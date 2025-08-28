Du học nghề Đức cùng EduGo Group: Hướng đi của nhiều học sinh sau tốt nghiệp THPT

Đoàn xuất cảnh du học nghề Đức tại EduGo ngày 23/8 (Ảnh: EduGo).

Du học nghề Đức là xu hướng lựa chọn của các bạn học sinh sau tốt nghiệp cấp 3, đặc biệt là các bạn học sinh sinh năm 2007. Tuy nhiên, để hành trình chạm tay vào giấc mơ Đức được trọn vẹn, việc lựa chọn một đơn vị đồng hành uy tín là yếu tố then chốt. EduGo - đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực du học và việc làm quốc tế đã trở thành thương hiệu quen thuộc được hàng trăm phụ huynh, học sinh trên toàn quốc tin tưởng.

Hàng trăm học sinh chọn du học nghề Đức và học tiếng Đức tại EduGo sau tốt nghiệp THPT thay vì lựa chọn học trong nước hay các nước khác

EduGo xây dựng mô hình đào tạo tiếng Đức bài bản và chuyên nghiệp, đem đến môi trường học tập ngôn ngữ, văn hóa Đức toàn diện. Với hơn 1.000 học viên đang theo học cùng tỷ lệ học viên thi đỗ chứng chỉ tiếng Đức B1 ngay từ lần thi đầu đạt trên 90% là minh chứng cho sự uy tín của EduGo.

Lễ khai giảng lớp tiếng Đức vào tháng 8 tại EduGo (Ảnh: EduGo).

Trong tháng 7-8, gần 500 học sinh đã nhập học tiếng Đức tại EduGo ngay sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, khẳng định uy tín, chất lượng đào tạo và sự đồng hành tận tâm của EduGo trên con đường chắp cánh ước mơ Đức cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp Đức không ngừng nâng cao yêu cầu về năng lực ngôn ngữ và kỹ năng hội nhập, EduGo là một trong số ít đơn vị đào tạo tại Việt Nam đáp ứng hai yếu tố:

- Lộ trình đào tạo tiếng Đức bài bản, giúp học viên đạt trình độ từ A1 đến B1 chỉ trong 9-10 tháng.

- Chú trọng rèn luyện kỹ năng mềm và kiến thức hội nhập văn hóa Đức, giúp học viên tự tin hòa nhập, nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống và công việc tại châu Âu.

Tại EduGo, tiếng Đức không chỉ là một ngoại ngữ, mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa tương lai tại trời Âu cho các bạn trẻ.

Các đoàn bay du học nghề Đức xuất cảnh hàng tháng

Với kinh nghiệm và năng lực chuyên sâu trong việc xử lý hồ sơ du học nghề Đức, EduGo tổ chức các đoàn bay xuất cảnh đều đặn, đưa hàng trăm học viên mỗi năm vững bước tới Đức.

Chỉ trong hơn nửa đầu năm 2025, hàng trăm bạn trẻ học tập tại EduGo đã xuất cảnh chương trình du học nghề Đức, đó chính là minh chứng cho uy tín của một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực du học nghề Đức với trách nhiệm và cam kết đồng hành lâu dài cùng thế hệ trẻ Việt Nam.

EduGo liên tiếp tiễn bay đoàn số lượng lớn học viên (Ảnh: EduGo).

EduGo - đối tác chiến lược của các trường cao đẳng nghề, tập đoàn giáo dục nghề nghiệp hàng đầu tại Đức

EduGo sở hữu hệ thống đối tác chiến lược sâu rộng với các hiệp hội, tập đoàn giáo dục nghề nghiệp, các hệ thống trường cao đẳng nghề lớn và uy tín tại Đức. Đơn vị chú trọng xây dựng và mở rộng mạng lưới đối tác chất lượng nhằm cung cấp đa dạng các chương trình du học nghề phù hợp với các bạn trẻ Việt Nam trong các lĩnh vực nghề nghiệp trọng yếu trên toàn nước Đức.

EduGo làm việc cùng đối tác hàng đầu tại Đức (Ảnh: EduGo).

Theo đó, EduGo liên tục tuyển sinh du học nghề Đức các ngành nghề phù hợp với xu hướng của xã hội như: điều dưỡng, trợ lý nha khoa, trợ lý y khoa, ngành nhà hàng - khách sạn, bán hàng, chế biến thực phẩm, xây dựng, cơ khí, điện, điện tử, lái tàu... với những chính sách hấp dẫn như miễn 100% học phí trong 3 năm học; nhận lương học nghề tới 45 triệu đồng/tháng; thu nhập sau tốt nghiệp từ khoảng 70 triệu đồng/tháng cùng cơ hội định cư tại Đức.

Những thành công được ghi nhận và tôn vinh

Với những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của đất nước và sự phát triển kinh tế của Hà Nội, trong 3 năm 2023-2024-2025, EduGo nhận bằng khen từ UBND thành phố Hà Nội.

Đại diện EduGo nhận bằng khen từ UBND thành phố Hà Nội (Ảnh: EduGo).

Cùng với đó, EduGo được trao tặng danh hiệu “Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục đào tạo - du học năm 2021”. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực của EduGo dành cho khách hàng trong thời gian qua.

Với phương châm hoạt động lấy chất lượng của học viên làm trung tâm, EduGo cam kết đồng hành cùng các học viên trong hành trình du học nghề Đức. Lựa chọn du học nghề Đức cùng EduGo, phụ huynh và học sinh sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin về các chương trình du học nghề Đức chất lượng.

