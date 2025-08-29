Dấu ấn 5 năm hoạt động của Cộng đồng thực hành giáo dục đại học

Chủ đề năm nay tập trung vào mô hình học tập kết hợp thực tiễn (WIL), nêu bật sức mạnh của việc hợp tác giữa các trường và cộng đồng doanh nghiệp. Được tổ chức tại TPHCM và Hà Nội, chương trình thu hút hơn 90 nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục từ 24 trường đại học thông qua các hội thảo, trưng bày dự án và lễ tổng kết.

Lễ tổng kết chương trình của Cộng đồng thực hành giáo dục đại học tại Hà Nội ngày 28/8 (Ảnh: RMIT).

Phó giáo sư Seng Kiat Kok, Giám đốc phụ trách Sinh viên RMIT Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ đề năm nay: “Học tập kết hợp thực tiễn là phương thức hiệu quả để kết nối sinh viên với doanh nghiệp, giúp các em tốt nghiệp với kỹ năng, sự tự tin và mạng lưới quan hệ cần thiết để thành công. Trọng tâm của mô hình này là làm cho việc học trở nên chủ động, chân thực và có tính ứng dụng cao”.

Đại diện các trường đã tham dự hội thảo chuyên sâu về học tập kết hợp thực tiễn, đánh giá xác thực, cũng như các khuôn khổ hỗ trợ khả năng được tuyển dụng, con đường phát triển nghề nghiệp và thành công của sinh viên tốt nghiệp. Chương trình cũng giới thiệu các dự án đổi mới từ RMIT và các trường đại học tham gia, tạo không gian cho các cuộc thảo luận và trao đổi kiến thức.

Phó giáo sư Kok cho biết: “Bằng cách tập trung vào sự cộng hưởng giữa chất lượng giáo dục, đổi mới công nghệ và tính phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp, chương trình năm nay hỗ trợ trực tiếp các ưu tiên chiến lược của Việt Nam về phát triển giáo dục và chuẩn bị lực lượng lao động tương lai”.

Các thành viên của cộng đồng thực hành trao đổi về sáng kiến dạy và học (Ảnh: RMIT).

Nhìn lại 5 năm tạo tác động

Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 25 năm thành lập RMIT Việt Nam và năm năm triển khai sáng kiến Cộng đồng thực hành giáo dục đại học. Trong nửa thập kỷ qua, sáng kiến này đã phát triển thành một mạng lưới năng động gồm những người làm công tác giáo dục và các cơ sở giáo dục đang chung tay phát triển ngành giáo dục đại học Việt Nam mạnh mẽ hơn trong thời đại số. Sáng kiến đã hỗ trợ chuyển đổi công nghệ tại các trường, thúc đẩy học tập gắn với thực tế, tăng cường hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp.

“Trên hành trình qua, chúng tôi vinh dự được đồng hành với các trường đại học, đông đảo cán bộ quản lý giáo dục và giảng viên, những người có chung cam kết nâng cao chất lượng nền giáo dục đại học tại Việt Nam và khu vực nói chung. Chúng tôi tự hào về những tác động và sáng kiến ra đời từ các mối liên kết chặt chẽ và kinh nghiệm chung của Cộng đồng thực hành và mong muốn tiếp tục phát huy mối quan hệ đối tác bền vững giữa RMIT và các cộng đồng và cơ sở giáo dục tại Việt Nam”, Giáo sư Sherman Young, Thừa hành Phó chủ tịch Hội đồng trường (phụ trách Giáo dục) kiêm Phó giám đốc Đại học RMIT, chia sẻ.

Đối với nhiều người, chương trình đã trở thành nguồn cảm hứng và động lực phát triển nghề nghiệp lâu dài. Tiến sĩ Lý Thiên Trang, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH), một thành viên tích cực của Cộng đồng thực hành, chia sẻ: “Chương trình đã giúp chúng tôi đón đầu các xu hướng giáo dục và kết nối với đồng nghiệp trên khắp cả nước. Trọng tâm về học tập kết nối với thực tiễn năm nay đặc biệt phù hợp với kế hoạch cập nhật chương trình giảng dạy tại trường”.

Sau khi tham gia nhiều hoạt động của chương trình, bà Phan Hồng Giang, giảng viên thỉnh giảng Đại học Quốc gia Hà Nội, chia sẻ: “Mỗi năm, tôi lại học hỏi được những ý tưởng mới và công cụ thực tế để áp dụng vào công việc giảng dạy của mình. Đây thực sự là một không gian hữu ích để phát triển, học hỏi và kết nối".

Đại diện Trường Đại học Công nghệ TPHCM tại khu trưng bày thuộc lễ tổng kết chương trình của cộng đồng thực hành năm 2025 (Ảnh: RMIT).

Hướng tới tương lai

Sáng kiến Cộng đồng thực hành giáo dục đại học phù hợp với chiến lược “Biến tri thức thành hành động” của RMIT và các ưu tiên quốc gia của Việt Nam, đặt giáo dục, đổi mới sáng tạo và phát triển lực lượng lao động làm trọng tâm của chiến lược phát triển đất nước trong dài hạn.

Bước vào giai đoạn tiếp theo, cộng đồng sẽ tiếp tục tập trung vào đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác và tạo ra tác động. Các chương trình trong thời gian tới sẽ tiếp tục khám phá các công nghệ mới nổi, mở rộng quan hệ với doanh nghiệp và hỗ trợ tầm nhìn của Việt Nam về cải cách giáo dục toàn diện.

“Việc củng cố ngành giáo dục sẽ có tác động trực tiếp đến nền kinh tế của đất nước. Do đó, chúng tôi cam kết xây dựng một Cộng đồng thực hành mạnh mẽ hơn nữa, chia sẻ chuyên môn từ Australia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và công nghệ tại các cơ sở giáo dục đại học”, Phó giáo sư Kok thay mặt RMIT Việt Nam chia sẻ.