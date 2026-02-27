Giảng bằng tiếng nước ngoài, giáo viên nghề được tính gấp đôi giờ dạy chuẩn

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 05 quy định chế độ làm việc đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, trong đó nêu rõ việc quy đổi các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ra giờ chuẩn.

Theo đó, một giờ giảng bằng tiếng nước ngoài đối với các môn học, mô-đun không phải môn ngoại ngữ được tính từ 1,5 đến 2,0 giờ chuẩn.

Một giờ giảng lý thuyết đối với lớp học có số lượng học viên, học sinh, sinh viên vượt quy định được nhân hệ số quy đổi nhưng tối đa không quá 1,5 giờ chuẩn.

Một giờ giảng dạy, hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo khác hoặc tham gia hội giảng, hội thi, kỳ thi, cuộc thi các cấp được tính bằng 1,5 giờ chuẩn.

Thông tư cũng quy định thời gian thiết kế, cải tiến, tự làm thiết bị giáo dục nghề nghiệp; xây dựng, phát triển học liệu số, bài giảng điện tử đã được phê duyệt đều được quy đổi ra giờ chuẩn.

Đối với nhà giáo giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất, thời gian tham gia phong trào thể dục thể thao, huấn luyện quân sự cho cán bộ, nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng được tính vào giờ chuẩn.

Ngoài ra, các hoạt động chuyên môn khác như soạn đề thi, coi thi, chấm thi; hướng dẫn và chấm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp; hướng dẫn thực tập; bồi dưỡng học viên, học sinh, sinh viên tham gia các kỳ thi, hội thi về kỹ năng nghề, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật, thể thao và các nhiệm vụ chuyên môn khác đều được quy đổi thành giờ chuẩn.

Về định mức, nhà giáo giảng dạy trình độ cao đẳng có định mức từ 350 đến 450 giờ chuẩn mỗi năm học; trình độ trung cấp từ 400 đến 510 giờ chuẩn; trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác từ 450 đến 580 giờ chuẩn.

Nhà giáo giảng dạy các môn học chung có định mức 450 giờ chuẩn mỗi năm đối với trình độ cao đẳng và 510 giờ chuẩn đối với trình độ trung cấp. Nhà giáo giữ chức vụ quản lý hoặc làm việc tại các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ được áp dụng định mức từ 8% đến 20% so với định mức giờ chuẩn.

Nhà giáo được giao giảng dạy chương trình bồi dưỡng năng lực sư phạm áp dụng định mức như nhà giáo dạy trình độ cao đẳng.

Trường hợp tổng số giờ giảng vượt định mức trong năm học được xác định là giờ dạy thêm và được thanh toán theo quy định hiện hành, nhưng không vượt quá giới hạn làm thêm theo quy định của pháp luật.

Thông tư cũng quy định thời gian làm việc trong năm học đối với nhà giáo giảng dạy trình độ cao đẳng và trung cấp là 44 tuần, trong khi nhà giáo giảng dạy trình độ sơ cấp và nhà giáo giữ chức vụ quản lý làm việc 46 tuần mỗi năm học.