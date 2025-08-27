Đại học Đại Nam xét tuyển bổ sung 42 ngành đón đầu xu hướng nhân lực

Đây là cơ hội cho những thí sinh chưa có lựa chọn phù hợp trong đợt 1, đồng thời mở ra cánh cửa đến với một môi trường đại học hiện đại, gắn kết chặt chẽ với nhu cầu xã hội và xu hướng nghề nghiệp thế kỷ 21.

Trong hai ngày 23-24/8, hàng nghìn thí sinh đã hoàn thành thủ tục nhập học, chính thức trở thành tân sinh viên khóa 19 (K19) của Trường Đại học Đại Nam (Ảnh: DNU).

42 ngành đào tạo đa lĩnh vực, bắt nhịp thị trường lao động

Theo đại diện trường, các ngành xét tuyển bổ sung trải rộng trên 5 khối lĩnh vực:

Sức khỏe: Y khoa, Dược học, Điều dưỡng…

Kinh tế - Kinh doanh: Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Tài chính - Ngân hàng, Công nghệ tài chính (Fintech), Kế toán, Thương mại điện tử, Kinh tế, Kinh tế số, Quản trị nhân lực, Luật, Luật kinh tế…

Kỹ thuật - Công nghệ: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Công nghệ bán dẫn, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Kiến trúc, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng…

Khoa học xã hội - nhân văn và ngôn ngữ: Quan hệ công chúng, Truyền thông đa phương tiện, Du lịch, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Nhật Bản…

Mỹ thuật - Thiết kế: Thiết kế đồ họa…

Những thí sinh trúng tuyển chưa kịp đến trường vẫn được hỗ trợ nhập học trực tuyến (Ảnh: DNU).

Các chương trình đào tạo được thiết kế theo định hướng tinh gọn thời gian, tăng cường thực hành, gắn kết doanh nghiệp, giúp sinh viên phát triển năng lực nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Lợi thế học tập tại Đại học Đại Nam

Trong gần 2 thập kỷ phát triển, Đại học Đại Nam kiên định với triết lý đào tạo nhân văn, thực tiễn, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng hội nhập quốc tế. Sinh viên không chỉ được học kiến thức mà còn được rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng và được chuẩn bị hành trang nghề nghiệp vững chắc.

Trường Đại học Đại Nam sở hữu cơ sở vật chất khang trang, hiện đại (Ảnh: DNU).

Một số điểm nổi bật khi theo học tại Đại học Đại Nam:

Thời gian đào tạo rút gọn, chỉ từ 3 năm; trên 50% thời lượng chương trình là thực hành, trải nghiệm thực tế.

100% sinh viên được kết nối việc làm đúng chuyên ngành sau khi tốt nghiệp.

Quỹ học bổng 55 tỷ đồng với 17 loại học bổng đa dạng, đồng hành cùng sinh viên tài năng và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Cơ sở vật chất hiện đại trên khuôn viên 10ha: hệ thống giảng đường, phòng thực hành - thí nghiệm, Trung tâm tiền lâm sàng, phòng Lab công nghệ cao, khu thể thao, ký túc xá 15 tầng.

Sinh viên học đi đôi với hành với các trang thiết bị thực hành hiện đại (Ảnh: DNU).

Cam kết không tăng học phí, không phát sinh chi phí trong toàn khóa học.

Đồng hành cùng sinh viên trong hành trình học đại học

Đại học Đại Nam định hướng trở thành môi trường giáo dục “Vì người học tận tâm”, lấy sinh viên làm trung tâm. Trường chú trọng không chỉ ở tri thức mà còn đồng hành cùng sinh viên trong đời sống, tâm lý, kỹ năng và nghề nghiệp.

Đại học không chỉ là nơi tích lũy tri thức, mà còn là hành trình thanh xuân để định hình bản thân và nghề nghiệp. Sinh viên Đại học Đại Nam sẽ có thầy cô đồng hành và hỗ trợ trong từng giai đoạn trưởng thành.

Với tôn chỉ “Vì người học tận tâm”, DNU đồng hành cùng sinh viên trong suốt hành trình học tập (Ảnh: DNU).

Đợt xét tuyển bổ sung năm 2025 của Đại học Đại Nam đang diễn ra. Thí sinh quan tâm có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và nộp hồ sơ trực tuyến tại: https://hosoxettuyen.dainam.edu.vn/