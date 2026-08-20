Một tỉnh ở miền Tây lập đường dây nóng phản ánh dạy thêm, học thêm

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch về tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh, đồng thời triển khai các quy định về dạy thêm, học thêm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và bảo đảm quyền lợi của học sinh.

Giáo viên và học sinh ở Đồng Tháp (Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp).

Theo đó, việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày được thực hiện nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện toàn diện của học sinh; nâng cao chất lượng giờ học chính khóa, khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Đối với cấp tiểu học, các trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày không quá 7 tiết, mỗi tiết 35 phút và tối thiểu 9 buổi/tuần, tương đương 32 tiết/tuần.

Buổi thứ nhất được tổ chức dạy học nội dung chương trình giáo dục phổ thông các môn học, hoạt động giáo dục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT và các văn bản quy định có liên quan.

Buổi thứ hai được tổ chức các hoạt động củng cố kiến thức, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục STEM/STEAM, văn hóa đọc, kỹ năng sống, giáo dục tài chính, an toàn giao thông, năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), ngoại ngữ, thể thao và các hoạt động phù hợp với nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh.

Đối với cấp THCS và THPT, việc dạy học 2 buổi/ngày được triển khai theo lộ trình tại các cơ sở đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên. Thời gian học tối đa 11 buổi/tuần, mỗi ngày không quá 7 tiết học, mỗi tiết 45 phút.

Buổi thứ nhất được tổ chức dạy học theo nội dung chương trình giáo dục phổ thông các môn học theo quy định. Buổi thứ hai tập trung ôn tập, phụ đạo học sinh chưa đạt yêu cầu, bồi dưỡng học sinh giỏi, hướng nghiệp, trải nghiệm, STEM/STEAM, phát triển năng lực số, AI, ngoại ngữ, thể thao, văn hóa, nghệ thuật; riêng THPT có thêm nội dung ôn thi tốt nghiệp THPT.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Tháp còn ban hành quyết định quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Quyết định áp dụng đối với người dạy thêm, người học thêm, tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trong đó nêu rõ, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm và công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh.

Đồng thời, UBND cấp xã chịu trách nhiệm quản lý, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Hiệu trưởng các trường có trách nhiệm quản lý giáo viên tham gia dạy thêm, tiếp nhận ý kiến, nguyện vọng của học sinh và cha mẹ học sinh, kịp thời chấn chỉnh các trường hợp vi phạm.

Việc thu, quản lý và sử dụng tiền học thêm phải thực hiện theo quy định pháp luật. Hoạt động dạy thêm, học thêm chịu sự thanh tra, kiểm tra; các trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm, ép buộc hoặc trục lợi sẽ bị xử lý theo quy định.

Việc triển khai dạy học 2 buổi/ngày gắn với quản lý chặt chẽ dạy thêm, học thêm nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, công bằng, sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện của học sinh trên địa bàn tỉnh.