Sẽ giảm giá sách giáo khoa khoảng 13% năm học 2026

Theo đó, năm học 2026-2027, giá sách giáo khoa lớp 1 đến lớp 12 dự kiến giảm bình quân 13,3% so với năm học này. Hiện mức giá cụ thể cho từng cuốn và từng bộ theo khối lớp chưa được công bố.

Trong năm học trước, giá trọn bộ sách giáo khoa dao động từ gần 190.000 đến khoảng 400.000 đồng, tùy theo lớp học và các môn hoặc chuyên đề tự chọn, đặc biệt ở bậc trung học phổ thông.

Với mức giảm nêu trên, bộ sách lớp 2 – vốn có giá thấp nhất - có thể giảm khoảng 25.000 đồng.

Ngoài các sách giáo khoa được in mới trong năm 2026, toàn bộ sách giáo khoa, sách bài tập đã được in từ năm 2025 trở về trước (trừ các tên sách thuộc danh mục sách giáo khoa đã được chỉnh sửa, phê duyệt năm 2026) đang lưu hành, tiếp tục được sử dụng và tái sử dụng bình thường để phục vụ công tác giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh.

Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam đã tổ chức rà soát, hoàn thiện và công bố bản cập nhật dưới dạng PDF trên hệ thống trực tuyến đối với một số sách giáo khoa có nội dung cập nhật, điều chỉnh theo địa giới hành chính mới và số liệu thống kê kinh tế - xã hội...

Theo lộ trình, học sinh phổ thông sẽ được miễn phí SGK từ năm 2030. Chính sách miễn phí này không phát trực tiếp SGK cho học sinh mà thiết kế theo mô hình thư viện: học sinh mượn, sử dụng trong năm học và hoàn trả cuối năm học.

Trường học là đơn vị trực tiếp quản lý SGK. Chậm nhất 15 ngày trước ngày khai giảng năm học mới hoặc đầu học kỳ II, học sinh và giáo viên được mượn SGK tại thư viện nhà trường. Đồng thời, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày kết thúc năm học, học sinh phải hoàn trả toàn bộ số sách đã mượn.

Việc mượn - trả SGK phải được ghi chép vào sổ theo dõi hoặc phần mềm quản lý, có xác nhận về số lượng và tình trạng sách, ghi rõ sách mới hay đã sử dụng tại thời điểm bàn giao.

Hồi giữa tháng 4 vừa qua, xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) là địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện hoàn toàn chính sách cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh, hoàn thành sớm 4 năm so với mục tiêu đến năm 2030 theo Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Để thực hiện chính sách này, xã đã huy động gần 1,5 tỷ đồng để mua mới hơn 74.000 cuốn sách. Kết hợp với mô hình "Tủ sách dùng chung" hiện có, tổng kho sách của địa phương hiện đạt hơn 91.000 cuốn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho hơn 7.000 học sinh trên địa bàn. Các em sẽ mượn sách từ thư viện và hoàn trả khi kết thúc năm học.