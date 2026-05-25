Đáp án, đề thi lớp 10 môn toán tỉnh Quảng Trị năm 2026

Mã đề: 004

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2026-2027 của Quảng Trị diễn ra ngày 25-27/5. 60 hội đồng coi thi trên toàn tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh, an toàn và các điều kiện hỗ trợ thí sinh tham gia dự thi.

Năm nay, tỉnh áp dụng 3 phương thức tuyển sinh, gồm: Thi tuyển, xét tuyển và kết hợp giữa thi tuyển với xét tuyển.

Cụ thể, các trường THPT không chuyên và trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) thực hiện phương thức kết hợp thi tuyển với xét tuyển; thực hiện thi tuyển đối với tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và xét tuyển đối với tuyển sinh vào lớp 10 giáo dục thường xuyên tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Đối với tuyển sinh vào các trường THPT không chuyên, thí sinh được đăng ký 1 nguyện vọng vào một trường công lập có cấp THPT sau khi có kết quả thi.

Riêng tuyển sinh vào trường chuyên, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên.