Hà Nội rà soát gấp cuộc thi VioEdu sau phản ánh gian lận

Văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (GD&ĐT) phát đi ngay sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết “Phát hiện gian lận ở Hà Nội, giám thị can thiệp bài thi Đấu trường VioEdu”.

Theo sở này, thông qua bài viết trên báo Dân trí, trong quá trình giám sát trực tuyến cuộc thi “Đấu trường VioEdu” vòng thi cấp khu vực tại Hà Nội ngày 18/3, ban tổ chức phát hiện một số phòng thi có dấu hiệu tiêu cực, gây dư luận không tốt trong xã hội.

Sở này cho biết, thực hiện văn bản về việc tinh giản các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh phổ thông và văn bản về việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018 của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội không chỉ đạo tổ chức cuộc thi "Đấu trường VioEdu".

Camera ghi lại hình ảnh giám thị ra vào khu vực thi, nhắc bài và hỗ trợ học sinh làm bài (Ảnh: BTC VioEdu).

Sở này đề nghị các địa phương rà soát, kiểm tra việc triển khai cuộc thi "Đấu trường VioEdu" tại các trường học trên địa bàn.

“Cần xử lý nghiêm các trường hợp thực hiện không đúng quy định theo phản ánh của báo chí (nếu có). Đồng thời không sử dụng kết quả cuộc thi “Đấu trường VioEdu” để xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân”, theo Sở GD&ĐT Hà Nội.

Đấu trường VioEdu là sân chơi học thuật dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, được tổ chức qua nhiều vòng thi. Sau vòng cấp khu vực, những thí sinh có kết quả tốt sẽ tiếp tục tranh tài ở vòng cấp tỉnh/thành phố, toàn quốc.

Tại Hà Nội, vòng thi cấp khu vực được tổ chức trong 3 ngày, từ 18 đến 20/3. Toàn bộ quá trình làm bài của thí sinh được giám sát thông qua phần mềm trực tuyến, cho phép theo dõi liên tục các hoạt động trong phòng thi.

Tuy nhiên, ngay trong ngày thi đầu tiên tại Hà Nội, Ban tổ chức (BTC) đã phải phát đi thông báo khẩn liên quan đến tình trạng gian lận, đặt ra yêu cầu siết chặt kỷ cương, đảm bảo công bằng cho sân chơi học thuật này.

Cụ thể, trong quá trình giám sát trực tuyến cuộc thi vào 18/3 qua hệ thống camera, BTC đã phát hiện những hình ảnh tiêu cực tại một số phòng thi. Không chỉ dừng lại ở việc học sinh tìm cách lách luật, sai phạm còn đến từ đội ngũ quản lý phòng thi.

Một số phòng thi bị ghi nhận có dấu hiệu cố tình đặt camera sai vị trí nhằm tạo “góc khuất” để can thiệp vào bài làm của thí sinh. Ngoài ra, còn xuất hiện tình trạng chụp, sao chép, phát tán trái phép đề thi, mã ca thi. Cá biệt, có trường hợp giám thị ra vào khu vực thi, nhắc bài hoặc hỗ trợ học sinh làm bài. Ngoài ra, BTC cũng cho biết có nhiều hành vi gian lận khác.