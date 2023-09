FPT Edu công chiếu MV nhạc cụ truyền thống 1.350 người trình diễn

MV là sự kết hợp sáng tạo những làn điệu dân gian với hòa âm phối khí hiện đại, bối cảnh trải dài ở những địa điểm đẹp nhất đất nước, kể câu chuyện về lòng tự hào dân tộc qua việc học và chơi nhạc cụ truyền thống của người trẻ.

"Thiên âm" - MV nhạc cụ truyền thống 1.350 người trình diễn

MV "Thiên Âm" được FPT Edu công chiếu đồng loạt vào hôm nay trên các nền tảng số. Đây là MV trình diễn nhạc cụ truyền thống do 1.350 sinh viên, giảng viên Tổ chức Giáo dục FPT (FPT Edu) thể hiện.

Bảy loại nhạc cụ truyền thống được sử dụng trong MV gồm: đàn bầu, đàn nguyệt, đàn tỳ bà, đàn nhị, đàn tranh, sáo trúc và trống. Đây đều là các loại nhạc cụ được giảng dạy trong chương trình chính khóa của bộ môn Âm nhạc truyền thống tại Trường Đại học FPT, FPT Edu.

1.350 sinh viên và giảng viên tham gia trình diễn trong MV nhạc cụ truyền thống của Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Edu (Ảnh: FPT Edu).

"Thiên Âm" sử dụng sáng tạo và hiệu quả việc kết hợp những làn điệu dân gian với cách hòa âm phối khí hiện đại. Những giai điệu dân ca của ba miền đất nước: Qua cầu gió bay - dân ca quan họ Bắc Ninh, Lý tình tang - dân ca Huế và Lý ngựa ô - dân ca Nam bộ được mash up khéo léo với các tiết tấu hiện đại của âm nhạc điện tử, kết hợp với cả DJ trong một số phân đoạn cao trào tạo nên âm sắc độc đáo, lần đầu xuất hiện trong một bản hòa tấu nhạc cụ truyền thống.

Nhạc công là các bạn sinh viên FPT Edu yêu thích nhạc cụ truyền thống, mong muốn lan tỏa tinh thần dân tộc tới người Việt trẻ (Ảnh: FPT Edu).

1.350 sinh viên và giảng viên FPT Edu đã hóa thân thành những nghệ sĩ nhạc cụ truyền thống trong MV. Dù không phải là sinh viên của trường nghệ thuật chuyên nghiệp nhưng các nhạc công sinh viên đều thể hiện được kỹ thuật chơi nhạc cụ truyền thống thành thục cùng niềm say mê bộ môn nghệ thuật này.

Toàn bộ quá trình tập luyện và trình diễn cho 1.350 nhạc công là sinh viên, giảng viên FPT Edu diễn ra đồng thời ở cả 5 thành phố lớn của Việt Nam trong nhiều tuần. Bản nhạc dài hơn 6 phút đi từ sắc thái truyền thống đến âm điệu tươi vui hiện đại và tràn đầy sức trẻ được hòa tấu bằng 7 loại nhạc cụ là sự dày công chuẩn bị của các nhạc công sinh viên, giảng viên.

Bến Ninh Kiều và chợ Nổi TP Cần Thơ - một trong những địa danh nổi tiếng được đưa vào làm bối cảnh MV (Ảnh: FPT Edu).

Không chỉ là một MV âm nhạc mang âm hưởng truyền thống, "Thiên Âm" còn được đầu tư bối cảnh công phu. Những địa danh nổi tiếng, mang ý nghĩa lịch sử văn hóa và cảnh sắc đẹp nhất Việt Nam như hồ Hoàn Kiếm và phố đi bộ ở Thủ đô Hà Nội, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ tại thành phố mang tên Bác, bến Ninh Kiều tại Cần Thơ, cầu Rồng ở Đà Nẵng, đường bờ biển Quy Nhơn đều xuất hiện trong MV.

Cùng hình ảnh những người trẻ diện áo dài truyền thống, chơi nhạc cụ dân tộc, cảnh sắc Việt Nam trở nên ấn tượng với vẻ đẹp của thiên nhiên và dấu ấn văn hóa vùng miền đậm nét.

Hình ảnh bản đồ Việt Nam được thể hiện đầy tự hào trong MV Thiên Âm (Ảnh: FPT Edu).

Một trong những cảnh quay ấn tượng nhất của MV "Thiên Âm" là từ khắp mọi miền đất nước, sinh viên FPT Edu trong sắc áo cam cầm nhạc cụ cùng hòa vào dòng người, hòa tấu nên giai điệu truyền thống, xung quanh là nhiều người cổ vũ, cùng thả hồn theo điệu nhạc.

Âm sắc vui tươi, sôi nổi, hình ảnh trẻ trung, phóng khoáng, không chỉ quy tụ lượng "diễn viên" chính đông đảo mà còn thu hút rất nhiều "diễn viên quần chúng" một cách tự nhiên làm nên đoạn cao trào nhiều cảm xúc.

Các sinh viên FPT Edu hợp tấu nhiều loại nhạc cụ trong MV (Ảnh: FPT Edu).

Ra mắt công chúng đúng dịp Quốc khánh, MV "Thiên Âm" và đặc biệt là hình ảnh 1.350 người trẻ từ mọi miền Tổ quốc cùng hòa tấu lên bản hòa thanh đã lan tỏa và ngợi ca vẻ đẹp của bản sắc dân tộc, của cảnh sắc và con người Việt Nam.

MV là nỗ lực mạnh mẽ để lan tỏa tinh thần yêu văn hóa dân tộc trong người Việt trẻ, khơi gợi mong muốn gìn giữ và phát huy bản sắc Việt Nam, đồng thời thể hiện niềm tự hào trước những giá trị văn hóa của dân tộc.

Sản phẩm âm nhạc được đạo diễn bởi Tất My Loan - đạo diễn tài ba từng được đề cử giải Mai vàng cho hạng mục "Đạo diễn âm nhạc", đạo diễn chương trình "Duyên dáng Việt Nam" những năm đầu tiên.

Đóng vai trò hòa âm, phối khí phần âm nhạc cho MV là nhạc sĩ Đặng Tiến Đạt (nghệ danh: Đạt Kìm). Anh được biết đến là nghệ sĩ trẻ tài năng, sáng tạo trong việc kết hợp âm nhạc truyền thống với các dòng nhạc khác. Đặng Tiến Đạt cũng là giám đốc âm nhạc cho nhiều chương trình, sự kiện nghệ thuật lớn.

MV "Thiên Âm" cũng là sản phẩm được thực hiện để chia sẻ tinh thần "kiến tạo hạnh phúc" của Tập đoàn FPT. MV đang trong quá trình tham gia xác lập kỷ lục về MV nhạc cụ truyền thống đông người tham gia trình diễn nhất tại Việt Nam.