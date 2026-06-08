Hà Nội siết bảo mật kỳ thi tốt nghiệp THPT với camera giám sát 24/24

Camera hoạt động trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi

Sáng 8/6, tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho trưởng điểm thi, phó trưởng điểm thi và các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi trên địa bàn thành phố.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, phòng bảo quản đề thi và bài thi tại các điểm thi phải được trang bị camera giám sát hoạt động liên tục 24/7, ghi hình xuyên suốt trong thời gian diễn ra kỳ thi và không được kết nối internet nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn, bảo mật. Khu vực này cũng phải bố trí tủ bảo quản riêng cho đề thi và bài thi theo đúng quy định.

Bên cạnh công tác bảo mật, các điểm thi được yêu cầu vận hành thử toàn bộ hệ thống kỹ thuật trước kỳ thi, bao gồm camera, máy tính phục vụ báo cáo nhanh, máy photocopy, máy phát điện dự phòng, hệ thống điện, quạt và chiếu sáng tại các phòng thi. Riêng điện thoại trực thi phải đảm bảo liên lạc thông suốt và có loa ngoài.

Đối với cơ sở vật chất, các điểm thi phải chuẩn bị ít nhất một phòng thi dự phòng và hai phòng chờ đối với những trường hợp thí sinh không dự thi đủ hai môn trong bài thi tự chọn.

Phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Hà Nội (Ảnh: Hải Long).

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu bố trí khu vực riêng để bảo quản vật dụng cá nhân của thí sinh, đặc biệt là điện thoại và các thiết bị thu phát thông tin không được phép mang vào phòng thi. Các điểm thi phải nhắc nhở thí sinh gửi lại toàn bộ thiết bị điện tử ngay từ khu vực để đồ nhằm hạn chế nguy cơ vi phạm quy chế.

Một giám thị không coi thi quá một lần tại cùng một phòng thi

Tại hội nghị, Sở quán triệt nguyên tắc tổ chức kỳ thi với phương châm "6 rõ, 4 đúng, 3 không, 2 tăng cường". Trong đó nhấn mạnh yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; thực hiện đúng quy chế, đúng quy trình; không lơ là chủ quan, không tạo áp lực không cần thiết và không tự ý xử lý các tình huống phát sinh ngoài thẩm quyền.

Đối với lực lượng coi thi, Sở yêu cầu mọi cán bộ làm nhiệm vụ phải được học tập đầy đủ quy chế thi, tuyệt đối không mang phương tiện thu phát thông tin vào khu vực thi. Mỗi phòng thi được bố trí hai giám thị thuộc hai đơn vị khác nhau. Một giám thị không coi thi quá một lần tại cùng một phòng thi trong suốt kỳ thi.

Sở cũng đặc biệt lưu ý việc phòng chống gian lận bằng công nghệ cao. Trường hợp phát hiện thí sinh sử dụng thiết bị thu phát thông tin để gian lận, điểm thi phải phối hợp ngay với lực lượng công an để kiểm tra, niêm phong tang vật và xử lý theo đúng quy định.

Theo kế hoạch, thí sinh Hà Nội sẽ làm thủ tục dự thi vào chiều 10/6. Ngày 11/6, thí sinh dự thi môn ngữ văn và toán. Ngày 12/6, thí sinh hoàn thành bài thi tự chọn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Năm nay, Hà Nội tổ chức 222 điểm thi tốt nghiệp THPT với gần 130.000 thí sinh dự thi.