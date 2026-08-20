Phụ huynh than lớp học không có bục giảng, "siêu nhỏ", nhà trường lên tiếng

Cụ thể, theo chia sẻ của một phụ huynh trên Hội Phụ huynh TPHCM, con chị năm nay vào lớp 1 nhưng phải học trong một phòng chức năng rất nhỏ.

Cũng theo chia sẻ của phụ huynh thì không chỉ nhỏ, cơ sở vật chất của phòng học cũng đã cũ, lại không có bục giảng nên thiệt thòi cho cả giáo viên lẫn học sinh.

Xác nhận thông tin phản ánh trên, ông Trần Huy Phúc - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bình - cho hay, do số lượng học sinh trên địa bàn đông trong khi số phòng học của trường không đủ nên nhà trường phải xếp học sinh lớp 1/5 vào học ở phòng hành chính.

Học sinh lớp 1/5, Trường tiểu học Nguyễn Bình phải học trong phòng hành chính (Ảnh: Chụp màn hình).

“Tôi về trường từ năm 2021 thì phòng học này đã được tận dụng từ đời hiệu trưởng trước. Học sinh đông, nhưng chúng tôi cố gắng sắp xếp để tạo điều kiện cho 100% học sinh được học 2 buổi/ngày theo chương trình mới nên phải tận dụng thêm phòng hành chính cho các em học”, ông Phúc trần tình.

Vì phòng học nhỏ, nên trường cũng sắp xếp số học sinh ít lại từ 28 đến 30 em, trong khi các lớp còn lại dao động từ 40 đến 42 em/lớp. Lớp học có 2 cửa sổ và một cửa chính

Theo ông Phúc, hiện trường cũng trong giai đoạn mở rộng cơ sở, xây thêm 28 phòng học. “Sau khi hoàn thành việc mở rộng thì các em sẽ có chỗ học rộng rãi, khang trang hơn. Vì vậy chúng tôi cũng mong phụ huynh thông cảm cho trường”, vị hiệu trưởng nói thêm.

Cũng theo ông Phúc, sau khi phụ huynh phản ảnh, ngay trong chiều 19/8, trường cũng tính toán, sắp xếp lại để dời học sinh ở lớp 1/5 lên phòng học mới rộng rãi hơn.