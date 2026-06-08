Công an Hà Nội lưu ý đặc biệt với quần áo của thí sinh thi tốt nghiệp THPT

Thông tin được Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an thành phố Hà Nội, đưa ra tại hội nghị hướng dẫn công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sáng 8/6.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, những năm gần đây các hình thức gian lận thi cử bằng công nghệ cao ngày càng tinh vi. Một số đối tượng lợi dụng các thiết bị siêu nhỏ được ngụy trang dưới dạng tai nghe, camera, thiết bị ghi hình hoặc các vật dụng cá nhân để truyền đề thi và nhận lời giải từ bên ngoài.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng ghi nhận nguy cơ thí sinh sử dụng điện thoại để chụp ảnh đề thi, sau đó khai thác các ứng dụng trí tuệ nhân tạo như Google Lens, Gemini và các nền tảng AI khác nhằm nhận diện nội dung đề và tìm lời giải.

Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn nhấn mạnh, các điểm thi cần quán triệt để thí sinh hạn chế tối đa việc mặc quần áo rộng, dài, nhiều túi. Mặc dù đây không phải quy định cấm nhưng là yếu tố cần đặc biệt lưu tâm trong công tác phòng ngừa gian lận.

Đại diện PA03 dẫn chứng, tại một số điểm thi, nhiều học sinh vẫn có thói quen mặc áo khoác đồng phục dù thời tiết mùa hè nắng nóng. Trong điều kiện thời tiết tháng 6, việc mặc các loại áo khoác rộng, dày không chỉ gây bất tiện mà còn làm tăng nguy cơ bị lợi dụng để cất giấu thiết bị gian lận công nghệ cao.

Vì vậy, lực lượng công an đề nghị các điểm thi khuyến cáo học sinh mặc trang phục gọn gàng, hạn chế tối đa quần áo nhiều lớp, nhiều túi trong thời gian dự thi.

Đại diện Công an Hà Nội cũng lưu ý đề thi chính thức, đề thi dự bị, đáp án đề thi chính thức và đáp án đề thi dự bị trước thời điểm công bố đều thuộc danh mục tài liệu bí mật nhà nước.

Vì vậy, mọi hành vi ghi hình, phát tán, truyền đưa nội dung đề thi ra ngoài phòng thi dưới bất kỳ hình thức nào đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra tại các điểm thi, lực lượng công an sẽ phối hợp với ngành giáo dục triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi gian lận sử dụng thiết bị công nghệ cao.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi trên cả nước. Công tác bảo mật đề thi, bài thi và phòng chống gian lận công nghệ cao được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kỳ thi năm nay.