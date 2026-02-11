FPT Polytechnic mang đến ưu đãi hấp dẫn cho sinh viên chuyển trường, chuyển ngành

Không ít sinh viên chỉ thực sự nhận ra ngành học không phù hợp sau khi đã trải nghiệm môi trường học tập thực tế. Đứng trước ngã ba đường, việc chấp nhận “gồng gánh” hay “rẽ hướng” để trao cho bản thân một cơ hội mới đã trở thành một bài toán khó, nơi áp lực về thời gian và gánh nặng chi phí vô hình chung trở thành rào cản ngăn bước người trẻ.

Trước thực tế đó, FPT Polytechnic triển khai chính sách ưu đãi 50% học phí học kỳ I, tương đương từ 6 triệu đồng đến 7,5 triệu đồng, nhằm gỡ bỏ rào cản tài chính cho sinh viên trong giai đoạn chuyển hướng. Chính sự tiếp sức kịp thời này đã giúp những bạn trẻ có thêm động lực để quyết định từ bỏ con đường cũ không còn phù hợp, tự tin bắt đầu lại hành trình mới.

Trường Cao đẳng FPT Polytechnic triển khai chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên chuyển trường, chuyển ngành (Ảnh: FPT Polytechnic).

Trước khi theo học tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, Trần Thu Huyền từng là sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS). Trong quá trình học tập, Huyền theo học chuyên ngành đến Kinh tế - Tài chính, tuy nhiên càng học, bạn càng cảm thấy chuyên ngành này không phù hợp với năng lực và định hướng cá nhân.

Nhận ra mình phù hợp hơn với môi trường dịch vụ - nơi có cơ hội giao tiếp và kết nối, Huyền dần đi đến quyết định thay đổi để thoát khỏi trạng thái căng thẳng, ít nói vốn không phải bản tính của một người hướng ngoại. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất lúc bấy giờ chính là nỗi lo về thời gian đã mất tại môi trường cũ.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Huyền quyết định chọn chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn tại FPT Polytechnic. Lộ trình đào tạo tinh gọn chỉ trong 2 năm tại đây trở thành chìa khóa giải tỏa áp lực cho Huyền, giúp bạn nhanh chóng bù đắp quãng thời gian lãng phí để sớm gia nhập thị trường lao động mà không lo bị chậm chân so với bạn bè cùng trang lứa.

Trần Thu Huyền (giữa) đạt danh hiệu “Ong Vàng” - phần thưởng cho sinh viên xuất sắc tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic (Ảnh: FPT Polytechnic).

Thu Huyền cho biết, sự khác biệt rõ nhất sau khi chuyển trường nằm ở cách tiếp cận chương trình đào tạo. Tại FPT Polytechnic, sinh viên được tham gia nhiều hoạt động thực hành, học tập gắn với chuyên môn, qua đó sớm tiếp cận đặc thù nghề nghiệp và định hình rõ hơn con đường mình theo đuổi.

Đại diện FPT Polytechnic cho biết, chính sách hỗ trợ sinh viên chuyển ngành, chuyển trường xuất phát từ thực tế nhiều người học chỉ nhận ra sự không phù hợp sau khi đã bước vào môi trường đào tạo. Trong giai đoạn này, việc giảm bớt áp lực chi phí được xem là yếu tố quan trọng giúp sinh viên có thêm thời gian và điều kiện cân nhắc lộ trình học tập tiếp theo.

Sinh viên chuyển ngành được gì khi chọn FPT Polytechnic?

Khi rào cản về tâm lý và tài chính được dỡ bỏ, người học cần một bệ phóng đủ mạnh để bù đắp khoảng thời gian đã mất và bứt tốc trên con đường mới. FPT Polytechnic là một bệ phóng như vậy.

Là cơ sở đào tạo theo định hướng thực hành, FPT Polytechnic hiện triển khai nhiều ngành học gắn với công nghệ số, như công nghệ thông tin, digital marketing, thiết kế đồ họa, quản trị kinh doanh, du lịch nhà hàng khách sạn, chip và bán dẫn, AI, ngôn ngữ…

Với triết lý đào tạo “Thực học - Thực nghiệp”, FPT Polytechnic tập trung vào trải nghiệm học tập và khả năng đi làm sớm của người học. Tại đây, sinh viên được đào tạo theo mô hình học gắn với nghề, thực hành qua dự án doanh nghiệp, làm quen với môi trường làm việc thực tế ngay từ học kỳ đầu.

Bên cạnh đào tạo chuyên môn thực tế, FPT Polytechnic còn được biết đến như ngôi trường giàu trải nghiệm với nhiều hoạt động nhạc hội, văn hóa, thể thao cho sinh viên (Ảnh: FPT Polytechnic).

Sau hơn 15 năm phát triển, FPT Polytechnic đã xây dựng mạng lưới hợp tác với hơn 2.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận dự án thật, thực tập chất lượng và từng bước hình thành kỹ năng nghề nghiệp vững vàng.

Song song đó, nhà trường đẩy mạnh số hóa giáo dục, tích hợp AI vào giảng dạy và vận hành thông qua các nền tảng học tập hiện đại, giúp sinh viên học nhanh hơn, linh hoạt hơn và tiệm cận chuẩn làm việc quốc tế.

Bên cạnh ưu đãi dành cho sinh viên chuyển trường, FPT Polytechnic còn triển khai đa dạng các chương trình ưu đãi và học bổng dành cho người học như Học bổng GenZ Sáng tạo, Học bổng Poly Star, chuỗi Học bổng Tài năng trẻ, Học bổng NextGen…

Trường còn có các chính sách ưu đãi dành cho sinh viên chuyển trường, sinh viên nhập học theo nhóm và sinh viên chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai. Tất cả nằm trong chương trình Poly NextGen lên tới 2.000 suất học bổng, ưu đãi, trị giá 48 tỷ đồng.

Chương trình Poly NextGen lên tới 2.000 suất học bổng, ưu đãi, trị giá 48 tỷ đồng (Ảnh: FPT Polytechnic).

Việc triển khai đa dạng các chính sách ưu đãi và học bổng cho thấy định hướng của FPT Polytechnic trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục nghề nghiệp cho người học ở nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Các chính sách được thiết kế theo từng hoàn cảnh cụ thể, góp phần hỗ trợ người học giảm bớt áp lực tài chính trong giai đoạn đầu nhập học, đồng thời tạo điều kiện để tập trung vào quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.

Xem ngay thông tin chi tiết về các chương trình học bổng và ưu đãi học phí của FPT Polytechnic tại đây.