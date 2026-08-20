Giáo viên tố bị lãnh đạo yêu cầu sửa điểm cho học sinh

Samira Hardcastle, giáo viên mỹ thuật tại Trường THCS John F. Kennedy, được vinh danh “Giáo viên của năm” trong năm học 2025-2026. Sau 8 năm giảng dạy tại Hệ thống trường công lập Metro Nashville, cô quyết định nghỉ việc vào tháng 5.

Giáo viên Samira Hardcastle nghỉ việc sau khi tố lãnh đạo yêu cầu cô thay đổi điểm của một học sinh bị trượt (Ảnh: WSMV).

Tại một cuộc họp hội đồng trường, Hardcastle cho biết cô cho một học sinh điểm trượt vì em chưa hoàn thành bài tập. Sau khi phụ huynh đến trường gây áp lực, lãnh đạo yêu cầu cô thay đổi điểm số. Hardcastle từ chối, nhưng theo nữ giáo viên, quản lý sau đó vẫn tự ý điều chỉnh điểm cho học sinh.

Hardcastle cho rằng cách xử lý này có thể khiến học sinh hình thành tâm lý chỉ cần gây sức ép hoặc tìm cách né tránh trách nhiệm là vẫn có thể đạt được kết quả mong muốn.

“Điều gì sẽ xảy ra khi những đứa trẻ này lớn lên, trở thành bác sĩ, cảnh sát hay chính trị gia nhưng vẫn nghĩ rằng chỉ cần nói dối, gian lận hoặc gây áp lực là có thể đạt được điều mình muốn?”, Hardcastle đặt câu hỏi.

Nữ giáo viên cũng cáo buộc phụ huynh trên từng gây rắc rối với hơn 30 giáo viên. Theo Hardcastle, một số giáo viên đã phải trình báo cảnh sát, thậm chí có trường từng ban hành lệnh cấm người này vào khuôn viên trường.

Tuy nhiên, phụ huynh vẫn được phép vào trường. Hardcastle cho rằng nhà trường đang quá coi trọng cảm xúc và yêu cầu của phụ huynh, trong khi chưa bảo vệ đầy đủ giáo viên và học sinh.

Học khu (đơn vị quản lý) Metro Nashville cho rằng lời kể của Hardcastle chưa phản ánh đầy đủ diễn biến sự việc. Theo học khu, tại thời điểm đó chưa có quy định bằng văn bản cấm học sinh được tạo thêm cơ hội hoàn thành bài tập. Học sinh sau đó đã hoàn thành bài và được nhận điểm.

Hardcastle cũng phản ánh tình trạng thiếu giáo viên tại trường. Cô cho biết bộ phận nhân sự từng giữ lại 500 USD tiền lương, khiến cô gặp khó khăn trong việc trả khoản vay mua nhà.

Hardcastle không phải giáo viên duy nhất tại Metro Nashville phản đối việc điều chỉnh điểm số của học sinh.

Diana Wills, cựu giáo viên toán tại Trường THPT John Overton, cũng từng phản đối yêu cầu nâng điểm cho một học sinh. Theo các email nội bộ, Wills được quản lý thông báo rằng cô đã cho học sinh trượt nhưng không thông báo trước cho phụ huynh, trái với quy định của học khu.

Vì lý do này, Wills được yêu cầu thay đổi điểm của học sinh thành điểm D. Wills cho biết học sinh này đã được tạo nhiều cơ hội để thi lại nhưng không thực hiện. Theo nữ giáo viên, em còn nghỉ học vì lý do sức khỏe trong phần lớn học kỳ.

Wills cho rằng nhà trường đang vận dụng quy định một cách tùy tiện để điều chỉnh kết quả học tập. Bà đã khởi kiện học khu liên quan đến việc bị đình chỉ công tác.

Trong một email khác, Wills chỉ trích cách áp dụng chính sách của học khu, cho rằng quy định đang bị diễn giải theo hướng phục vụ mục tiêu điều chỉnh số liệu.

Học khu Metro Nashville cho rằng trường hợp của Wills xuất phát từ bất đồng trong cách hiểu và áp dụng chính sách. Học khu khẳng định việc thay đổi điểm không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả cuối cùng của học sinh trong các môn học liên quan.