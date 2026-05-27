Đáp án, đề thi môn toán lớp 10 tỉnh Tuyên Quang năm 2026

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại tỉnh Tuyên Quang diễn ra ngày 27-28/5. Thí sinh sẽ làm bài thi 3 môn bắt buộc, bao gồm: Toán, ngữ văn và khoa học tự nhiên. Môn khoa học tự nhiên sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian 90 phút.

Theo địa phương, đề thi môn khoa học tự nhiên được xây dựng nhiều mã đề trong một phòng thi, bảo đảm nguyên tắc hai thí sinh liền kề không trùng mã đề. Thí sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm và kết quả được chấm bằng phần mềm chấm thi.

Đối với học sinh đăng ký vào Trường THPT chuyên, ngoài 3 môn thi trên, học sinh còn phải thi thêm một môn chuyên tương ứng với lớp chuyên mà mình đăng ký.

Cụ thể: Lớp chuyên toán, ngữ văn, tiếng Anh: Thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên.

Lớp chuyên tin học: Thi môn tin học hoặc toán chuyên (căn cứ phổ điểm tuyển sinh thực tế, lấy chỉ tiêu từ 40% đến 50% xét tuyển từ kết quả thi môn tin học, còn lại là môn toán chuyên).

Các lớp chuyên vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý: Thi theo mạch kiến thức môn chuyên tương ứng.