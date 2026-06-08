Đồng Nai chính thức công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2026

Thí sinh tra cứu điểm thi lớp 10 tỉnh Đồng Nai tại địa chỉ: https://tuyensinh.dongnai.edu.vn/tra-cuu-ket-qua-tuyen-sinh-dong-nai

Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập tại Đồng Nai năm học 2026-2027 như sau:

Trường THPT Hùng Vương (phường Bình Phước) 20,25 điểm.

Trường THPT Phước Bình 11,50 điểm.

Trường THPT Đoàn Kết (phường Tân Phú) 11 điểm.

Trường THPT Thống Nhất 13 điểm.

Trường THPT Tân Phú (xã Định Quán) 12,5 điểm.

Trường THPT Trị An 13 điểm.

Trường THPT Xuân Lộc 17 điểm.

Trường THPT Long Khánh 19,75 điểm.

Trường THPT Phước Thiền 17,75 điểm.

Trường THPT Thống Nhất A 19,25 điểm.

Trường THPT Long Thành 18,5 điểm.

Trường THPT Trấn Biên 24,75 điểm.

Trường THPT Ngô Quyền 24 điểm.

Trường THPT Lê Hồng Phong NV1 22 điểm, NV2 23,5 điểm.

Trường THPT Tam Hiệp NV1 20,75 điểm.

Trường THPT Nam Hà (Trấn Biên) NV1 20,5, NV2 22,75 điểm

Trường THPT Nguyễn Trãi (phường Long Bình) NV1 20 điểm, NV2 22,75 điểm.

Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (phường Long Bình Tân), NV1 20,25 điểm, NV2 23 điểm.

Trường THPT Chu Văn An (phường Biên Hoà) NV1 18,25, NV2 21,25 điểm.

Trường THPT Thực Hành Sư Phạm NV1 18,50 điểm, NV2 21 điểm, NV3 22,75 điểm.

Trường THPT Tam Phước (phường Tam Phước) NV1 18,25 điểm, NV2 19,5 điểm, NV3 21,5 điểm.

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Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 là kỳ tuyển sinh đầu tiên của Đồng Nai sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính. Toàn tỉnh có 30.441 thí sinh đăng ký dự thi vào 24 trường THPT công lập tuyển sinh theo hình thức thi tuyển.

Theo kế hoạch tuyển sinh, 24 trường THPT công lập này được giao khoảng 13.000 chỉ tiêu, tương đương tỷ lệ trúng tuyển khoảng 42,7%. Đây là một trong những địa phương có mức độ cạnh tranh vào lớp 10 công lập khá cao.

Thí sinh thi lớp 10 tại TPHCM năm 2026 (Ảnh: Nguyễn Huyên).

Trong số các trường tổ chức thi tuyển có 3 trường THPT chuyên gồm: THPT chuyên Lương Thế Vinh, THPT chuyên Quang Trung và THPT chuyên Bình Long.

Ngoài 24 trường tổ chức thi tuyển, các trường THPT công lập còn lại trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện cấp THCS.

Sau khi biết điểm thi và điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển cần theo dõi thông báo của nhà trường để thực hiện thủ tục xác nhận nhập học theo đúng thời gian quy định.