Đề và gợi ý đáp án môn văn thi lớp 10 tỉnh Bắc Ninh năm 2026

Năm học 2026-2027, toàn tỉnh Bắc Ninh có hơn 50.000 thí sinh tham gia thi tuyển kỳ thi vào lớp 10 tại các trường THPT.

Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, tỉnh Bắc Ninh tuyển gần 41.000 chỉ tiêu.

Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh đăng ký đông nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Sau đây là đề thi và đáp án gợi ý môn văn vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh năm 2026:

Câu 1. (0,5 điểm)

Sự kiện: Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và khai mạc Festival “Về miền di sản Bắc Ninh - 2026”.

Câu 2. (0,5 điểm)

- Thời gian: tối 27/3

- Địa điểm: Quảng trường 3/2, tỉnh Bắc Ninh

Câu 3. (1,0 điểm)

- Phương tiện phi ngôn ngữ: hình ảnh minh họa trong văn bản (ảnh lễ đón nhận bằng UNESCO).

- Tác dụng:

+ Giúp thông tin trở nên trực quan, sinh động, hấp dẫn hơn.

+ Tăng độ chân thực, tính thuyết phục của văn bản.

+ Giúp người đọc hình dung rõ hơn về sự kiện, tạo ấn tượng về ý nghĩa và quy mô của lễ đón nhận.

Đang được cập nhật...