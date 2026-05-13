Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng: Mỗi xã phường phải đủ trường công 3 cấp học

Ngày 13/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa Thủ đô Hà Nội do ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm Trưởng ban.

Ngay sau khi công bố quyết định thành lập, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, chỉ đạo triển khai các chương trình hành động thực hiện những nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, giáo dục - đào tạo và y tế.

Tại cuộc họp, ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh thành phố tiếp tục xác định văn hóa, giáo dục và y tế là 3 lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong phân bổ nguồn lực và tổ chức thực hiện.

Đáng chú ý, về lĩnh vực giáo dục - đào tạo, ông Trần Đức Thắng yêu cầu phải đảm bảo mỗi xã, phường có hệ thống trường công lập đủ cả 3 cấp học. Những nơi còn thiếu trường lớp phải được khẩn trương đầu tư hoàn thiện.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, thành phố sẽ phát triển hệ thống trường công lập song song với đẩy mạnh xã hội hóa để bảo đảm các chỉ tiêu về trường lớp, dân số theo chương trình hành động đã đề ra.

Ông cũng yêu cầu tiếp tục quan tâm nâng cao đội ngũ giáo viên, có giải pháp bảo đảm đủ số lượng và không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ này phù hợp với nhu cầu và lộ trình phát triển của ngành giáo dục Thủ đô.

Liên quan công tác quy hoạch, Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ thành phố sẽ chỉ đạo tất cả khu đô thị, khu dân cư mới bắt buộc phải bố trí quỹ đất cho trường học, cơ sở y tế và các thiết chế văn hóa, thể thao.

“Trường hợp đặc biệt không bố trí hoặc có điều chỉnh phải báo cáo Thường trực Thành ủy xem xét, cho ý kiến”, ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đánh giá cao nỗ lực của các ngành giáo dục, y tế, văn hóa thời gian qua trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, ghi nhận nhiều kết quả nổi bật như thúc đẩy chuyển đổi số trong 3 lĩnh vực này.

Đối với lĩnh vực y tế, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh xã hội hóa đi đôi với nâng cao chất lượng hệ thống y tế công lập; xây dựng kế hoạch dài hạn đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ y, bác sĩ nhằm bảo đảm đủ nhân lực và nâng cao chất lượng chuyên môn.

Thành phố cũng được yêu cầu phát triển đồng bộ hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên và nâng cao toàn diện năng lực khám, chữa bệnh.

Ở lĩnh vực văn hóa, ông Trần Đức Thắng nhìn nhận công tác đầu tư, quản lý và khai thác các thiết chế văn hóa vẫn còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với vị thế Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu có giải pháp căn cơ để phục hồi, phát triển các rạp chiếu phim, đoàn nghệ thuật, không gian sinh hoạt văn hóa; không để các cơ sở văn hóa bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích hoặc xuống cấp kéo dài.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, nhất là số hóa di tích, dữ liệu văn hóa, đầu tư đồng bộ nhà văn hóa, sân chơi và địa điểm luyện tập thể thao cho người dân.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai các chương trình hành động trong 3 lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa. Định kỳ 2 tuần, các đơn vị phải đánh giá tiến độ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các nhiệm vụ, dự án trọng điểm.