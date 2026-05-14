Đạt giải cao kỳ thi quốc tế, học sinh được hỗ trợ 15-25 lần mức lương cơ sở

Ngày 14/5, Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau thông qua quy định mức chi hỗ trợ khuyến khích đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi, hội thi (gọi chung là kỳ thi) thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo (GD&ĐT).

Quy định này áp dụng cho các đối tượng là cá nhân, tập thể như: Học sinh, học viên, sinh viên, trẻ em, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên,… đang học tập, làm việc tại các cơ sở và ngành GD&ĐT ở Cà Mau.

Cụ thể, tỉnh chi hỗ trợ khuyến khích cho học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi và kỳ thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh, quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế do Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau tổ chức hoặc cử tham gia.

Mức chi hỗ trợ tính theo mức lương cơ sở như sau:

Đối với cá nhân, tập thể trực tiếp tham gia tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn đội tuyển học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi nêu trên được chi hỗ trợ khuyến khích bằng 50% mức chi của học sinh.

Tỉnh cũng chi hỗ trợ khuyến khích cho cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp tỉnh do Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau tổ chức theo quy định chuyên môn của ngành GD&ĐT, với mức bằng 70% của kỳ thi cấp tỉnh nêu trên.

Cà Mau cũng quy định mức chi hỗ trợ khuyến khích đối với tập thể đạt thành tích cao toàn đoàn tại các kỳ thi cấp tỉnh do Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau tổ chức.

Cụ thể, huy chương vàng hoặc giải nhất: 3 lần mức lương cơ sở; huy chương bạc hoặc giải nhì: 2,5 lần mức lương cơ sở; huy chương đồng hoặc giải ba: 2 lần mức lương cơ sở; giải tư hoặc khuyến khích: 1,5 lần mức lương cơ sở.

Cà Mau xác định rõ, việc hỗ trợ khuyến khích phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng thành tích nhằm tôn vinh, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại các kỳ thi.