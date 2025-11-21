Dùng AI lập kế hoạch, thầy giúp trò cá nhân hóa học tập

Đây là mô hình học tập cá nhân hoá được thầy Tạ Danh Tùng triển khai tại FPT Arena Multimedia (Tập đoàn FPT), trong đó AI và hệ sinh thái học liệu số đóng vai trò then chốt trong việc theo dõi nhu cầu, hỗ trợ học tập và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

Qua mô hình này, sinh viên được tiếp cận hệ sinh thái học liệu số toàn diện xây dựng trên Notion, gồm các bài giảng video, ngân hàng bài tập và “Thư viện ngành” tập trung.

Song song, một công cụ tư vấn AI 24/7 có kiểm duyệt được thiết kế để giúp sinh viên tự đánh giá năng lực, mục tiêu nghề nghiệp và nhu cầu học tập của mình.

Mô hình cá nhân hóa học tập bằng AI Gemini và Notion AI của thầy Tạ Danh Tùng được giới thiệu tại diễn đàn giáo dục FPT Educamp 2025 (Ảnh: FPT).

Thông qua Notion AI, người học sẽ trả lời các câu hỏi, đặt vấn đề hoặc yêu cầu gợi ý lộ trình học tập. Kết quả phân tích được trả về tức thì, được lưu trữ trên hệ thống Notion để giảng viên dễ dàng theo dõi và điều chỉnh phương pháp giảng dạy cho từng cá nhân.

Từ những thông tin này, giảng viên phân tích các tín hiệu về kỹ năng, mức độ tự tin, tốc độ tiếp thu và mức độ sẵn sàng nghề nghiệp của sinh viên. Qua đó, giảng viên nhận diện nhóm sinh viên cần hỗ trợ, đưa ra những phiên tư vấn 1:1 hoặc tư vấn chung cho lớp, và điều chỉnh nhịp độ, nội dung, phương pháp học cho phù hợp.

Theo giảng viên 9X, mô hình giúp chuyển đổi vai trò của giảng viên từ “người truyền thụ kiến thức” sang “người cố vấn”, làm sâu sắc mối quan hệ đồng hành giữa thầy và trò.

“AI không thay thế giảng viên nhưng sẽ giúp các thầy cô giải phóng khỏi những tác vụ lặp lại để tập trung vào phần việc giá trị nhất: cố vấn chiến lược, đồng hành với từng cá nhân”, thầy Tùng chia sẻ.

Thầy Tùng trao đổi với một sinh viên trong quá trình học (Ảnh: FPT).

Thử nghiệm mô hình với sinh viên ngành Thiết kế Đa phương tiện tại FPT Arena Multimedia, kết quả thu được dựa trên định tính cho thấy hơn 90% sinh viên hiểu hơn về lộ trình học tập, nhận thức được mối liên kết giữa môn học và các vị trí nghề nghiệp trong ngành.

Bên cạnh đó, sinh viên cảm thấy được giảng viên quan tâm sát sao, được lắng nghe và được tư vấn theo đúng nhu cầu cá nhân.

Khi có hệ thống học liệu hỗ trợ 24/7 và lộ trình được cá nhân hoá, sinh viên trở nên tự tin hơn trong việc tự học, chủ động tìm kiếm tài liệu, và biết rõ mình đang thiếu gì, cần bổ sung gì để đạt mục tiêu nghề nghiệp. AI, trong trường hợp này, giúp xử lý nhanh các câu hỏi cơ bản, giúp các phiên tư vấn thực tế giữa giảng viên và sinh viên đi vào chiều sâu hơn.

Mô hình nhận được nhiều sự quan tâm từ người tham dự FPT Educamp 2025 trong đó có TS. Guanliang Chen (Đại học Monash, Australia) (hàng trên, bìa phải) (Ảnh: FPT).

Không chỉ hỗ trợ học tập, mô hình còn góp phần định hình văn hóa học đường: sinh viên được trao quyền tự chủ, giảng viên được tăng cường vai trò thấu hiểu, đồng hành và công nghệ trở thành cầu nối gắn kết tương tác thầy - trò.

Mô hình cũng mở ra hướng học tập cá nhân hoá chủ động, đặc biệt phù hợp với đối tượng sinh viên theo học các khóa ngắn hạn, vừa học vừa làm. Sinh viên có thể học tập theo năng lực, nhu cầu, mọi lúc mọi nơi, tiếp tục học sau khi tốt nghiệp khoá học dù không còn sự đồng hành thường xuyên, trực tiếp của giảng viên.

Tại FPT Educamp 2025, mô hình được thầy Tùng chia sẻ và nhận được phản hồi tích cực từ nhiều giảng viên, chuyên gia giáo dục, đặc biệt trong bối cảnh nền giáo dục Việt Nam đang tìm kiếm những giải pháp nâng cao năng lực cá nhân và thúc đẩy tự học của người học trong kỷ nguyên AI.

FPT Educamp là diễn đàn giáo dục mở tổ chức thường niên bởi Tập đoàn FPT. Năm 2025, diễn đàn với chủ đề “Học tập cá nhân hóa” đã thu hút sự tham dự của hơn 300 giảng viên và hai chuyên gia quốc tế: TS. Guanliang Chen (Đại học Monash, Australia) và TS. Nguyễn Chí Hiếu (Tổ chức Giáo dục IEG).