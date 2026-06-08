Thi tốt nghiệp THPT: Nhìn bài bị trừ 25% điểm, mang điện thoại bị đình chỉ

Tại hội nghị hướng dẫn công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Sở GD&ĐT Hà Nội đã lưu ý các điểm thi quán triệt kỹ quy chế để hạn chế các vi phạm đáng tiếc xảy ra trong quá trình làm bài.

Theo quy định, mức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với những thí sinh phạm lỗi một lần như nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác trong giờ làm bài. Hình thức này do giám thị quyết định và được lập biên bản tại phòng thi.

Thí sinh bị khiển trách sẽ bị trừ 25% tổng số điểm của bài thi đó.

Mức cảnh cáo áp dụng đối với thí sinh đã bị khiển trách nhưng tiếp tục vi phạm, trao đổi giấy nháp hoặc chép bài của người khác, để người khác chép bài của mình. Hình thức kỷ luật này do giám thị quyết định, có lập biên bản và kèm tang vật nếu có.

Thí sinh bị cảnh cáo sẽ bị trừ 50% tổng số điểm của bài thi vi phạm.

Nguồn: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Đối với các hành vi nghiêm trọng hơn, thí sinh có thể bị đình chỉ thi ngay tại phòng thi.

Các trường hợp bị đình chỉ gồm: đã bị cảnh cáo nhưng tiếp tục vi phạm; mang vật dụng trái phép vào phòng thi theo quy định; đưa đề thi ra ngoài hoặc nhận thông tin từ bên ngoài vào phòng thi; có hành vi gây gổ, đe dọa người có trách nhiệm trong kỳ thi hoặc thí sinh khác; không chấp hành hướng dẫn của giám thị và những người làm nhiệm vụ tại điểm thi.

Khi bị đình chỉ, giám thị sẽ lập biên bản, thu tang vật nếu có và báo cáo trưởng điểm thi để ra quyết định xử lý.

Theo quy chế, thí sinh bị đình chỉ thi bài nào sẽ bị điểm 0 bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các bài thi tiếp theo. Trường hợp bị đình chỉ trong năm nào, kết quả toàn bộ các bài thi hoặc môn thi của kỳ thi năm đó cũng sẽ bị hủy.

Giám thị coi thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh: Hải Long).

Để tránh vi phạm quy chế, thí sinh cần đặc biệt lưu ý các vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi. Theo quy định, thí sinh được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, tẩy, thước kẻ, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình và máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

Ngược lại, các thiết bị thu phát thông tin, ghi âm, ghi hình, điện thoại di động, tài liệu, giấy than, bút xóa và các vật dụng có khả năng phục vụ gian lận thi cử đều bị cấm mang vào phòng thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 12/6. Thí sinh làm thủ tục dự thi vào chiều 10/6, dự thi môn ngữ văn và toán trong ngày 11/6, hoàn thành các môn tự chọn vào ngày 12/6.