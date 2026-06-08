Cà Mau mở đường dây nóng 24/24h hỗ trợ thí sinh thi tốt nghiệp THPT

Ngày 8/6, tỉnh Đoàn Cà Mau và Hội sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức ra quân chương trình "Tiếp sức mùa thi" kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Chị Nguyễn Trang Anh Thư, Phó Bí thư tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau, cho biết năm nay các hoạt động tiếp sức mùa thi được triển khai xuyên suốt trước, trong và sau kỳ thi nhằm bảo đảm đồng hành toàn diện cùng thí sinh.

Đội hình tiếp sức mùa thi ở Cà Mau ra quân (Ảnh: Huỳnh Hải).

Tỉnh thành lập 56 đội hình tiếp sức mùa thi, gồm 2 đội hình cấp tỉnh và 54 đội hình cấp xã, với hơn 1.000 tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và lực lượng vũ trang tham gia.

"Đây là lực lượng nòng cốt sẽ có mặt tại tất cả các điểm thi để hỗ trợ thí sinh và người nhà trong những ngày diễn ra kỳ thi", chị Anh Thư nhấn mạnh, với tinh thần "ở đâu có thí sinh cần hỗ trợ, ở đó có thanh niên tình nguyện".

Theo ban tổ chức, trong thời gian diễn ra kỳ thi, các đội hình tình nguyện sẽ triển khai nhiều hoạt động như: hướng dẫn thí sinh tại điểm thi; hỗ trợ nước uống, bánh ngọt, dụng cụ học tập; tư vấn thông tin tuyển sinh, hướng nghiệp; hỗ trợ các trường hợp khó khăn, đột xuất; phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và hỗ trợ người nhà thí sinh,...

Chị Anh Thư cho biết, bên cạnh những mô hình đã được triển khai hiệu quả trong nhiều năm qua như "điện thoại 0 đồng", "xe ôm miễn phí", năm nay tỉnh có điểm mới là mở số điện thoại đường dây nóng tại tất cả các điểm thi.

Đây sẽ là kênh thông tin hỗ trợ trực tiếp, hoạt động 24/24h trong thời gian diễn ra kỳ thi, giúp thí sinh và phụ huynh dễ dàng liên hệ khi cần tư vấn, hỗ trợ hoặc xử lý các tình huống phát sinh.

"Chúng tôi mong muốn rằng mỗi số điện thoại không chỉ là một đầu mối liên lạc mà còn là cam kết trách nhiệm của tổ chức Đoàn, hội đối với thí sinh và gia đình", chị Anh Thư chia sẻ.

Đường dây nóng tiếp sức mùa thi tại các điểm thi ở tỉnh Cà Mau (Thống kê/Ảnh: Huỳnh Hải).

Để chương trình tiếp sức mùa thi đạt hiệu quả, lãnh đạo tỉnh Đoàn Cà Mau đề nghị mỗi cán bộ Đoàn, hội, tình nguyện viên phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, kỷ luật, sự tận tâm, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh bằng tất cả trách nhiệm và tình cảm của mình.

Cũng theo tỉnh Đoàn Cà Mau, đến nay đã vận động được 300 suất học bổng, 300.000 chai nước suối, 5.000 áo mưa, 3.000 phần bánh ngọt, dụng cụ học tập và các nhu yếu phẩm thiết yếu,... với tổng giá trị trên 500 triệu đồng để hỗ trợ thí sinh.

Thay mặt hơn 1.000 tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi 2026, anh Trần Văn Quang, Đội phó Đội tiếp sức mùa thi cấp tỉnh, hứa sẽ phát huy cao nhất tinh thần cao nhất và hỗ trợ thí sinh, người nhà một cách tận tình, thân thiện, chu đáo và văn minh.