Vụ giám thị can thiệp bài thi VioEdu: Dạy trẻ quay lưng với sự trung thực?

Vụ việc gian lận trong kỳ thi trực tuyến VioEdu tại Hà Nội những ngày qua khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Thoạt nhìn, đó chỉ là một kỳ thi nhỏ, một sân chơi trí tuệ quen thuộc với học sinh nhưng đôi khi, chính những không gian tưởng như vô hại ấy lại bộc lộ rõ nhất cách người lớn đang “đứng lớp” bằng hành động, chứ không phải bằng lời giảng.

Khi một giám thị cúi xuống nhắc bài, khoảnh khắc ấy không chỉ làm sai lệch kết quả một bài thi - nó làm lệch đi thước đo đúng - sai trong nhận thức của một đứa trẻ.

Trẻ con không phân tích đạo đức theo sách vở. Các em nhìn người lớn, rồi tin rằng nếu thầy cô làm thế thì chắc là được phép; tin rằng chỉ cần đạt kết quả tốt, cách làm không còn quan trọng. Các em sẽ không thấy mình đang sai vì người hướng dẫn các em cũng không xem đó là sai - đó là điều nguy hiểm nhất.

Một lời nhắc bài vì thế không còn là “giúp đỡ”, mà trở thành một cách dạy ngầm: dạy rằng trung thực có thể bị thỏa hiệp, nếu đổi lại là thành tích.

Giáo dục không thiếu những khẩu hiệu về sự trung thực, thứ đang thiếu là những lựa chọn dứt khoát trong những tình huống rất nhỏ như thế này. Đã đến lúc chúng ta phải thẳng thắn với nhau: hoặc chúng ta chấp nhận một thế hệ học thật - làm thật, dù kết quả có thể không đẹp; hoặc chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng những “chiến thắng” dễ dãi, và trả giá bằng niềm tin của chính học sinh. Một kỳ thi có thể qua đi, nhưng bài học về trung thực - nếu bị dạy sai - sẽ ở lại rất lâu.

Camera ghi lại ảnh giám thị ra vào khu vực thi, nhắc bài và hỗ trợ học sinh làm bài (Ảnh: BTC VioEdu).

Khi camera không ghi lại được… lòng tự trọng

Chúng ta có thể lắp camera ở mọi góc phòng thi, có thể theo dõi từng ánh mắt, từng cử động của học sinh. Nhưng có một thứ, dù công nghệ hiện đại đến đâu cũng không ghi lại được: đó là lòng tự trọng, chính điều ấy lại là thứ quyết định một kỳ thi có còn ý nghĩa hay không.

Không phải vì gian lận - chuyện này nói thật không còn xa lạ - mà vì lần này, người “đứng ra giúp” lại là người lẽ ra phải giữ ranh giới cuối cùng. Từ những góc camera được đặt lệch đi có chủ ý đến việc đề thi bị chia sẻ, rồi những lời nhắc bài rất “khẽ” nhưng đủ để thay đổi kết quả tất cả không chỉ là vi phạm quy chế. Nó giống như một sự thỏa hiệp âm thầm giữa người lớn với cái sai, ngay trước mắt trẻ con và trẻ con thì nhìn rất kỹ, nhớ rất lâu.

Một kỳ thi có thể được thiết kế bằng công nghệ, nhưng chỉ có thể được bảo vệ bằng con người. Người lớn nếu không giữ được chuẩn mực của mình, thì mọi hàng rào kỹ thuật cũng chỉ là hình thức. Có lẽ, điều cần làm không phải là lắp thêm camera, mà là nhìn lại cách chúng ta đang “làm gương” trong những tình huống nhỏ nhất. Bởi vì, đôi khi, một cái quay đi của camera không đáng sợ bằng một lần người lớn quay lưng với sự trung thực.

Hủy kết quả - đúng, nhưng chưa đủ

Quyết định hủy kết quả các phòng thi vi phạm là cần thiết, thậm chí không còn lựa chọn nào khác. Một cuộc thi mà luật chơi bị bẻ cong thì không thể gọi là công bằng. Nhưng nếu nghĩ rằng như vậy là đã “xử lý xong”, thì có lẽ chúng ta đang nhìn câu chuyện quá đơn giản.

Điều đáng nói không nằm ở vài tấm giấy khen bị thu hồi hay một bảng xếp hạng bị xóa đi. Những thứ đó, nói thật, có thể làm lại. Nhưng có những thứ mất rồi thì rất khó lấy lại đó là niềm tin của những học sinh đã làm bài nghiêm túc, các em sẽ tự hỏi: “Mình cố gắng để làm gì?”. Là niềm tin của phụ huynh, họ bắt đầu nghi ngờ liệu sự công bằng có thực sự tồn tại. Và đau lòng hơn cả, là chính những đứa trẻ được “giúp đỡ”.

Các em không thấy mình sai, vì chiến thắng ấy đã được người lớn hợp thức hóa, một lần như vậy thôi cũng đủ gieo vào đầu trẻ một suy nghĩ rất nguy hiểm: miễn là đạt kết quả tốt, cách làm không còn quan trọng.

Vì thế, xử lý vi phạm không thể dừng ở việc xóa kết quả. Điều cần làm là trả lại ý nghĩa đúng đắn cho việc học và thi: trung thực không phải là lựa chọn, mà là nền tảng.

Người lớn cần rõ ràng hơn trong cách ứng xử - không bao che, không thỏa hiệp, dù là trong những tình huống tưởng như rất nhỏ. Bởi nếu chúng ta không kiên quyết ở những “vi phạm nhỏ”, thì cái giá phải trả sau này sẽ không còn nhỏ nữa và khi đó, không phải chỉ là một kỳ thi bị hủy, mà là niềm tin của cả một thế hệ bị bào mòn.

Khi người lớn “dạy sai”, trẻ sẽ học rất nhanh

Trong giáo dục, điều trẻ ghi nhớ không phải là những lời chúng ta nói, mà là những gì chúng ta làm khi không ai để ý. Một bài giảng về trung thực có thể bị quên sau vài ngày. Nhưng một hành động “nhắc bài cho qua” của người lớn thì trẻ sẽ nhớ rất lâu vì đó là bài học sống, không cần ghi chép.

Chỉ một cái gật đầu, một lời gợi ý rất nhẹ cũng đủ để gửi đi một thông điệp mà trẻ con hiểu ngay: đạt kết quả quan trọng hơn cách đạt được; khi điều đó lặp lại, trẻ không còn thấy lạ, cũng không còn thấy sai. Các em sẽ tự điều chỉnh suy nghĩ của mình cho “phù hợp” với thực tế xung quanh. Và rồi, những điều lẽ ra phải bị phản đối lại trở thành chuyện bình thường. Không ai dạy các em gian lận, nhưng chính cách người lớn cư xử lại khiến các em tin rằng đó là một phần của cuộc chơi.

Vì vậy, điều cần thay đổi không nằm ở việc nói hay hơn, mà là sống đúng hơn. Người lớn trong giáo dục - từ giám thị, giáo viên đến nhà trường - cần ý thức rằng mỗi hành động nhỏ của mình đều là một “bài học mẫu”. Muốn trẻ trung thực, trước hết người lớn phải nhất quán trong cách làm của mình, kể cả khi điều đó khiến kết quả không đẹp. Bởi nếu chúng ta không giữ được chuẩn mực, thì đừng mong trẻ tự giữ và khi ấy, cái mất không chỉ là một kỳ thi, mà là nền tảng nhân cách của các em.

TS. Vũ Thị Minh Huyền