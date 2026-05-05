Cựu thủ khoa Kiến trúc từng suýt cạch mặt gia đình vì theo đuổi hội họa

Nguyễn Hoàng Bảo (SN 1998) là cựu sinh viên ngành Quy hoạch vùng và đô thị, Trường Đại học Kiến trúc TPHCM. Với tấm bằng loại xuất sắc cùng số điểm trung bình (GPA) 3.67/4.0 không chỉ đưa anh lên vị trí thủ khoa mà còn thiết lập một cột mốc mới. Đây là số điểm cao nhất của khoa trong suốt hơn 10 năm qua.

Hiện tại, Hoàng Bảo làm việc tại 1 công ty tư vấn của Hà Lan, tham gia vào các dự án quy hoạch và phát triển bền vững tại thị trường châu Âu. Thế nhưng, đằng sau những con số "vàng" ấy là một câu chuyện về sự can đảm để từ bỏ điều không phù hợp và kiên trì với đam mê.

Nguyễn Hoàng Bảo tốt nghiệp thủ khoa ngành Quy hoạch vùng và đô thị vào năm 2023 (Ảnh: NVCC).

Vượt qua lời đồn "bị đuổi học"

Ít ai biết, trước khi trở thành niềm tự hào của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM, Hoàng Bảo từng là sinh viên của 1 ngành kỹ thuật có tiếng tại Hà Nội.

Cuộc sống lúc đó của anh là niềm mơ ước của nhiều người. Việc học diễn ra êm đềm, điểm số ổn định, gia đình yên tâm về một tương lai rộng mở, nhưng chính trong sự tĩnh lặng đó lại là "cơn bão ngầm" bắt đầu hình thành trong lòng chàng trai trẻ.

“Tôi không gặp khó khăn, nhưng tôi cũng không thấy mình thuộc về nơi đó. Điều này làm tôi sợ hơn cả việc học không tốt”, Bảo nhớ lại quãng thời gian đầy mâu thuẫn của mình.

Năm 2018, sau rất nhiều đêm tự vấn, Bảo đưa ra quyết định có vẻ "điên rồ" trong mắt người thân, chính là bỏ ngang tất cả để thi lại vào 1 ngành học hoàn toàn khác ở thành phố cách nhà hàng nghìn cây số.

Anh dành 6 tháng để tự ôn thi, trong đó môn vẽ cũng là thứ anh chưa từng được đào tạo bài bản. Bảo âm thầm chuẩn bị hồ sơ, tự mình vào TPHCM dự thi và chỉ thông báo cho gia đình khi mọi thủ tục nhập học đã hoàn tất.

Với bố mẹ, việc con trai từ bỏ một trường đại học ổn định để bắt đầu lại từ đầu là một lựa chọn khó hiểu. Quyết định này đồng nghĩa với nhiều rủi ro: mất thời gian, mất chi phí và chưa có bất kỳ đảm bảo nào cho tương lai.

Trong một thời gian dài, Bảo không nhận được sự ủng hộ từ chính gia đình mình về tài chính và tinh thần, thậm chí là những cuộc tranh cãi gay gắt kéo dài.

Song song đó, ở quê nhà, những thông tin đứt đoạn bắt đầu biến tướng thành những lời đồn thổi ác ý.

Sau 2 năm học tại Hà Nội, Hoàng Bảo quyết định vào TPHCM thi lại và bắt đầu hành trình mới (Ảnh: NVCC).

“Có lúc tôi nghe được lời đồn mình bị đuổi học, thậm chí là những điều sai lệch hoàn toàn. Nhưng tôi không giải thích và cũng không muốn giải thích. Khi bạn không có gì trong tay, lời nói chỉ giống như sự biện minh yếu ớt. Tôi chọn cách im lặng và làm việc”, Bảo chia sẻ về những ngày đầu cô độc tại miền đất mới.

Những tháng đầu ở TPHCM, anh sống bằng khoản tiền tích lũy từ công việc làm thêm trước đó. Mọi thứ bắt đầu từ con số 0: môi trường mới, bạn bè kém tuổi và áp lực vô hình từ sự kỳ vọng đã đổ vỡ của gia đình.

