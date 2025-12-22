Đại học Quốc gia Hà Nội bất ngờ lùi lịch đăng ký thi đánh giá năng lực 2026

Cụ thể, lịch đăng ký ca thi đánh giá năng lực (HAS) của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐH) bắt đầu từ 9h ngày 1/2 đến 16h30 ngày 7/2 tới.

Hệ thống sẽ mở cho thí sinh lựa chọn ca thi thứ 2 (nếu còn chỉ tiêu) từ 9h ngày 8/2 đến 9h ngày 14/2.

Như vậy so với lịch công bố trước đó, thời gian đăng ký ca thi được đẩy lùi hơn 1 tháng (lịch cũ đăng ký từ ngày 28/12 đến 16h30 ngày 7/2).

Theo ĐH Quốc gia Hà Nội, việc lùi lịch nhằm tạo điều kiện cho thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (Ảnh: Phương Quyên).

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 của ĐH Quốc gia Hà Nội thu hút hơn 90.000 thí sinh tham gia 6 đợt thi, với hơn 100 trường đại học sử dụng kết quả để xét tuyển.

Các đợt thi năm nay diễn ra sớm khoảng 2 tuần so với năm 2025, tức từ ngày 7/3/2026 đến ngày 24/5/2026 (năm 2025, lịch thi chính thức bắt đầu từ ngày 15 đến 16/3).

Thí sinh sẽ dự thi tại các địa điểm: Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… Học sinh lưu ý lịch thi của trường THPT, tránh chọn trùng ca thi HSA.

Thí sinh nộp lệ phí đăng ký và dự thi trực tuyến trong 96 giờ kể từ khi hoàn thành đăng kí ca thi. Sau 96 giờ thí sinh không nộp lệ phí, ca thi sẽ tự động hủy. Chi tiết hướng dẫn đăng kí dự thi và nộp phí đăng ký dự thi xem tại https://khaothi.vnu.edu.vn.

Lệ phí thi là 600.000 đồng/thí sinh/lượt thi. Lệ phí đã nộp không hoàn lại với bất kỳ lí do gì.

Hệ thống cho phép thí sinh đăng ký tối đa 2 lượt thi/năm. Hai lượt thi liên tiếp cách nhau tối thiểu 28 ngày.

Giấy báo dự thi được chuyển qua email và thông báo trên tài khoản dự thi trước ngày thi chính thức 7 ngày.

Lịch thi ở các địa phương (Ảnh chụp màn hình).

Kỳ thi đáng giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội được thực hiện trên máy tính, thời gian 195 phút gồm 3 phần thi, trong đó có 2 phần thi bắt buộc về các lĩnh vực toán học & xử lí số liệu (50 câu hỏi, 75 phút) và văn học - ngôn ngữ (50 câu hỏi, 60 phút). Phần thi thứ ba (50 câu hỏi, 60 phút) thí sinh lựa chọn phần khoa học hoặc tiếng Anh.

Trong mỗi phần thi có thể xuất hiện thêm một câu hỏi thử nghiệm không tính điểm (hệ thống thi sẽ tính thêm thời gian cho các câu hỏi thử nghiệm).

Thí sinh tra cứu kết quả thi và nhận phiếu báo điểm bản số qua tài khoản sau 2 tuần kể từ thời điểm đợt thi kết thúc.

Phiếu báo điểm bản giấy được gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ và số điện thoại khai báo tại tài khoản đăng ký thi HSA trong vòng 3 tuần sau khi kết thúc kỳ thi (đối với thí sinh đăng ký nhận bản giấy).