Đại học RMIT Việt Nam áp dụng phương pháp đào tạo LEGO Serious Play

Việc học nghiêm túc hoàn toàn có thể bắt nguồn từ những trải nghiệm học vui vẻ và sáng tạo. Tại Đại học RMIT Việt Nam, phương pháp LEGO® Serious Play® (LSP) đang được áp dụng ngày càng rộng rãi, cho phép giảng viên và người học có thể vận dụng sự sáng tạo, phép ẩn dụ và lối kể chuyện để xử lý những vấn đề phức tạp.

Phương pháp này được phát triển nhằm khơi gợi trí tưởng tượng và khả năng tư duy chiến lược, khuyến khích người tham dự có thể biến những ý tưởng trừu tượng thành các mô hình cụ thể, dễ hình dung.

RMIT Việt Nam đưa phương thức học mà chơi của phương pháp LEGO® Serious Play® vào nhiều ngành học nhằm khơi gợi tư duy sáng tạo và xây dựng năng lực lãnh đạo toàn diện (Ảnh: RMIT).

Trường đã và đang chủ động tích hợp LSP vào lớp học, các buổi hội thảo thực hành và sáng kiến phát triển năng lực lãnh đạo ở nhiều lĩnh vực, từ kinh doanh và quản trị, đến truyền thông, giáo dục, và phát triển bền vững.

Được sự hỗ trợ của các chuyên gia có bằng chứng nhận LSP và hợp tác giữa các đơn vị trong trường, phương pháp tiếp cận này thể hiện rõ triết lý giảng dạy lấy người học làm trung tâm.

Giáo sư Robert McClelland, Trưởng khoa Kinh doanh tại RMIT Việt Nam, cho biết: "Kết quả đạt được thể hiện không chỉ tính sáng tạo mà còn là sự cam kết của nhà trường nhằm giải quyết nhu cầu thực tế của thế giới, chuẩn bị cho các nhà lãnh đạo tương lai biết tư duy phản biện, hành động có trách nhiệm và đổi mới để tạo tác động tích cực”.

Hướng tiếp cận mới trong học tập và lãnh đạo

Đang nghiên cứu và giảng dạy tại Đại học RMIT, Phó giáo sư Elaine Chew là một chuyên gia LSP được chứng nhận. Bà đã giới thiệu phương pháp này với những nhà giáo và người làm công tác tập huấn trong các doanh nghiệp đang tìm kiếm phương thức truyền tải thu hút và bao trùm hơn.

“Chơi mà học không có nghĩa việc học sẽ dễ dàng hơn. LSP tạo ra không gian nơi những người khác biệt có thể cùng nhau xem xét những vấn đề phức tạp, chia sẻ quan điểm và tìm giải pháp”, bà giải thích.

Tiến sĩ Jessica Helmi từ Đại học RMIT tại Australia cho biết trí tuệ nhân tạo có thể mở rộng khả năng tiếp cận thông tin nhưng cũng làm suy giảm tính kết nối xã hội trong giáo dục.

“Chơi mà học giúp người học xích lại gần nhau. LSP khuyến khích người học dám nghĩ dám thử, suy ngẫm và khơi gợi lại niềm vui của việc dám mắc lỗi để học hỏi”, Tiến sĩ Helmi nói.

Từ góc độ doanh nghiệp, bà Thượng Mỹ An, thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist), chia sẻ kinh nghiệm của bà trong việc dùng LSP để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường gắn kết.

“Phương pháp này xóa bỏ ranh giới thứ bậc. Tất cả mọi người, từ lãnh đạo, quản lý đến nhân viên, đều có thể cùng nhau xây dựng các mô hình lego và đóng góp ý kiến một cách bình đẳng. Đôi khi, chính mô hình nhỏ nhất lại khơi nguồn cho một chiến lược lớn nhất”, bà Thượng Mỹ An nói.

Chơi mà học trong thực tiễn

Tại RMIT Việt Nam và tại các nước như Indonesia, Malaysia và Singapore, LSP được ứng dụng một cách sáng tạo và phù hợp với từng lĩnh vực đặc thù.

Giảng dạy kinh doanh: Sinh viên xây dựng các mô hình chuỗi cung ứng, cấu trúc tổ chức hay hệ thống thị trường để hình dung sự phức tạp và nhận diện cơ hội cải tiến.

Lãnh đạo và làm việc nhóm: Người tham gia dùng phép ẩn dụ và thuật kể chuyện để khám phá giá trị, phong cách giao tiếp và tầm nhìn chung, từ đó giúp tăng cường gắn kết và thấu cảm.

Bền vững và đổi mới: Người học tạo ra các mô hình thể hiện thay đổi cá nhân và xã hội, tìm hiểu ý nghĩa của sống bền vững qua kể chuyện.

Học ngôn ngữ: Việc mô hình hóa bằng tay giúp tăng tương tác và khả năng ghi nhớ, biến lớp học thành không gian khám phá vui nhộn và mang tính hợp tác.

Một buổi hội thảo thực hành - nơi người tham dự dùng các khối lego để khám phá khác biệt tư duy giữa các thế hệ ở môi trường làm việc (Ảnh: RMIT).

Một hội thảo thực hành gần đây với chủ đề “Kết nối thế hệ qua từng khối lego” đã minh họa rõ nét cách LSP có thể là cầu nối cho những khác biệt. Người tham gia xây dựng các mô hình lego thể hiện góc nhìn của các thế hệ trong môi trường làm việc, sau đó cùng chia sẻ suy ngẫm trong một không gian đối thoại cởi mở và chân thành.

Những gì người tham dự lắp ráp nên không chỉ là các mô hình lego mà còn là bức tranh đa sắc phản ảnh sự hiểu biết và đồng cảm, nơi sự khác biệt được hóa giải để hợp tác liên thế hệ hiệu quả hơn.

Phương pháp này chứng minh một điều quan trọng rằng vui chơi và mục tiêu không hề mâu thuẫn. Khi người học đồng thời được khơi gợi trí tưởng tượng, cảm xúc và tư duy, kết quả đạt được mang tính lâu dài khiến họ hứng thú hơn, hiểu sâu hơn và kết nối với nhau mạnh mẽ hơn.

“LSP nhắc chúng ta rằng sáng tạo không khiến chúng ta sao nhãng khỏi việc học. Sáng tạo chính là học hỏi, thực hành, suy ngẫm và đậm chất người”, bà Karen Benson, Trưởng phòng cấp cao phụ trách học tập và giảng dạy tại RMIT Việt Nam, đúc kết lại.