáo, tiếp thêm cho em động lực vượt qua thử thách. Đồng thời, em nhận thấy cần phấn đấu cố gắng hơn nữa trong thời gian tới.

Gương mặt được tuyên dương thứ hai là em Huỳnh Triệu Điền, học sinh lớp 5A2, Trường Tiểu học Giang Biên dũng cảm cứu người gặp nạn

Theo báo cáo của Phòng GD&ĐT Long Biên trước đó, chiều 16/7, khi đang tắm biển ở xã Duy Hải, huyện Duy Sơn, tỉnh Quảng Nam, em Điền đã phát hiện một bạn nhỏ trong tình trạng đuối nước ở khu vực ngoài phao cảnh giới (khu vực an toàn), em Điền đã không chút do dự, dũng cảm bơi ra chỗ bạn nhỏ đang gặp nạn và đưa vào bờ an toàn.

Bạn nhỏ thoát đuối nước là Phạm Hữu Hoàng Vinh (SN 2015, trú tại thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Hiện tại, sức khỏe của Vinh đã ổn định.

Hành động dũng cảm cứu người gặp nạn của em Huỳnh Triệu Điền đã được chính quyền địa phương xã Duy Hải, huyện Duy Sơn, tỉnh Quảng Nam xác nhận và biểu dương.

Cũng theo Phòng GD&ĐT Long Biên, em Huỳnh Triệu Điền có huy chương vàng giải bơi tài năng trẻ lần thứ 12 của quận Ba Đình và huy chương vàng cuộc thi bơi Bắc Ninh mở rộng.

Năm học 2023-2024, em Huỳnh Triệu Điền đạt thành tích vượt trội môn toán, môn tiếng Anh. Em Điền luôn nghiêm túc chấp hành nội quy của nhà trường, lễ phép với thầy cô giáo, biết chia sẻ và giúp đỡ bạn bè…

Triệu Điền cho hay, thầy cô và cha mẹ thường dạy em biết thương yêu, chia sẻ với các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Được biết gia đình bạn Hoàng Vinh rất khó khăn, em quyết định sẽ trích một phần tiền thưởng để tặng bạn Vinh bộ dụng cụ học tập trong năm học mới.

Chúc mừng thành tích của hai học sinh đặc biệt, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT cho hay, ngành giáo dục Thủ đô đã đưa ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng trong thời gian qua.

Năm nay, Hà Nội tăng 39 trường so với năm ngoái. Đặc biệt, giáo dục đại trà của Hà Nội tăng 5 bậc, từ 16 lên 11.