Bộ GD&ĐT số hoá hơn 16 triệu học bạ và 8,7 triệu văn bằng, chứng chỉ

Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2026, chiều 19/8, đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ đã làm việc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đoàn kiểm tra do ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ - làm trưởng đoàn, tham gia Đoàn kiểm tra có các thành viên đại diện các Bộ: Công an, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Tài Chính.

Theo ông Phạm Minh Hùng, Bộ GD&ĐT quản lý nhà nước lĩnh vực rộng, liên quan đến hàng triệu gia đình bởi hầu hết đều có con em đi học.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cũng được Chính phủ giao các nhiệm vụ quan trọng, liên quan đến cải cách thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.

Qua buổi làm việc, Bộ Nội vụ mong muốn Bộ GD&ĐT báo cáo khái quát những kết quả công tác cải cách hành chính đạt được trong thời gian qua, cùng các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất trong thời gian tới.

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ GD&ĐT (Ảnh: Hải Long).

Tinh giản biên chế, cải cách bộ máy

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Bùi Văn Linh, Phó Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT, cho biết thời gian qua đơn vị đã có nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính trong nhiều lĩnh vực.

Bộ cũng triển khai hệ thống đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục trên môi trường số, bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Bộ GD&ĐT đã tham mưu ban hành và ban hành theo thẩm quyền 87 văn bản, gồm 16 Nghị định của Chính phủ, 2 Nghị quyết của Chính phủ, 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 67 Thông tư.

Công tác rà soát, hệ thống hóa và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục được triển khai thường xuyên, góp phần tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho phát triển giáo dục.

Bộ GD&ĐT đã triển khai đồng bộ từ cải cách thể chế, thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ và phát triển nền tảng số…

Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ - làm trưởng đoàn kiểm tra (Ảnh: Hải Long).

Bộ GD&ĐT đang tiếp tục xây dựng, phát triển và khai thác các cơ sở dữ liệu lớn của ngành, trong đó có cơ sở dữ liệu giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; cơ sở dữ liệu giáo dục đại học; cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp; cơ sở dữ liệu học bạ số, văn bằng, chứng chỉ số và cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo.

Đến tháng 8, toàn ngành đã số hóa hơn 16 triệu học bạ năm học 2025-2026 và trên 8,7 triệu văn bằng, chứng chỉ.

Bộ GD&ĐT đồng thời rà soát, xác định khoảng 22 thủ tục hành chính liên ngành có khả năng tái cấu trúc dựa trên dữ liệu học bạ số và xây dựng phương án khai thác dữ liệu này phục vụ 14 thủ tục hành chính nội ngành từ năm học 2026-2027.

Trong tháng 3 và tháng 4, Bộ GD&ĐT đã triển khai chia sẻ thông tin biến động cư trú của học sinh phục vụ xét ưu tiên trực tuyến trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đầu cấp, thay thế việc nộp sổ hộ khẩu, giấy xác nhận cư trú bằng giấy.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng (Ảnh: Hải Long).

Ưu tiên các nhiệm vụ khó trong cải cách hành chính

Tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ngành: Bộ Công an, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Tài chính đã phát biểu ý kiến trao đổi thẳng thắn, tiếp theo đó đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT đã trả lời và bổ sung thêm những đề xuất, kiến nghị đối với đoàn kiểm tra.

Thay mặt đoàn kiểm tra, ông Phạm Minh Hùng ghi nhận và đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2026 của Bộ GD&ĐT được triển khai đồng bộ, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ.

Bộ đã ban hành các kế hoạch cải cách hành chính và kế hoạch trên các lĩnh vực liên quan kịp thời, đầy đủ nội dung, phân công trách nhiệm, sản phẩm và lộ trình thực hiện; trong đó kế hoạch cải cách hành chính năm 2026 gồm 64 nhiệm vụ.

Trưởng đoàn kiểm tra cho rằng, chỉ còn 4 tháng nữa sẽ kết thúc năm 2026. Trước mắt, Bộ GD&ĐT còn rất nhiều nhiệm vụ cần hoàn thành về cải cách hành chính, trong đó có việc sắp xếp các cơ sở giáo dục phổ thông đến đại học, ông rất chia sẻ với Bộ GD&ĐT trong các nhiệm vụ và trách nhiệm nặng nề này.

Đại diện Bộ Công An, thành viên đoàn kiểm tra, phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Hải Long).

Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng đề nghị, Bộ GD&ĐT tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ còn lại của năm 2026, nhất là hoàn thiện thể chế; sắp xếp tổ chức, các đơn vị sự nghiệp giáo dục; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu; thực hiện các nhiệm vụ về vị trí việc làm, cải cách công vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

“Trong khoảng thời gian 4 tháng, Bộ GD&ĐT cần triển khai nhanh các nhiệm vụ, tăng cường công tác chỉ đạo và điều hành để tăng tốc, đặc biệt ưu tiên cho các nhiệm vụ khó để sớm về đích trong việc cải cách hành chính”, ông Hùng cho hay.

Tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng cho biết, sau buổi làm việc này, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá thực chất từng nội dung, xác định những việc đã làm được, những việc còn hạn chế để có giải pháp khắc phục; thực hiện đầy đủ tinh thần “6 rõ”, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát.

Thứ trưởng nhấn mạnh, mục tiêu của cải cách hành chính không chỉ là cải thiện điểm số mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng phục vụ người dân.