Anh tâm sự: “Khi bạn tự phá vỡ sự ổn định, bạn sẽ không còn gì để bám vào. Lúc đó, câu hỏi lớn nhất không phải là người khác nghĩ gì, mà là mình có đang đi sai thêm 1 lần nữa hay không?”.

Thay vì cố gắng lấy lại niềm tin bằng lời nói, nam sinh chọn cách trả lời bằng hành động. Anh coi mỗi học kỳ, mỗi con điểm là minh chứng sống động nhất.

“Mỗi điểm số giống như 1 câu trả lời nhỏ. Khi đủ nhiều câu trả lời, mình không còn cần phải giải thích nữa. Từ việc cần chứng minh cho người khác, mình chuyển sang chỉ cần biết mình đang đi đúng hướng là đủ”, Hoàng Bảo tâm sự.

Hành trình chạm đến kỷ lục điểm số

Bắt đầu lại ở tuổi 20, Bảo hiểu rằng mình không còn nhiều thời gian để lãng phí. Tuy nhiên, thay vì lao vào học tập 1 cách cực đoan để bù đắp khoảng thời gian đã mất, anh chọn chiến thuật thông minh nhờ cách học bằng tư duy bằng hình ảnh.

Với đặc thù của ngành Quy hoạch là lượng kiến thức lý thuyết cực kỳ đồ sộ và khô khan, Bảo không chọn cách học thuộc lòng truyền thống. Anh chuyển hóa mọi khái niệm, quy định thành sơ đồ, bản vẽ hoặc hình ảnh minh họa.

Phương châm của anh rất đơn giản nhưng hiệu quả: “Nếu không viết được thì vẽ, không vẽ được thì viết. Quan trọng là phải hiểu và diễn đạt lại theo cách của mình”.

Cách tiếp cận này không chỉ giúp Bảo ghi nhớ sâu mà còn giúp anh duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc trong suốt 5 năm. Kết quả đạt học bổng 8 trên tổng số 9 học kỳ là minh chứng "thép" cho sự tích lũy bền bỉ. Anh không tin vào sự bứt phá ngắn hạn hay những đêm "cày cuốc" sát nút, mà tin vào giá trị của việc hoàn thành tốt từng điều nhỏ nhất.

“Tôi không đặt mục tiêu thủ khoa. Tôi chỉ đặt mục tiêu là không để mình bị tụt lại ở bất kỳ môn nào. Khi nhìn lại, mình thấy không có bước nào là lớn. Nhưng vì mình không bỏ bước nào, nên kết quả cuối cùng mới đủ lớn”, Bảo chia sẻ.

Không chỉ bó hẹp trong sách vở, Bảo chủ động tìm kiếm cơ hội từ các cuộc thi, hội thảo chuyên ngành và các chương trình trao đổi quốc tế. Với anh, đó là cách để lấp đầy khoảng trống giữa những bản vẽ lý tưởng trên lớp và thực tế khắc nghiệt của đời sống đô thị.

Cột mốc rực rỡ nhất trong hành trình này chính là đồ án tốt nghiệp về quy hoạch phân khu quy mô lớn. Đây là bài toán mang tính mô phỏng nghề nghiệp khó nhất mà anh từng đối mặt, đòi hỏi sự tổng hợp kiến thức từ kinh tế, xã hội đến kỹ thuật và thẩm mỹ.

Đồ án tốt nghiệp giúp Hoàng Bảo giành giải Nhất của Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam (Ảnh: NVCC).

Đồ án không chỉ giúp Bảo giành giải Nhất của Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam năm 2023 mà còn là tấm vé thông hành đưa anh đến với công ty tư vấn hàng đầu của Hà Lan hiện tại.

Hành trình 7 năm để đổi lấy tấm bằng đại học của Nguyễn Hoàng Bảo có thể dài hơn bạn bè cùng trang lứa, nhưng đó là một hành trình trọn vẹn. Bắt đầu lại không phải là thất bại, mà là một cuộc tái sinh đầy bản lĩnh.