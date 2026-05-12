Giáo viên dùng ChatGPT giao bài tập, phụ huynh phản ứng dữ dội

Theo nội dung bài đăng này, một giáo viên đã nhờ AI thiết kế nội dung bài tập về nhà cho học sinh.

Tuy nhiên, điều khiến chủ nhân bài đăng bức xúc là giáo viên này chụp nguyên màn hình đoạn hội thoại với ChatGPT rồi gửi trực tiếp vào nhóm chung của phụ huynh mà không biên tập lại nội dung.

Những hình ảnh bài tập về nhà được chụp trực tiếp từ ChatGPT và gửi đi một cách lộn xộn (Ảnh: Chụp màn hình)

Thậm chí, các ảnh chụp màn hình còn được gửi không theo thứ tự khiến các phụ huynh khó theo dõi và mất thời gian để tự sắp xếp lại.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chủ nhân bài đăng cho biết sau khi xem được đoạn tin nhắn từ người thân của mình, đồng thời là phụ huynh học sinh, người này cảm thấy bức xúc trước cách làm việc của giáo viên nên đã đăng tải sự việc lên mạng xã hội.

Theo lời kể từ người đăng, vị phụ huynh khá bất bình bởi thái độ hời hợt của giáo viên.

“Tôi được biết đây là lần thứ hai giáo viên này chụp nguyên kết quả từ ChatGPT và gửi vào nhóm chung mà không chỉnh sửa”, người này phản ánh.

Nhiều phụ huynh khác trong nhóm cũng bày tỏ sự không hài lòng và có ý định kiến nghị nhà trường đổi giáo viên khác cho lớp.

Khi bài viết được lan truyền, không ít người dùng mạng xã hội và phụ huynh đã để lại phản ứng tiêu cực.

“Vô trách nhiệm, ít ra cũng nên sao chép vào word rồi căn chỉnh lại chứ nhỉ?”, một tài khoản bình luận.

Một ý kiến khác cho rằng: “Nghề giáo viên cần sự nghiêm túc và đặt tâm huyết cho học sinh. Làm việc hời hợt như vậy rất khó chấp nhận và có thể ảnh hưởng cả một thế hệ”.

Đáng chú ý, ngay cả một số giáo viên cũng lên tiếng phản đối cách làm này.

“Tôi cũng đi dạy mà phải nhăn mặt với kiểu làm việc này, ít nhất cũng phải trình bày ra file đàng hoàng cho học sinh và phụ huynh dễ theo dõi”, một giáo viên chia sẻ.

Người này khẳng định bản thân cũng sử dụng AI để hỗ trợ thiết kế đề bài, tìm ý tưởng hoặc xây dựng nội dung học tập. Tuy nhiên, AI chỉ đóng vai trò công cụ tham khảo, giáo viên vẫn phải tự chỉnh sửa, chọn lọc và trình bày lại phù hợp với học sinh trước khi gửi cho phụ huynh.

Thực tế, AI hiện được nhiều giáo viên xem như công cụ hỗ trợ giúp giảm tải áp lực công việc trong bối cảnh giáo viên phải xử lý khối lượng lớn công việc.

AI có thể giúp giáo viên giảm tải áp lực công việc, song người dạy vẫn cần sử dụng công nghệ có trách nhiệm, giữ vai trò truyền cảm hứng và định hướng cho học sinh (Ảnh minh họa: CV).

Chị Mai Anh, chuyên gia trong lĩnh vực Giáo dục nhận định: “AI có thể hỗ trợ rất tốt trong việc truyền đạt kiến thức, tìm ý tưởng và xây dựng học liệu. Dẫu vậy, giáo viên vẫn giữ vai trò không thể thay thế trong việc truyền cảm hứng, định hướng tư duy và tạo sự kết nối với học sinh”.

Theo vị chuyên gia, với học sinh, bài tập ngoài cần đúng kiến thức còn phải rõ ràng, trực quan và mang tính sư phạm.

Chị Nguyễn Thu Hà (29 tuổi), hiện đang có con học tiểu học nêu quan điểm: “Nếu giáo viên biết tận dụng AI để thiết kế bài tập, bài giảng sinh động hơn thì nên khuyến khích. Vấn đề là cần tránh lạm dụng, phụ thuộc vào công cụ này”.

Vụ việc kể trên chỉ là một phần trong những biểu hiện tiêu cực của việc sử dụng AI thiếu trách nhiệm trong môi trường giáo dục. Trước đó, nhiều trường hợp tương tự cũng đã tạo ra tranh luận sôi nổi trong cộng đồng.

Điển hình là trường hợp một học viên cao học tại một trường đào tạo về kinh doanh ở Úc đã tố cáo rằng bị giảng viên sử dụng ChatGPT chấm bài.

“Thật tuyệt khi bài tập cao học của tôi, nơi tôi trả 5.000 AUD mỗi sáu tuần được AI chấm điểm”, sinh viên này viết trên mạng xã hội.

Nghi vấn xuất phát từ phần nhận xét của giảng viên có đoạn: “ChatGPT cho rằng: Bài luận thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về hệ thống thanh toán và phòng chống gian lận tại Australia”, kèm theo số điểm 88/100.